100 trendů pro rok 2023: bez umělé inteligence ani ránu

V hlavní roli je samozřejmě metaverzum a umělá inteligence, které rychle prostupují celou řadou odvětví. Vybrané příklady trendů svou rozmanitostí ukazují, jak široký záběr má letošní přehled Future 100. Najdeme v něm třeba i netradiční cestovatelské nebo kulinářské zážitky.

V almanachu trendů pro rok 2023 nejvíce rezonuje pojem joyconomy. Co si pod ním představit? Takzvaná ekonomika radosti reflektuje touhu spotřebitelů po optimismu, kterou se snaží značky využít. Lidé chtějí pozitivitou bojovat proti pokračující ekonomické a ekologické krizi. Nechtějí je jen přehlížet a aktivně hledají způsoby, jak situaci vylepšit. Proto po značkách chtějí, aby svůj vliv využívaly ke zlepšení společnosti.

Hravost i zodpovědnost

Hrát si mohou i dospělí. Značky využívají touhu po optimismu a dětské bezstarostnosti a upravují svou nabídku, aby podporovala radost a hru. Třeba McDonald’s chce lidem připomenout hravost a radosti dětství s Happy Mealem pro dospělé. Moxy Hotels zase v New Yorku nabízí speciální ubytování inspirované cirkusovou tematikou.

Značky nemyslí jen na hry, ale také na společenskou odpovědnost a rozšiřují udržitelné smýšlení i do digitálního světa metaverza. Podle studie Wunderman Thompson je 71 % lidí toho názoru, že by firmy měly myslet na dopad metaverza na životní prostředí. A tak v září 2022 provedla kryptoměna ethereum softwarový update, který snížil její uhlíkovou stopu o 99 %. Společnost Gucci například začala přijímat platby prostřednictvím udržitelných kryptoměn. Je spousta možností, jak mohou značky snížit svou uhlíkovou stopu i v digitálním prostředí, a zákazníci to po nich vyžadují. Téměř devět z deseti spotřebitelů si myslí, že by se firmy měly snažit operovat udržitelným způsobem.

Metaverzum a AI

S novými digitálními technologiemi se mění i zákaznické chování. Vznikla tak například i aplikace od společnosti Zero10. Ta zákazníkům nabízí možnost vyzkoušet si oblečení pomocí rozšířené reality tak, jako by si ho na sebe oblékli v obchodě. Její vývojáři si od této technologie slibují, že pomůže k udržitelnosti a větší interaktivitě v módním průmyslu. Zároveň je to jedna z prvních vlaštovek nakupování v době Webu 3.0.

Obchodování v metaverzu se rozrůstá a přináší s sebou nové maloobchodní formáty. Podle agentury Bloomberg se očekává, že tento trh dosáhne v roce 2024 hodnoty 783 miliard dolarů. Oproti roku 2020 je to navýšení o 300 miliard. Například Nike Digital je nejrychleji rostoucím segmentem značky a tvoří více než čtvrtinu jejích celkových příjmů. Virtuální návštěva Nikeland na Robloxu, který umožňuje uživatelům upravit si tenisky podle vlastních představ, přilákala do listopadu 2022 už 26 milionů zákazníků a její produkty vygenerovaly do srpna 2022 značce příjem 185 milionů dolarů.

I v roce 2023 budou zákazníci vyžadovat čím dál větší míru personalizace, bez níž se už firmy neobejdou. Společnosti jako Nestlé nebo Twitch si například nechávají vytvořit reálně vypadající digitální avatary, kteří budou umět s lidmi komunikovat pomocí umělé inteligence. Slibují si od nich personalizovanější a empatičtější komunikaci a lepší propojení se spotřebiteli.

Inkluze

Ve středu zájmu je také inkluze. Podle studie Wunderman Thompson si 72 % lidí myslí, že musíme svět kolem nás přizpůsobit lidem se zdravotním omezením. Stále více značek si uvědomuje tyto obchodní příležitosti a snaží se své produkty přizpůsobit všem. Aby také ne. Podle studie Global Economics of Disability 2020 mají lidé s postižením a jejich rodiny kupní sílu okolo 13 bilionů (13 tisíc miliard) dolarů. A tak značky své produkty přizpůsobují, od nábytku přes oblečení až po snadněji otevíratelné obaly, aby si jejich výrobky mohli užít všichni stejně.

Kosmetická značka Clinique zase spustila kampaň More Like Us, kterou se zasazuje o rozmanitost a individualitu v metaverzu. Ve spolupráci se společností Daz 3D, tvůrcem nejinkluzivnějších kolekcí avatarů na světě a Non-Fungible People (NFP), Clinique pověřila tři vizážisty z takzvaných nedostatečně zastoupených komunit, aby vytvořili charakteristické vzhledy líčení pro avatary – jeden ve virtuálním, druhý v reálném stylu.

Cestovatelské a kulinářské zážitky

V létě 2023 budou mít cestovatelé možnost ubytovat se v plovoucím avokádu v Chile, v obřím květináči ve Spojených státech nebo v rozkvetlé růžové květině v Mexiku. Jsou to totiž projekty, které společnost Airbnb vybrala pro svou nabídku OMG! Fund. Firma investovala 10 milionů dolarů do realizace 100 nevídaných pobytových zážitků po celém světě. Investice ze strany Airbnb reaguje na rostoucí zájem o neobvyklé pobyty a desítky tisíc přihlášek designérů, architektů a stavitelů dokazují chuť poptávku originálně naplnit.

Dobrodružné povahy mezi vyznavači specialit vyhledávají nové mimořádné kulinářské zážitky, které nabízejí vynalézavá menu, teatrální přípravu pokrmů a extrémní místa ke stolování. Bompas & Parr, londýnské designové studio vyhlášené multismyslovými zážitky, na večeři pořádané v únoru 2022 v saúdskoarabské historické oblasti AlUla podávalo pokrmy připravené nad roztavenou lávou. Oblast je známá charakteristickými pískovcovými kaňony a vulkanickými plošinami. Technici vylévali roztavenou horninu v okázalé show, při níž kuchaři upravovali místní produkty nad proudem lávy rozpálené na neuvěřitelných 1 350 stupňů Celsia.

Další desítky trendů pro letošní rok v kategoriích od kultury, cestování, jídla, marketingu, technologií nebo retailu až po novinky v pracovním prostředí najdete v 9. vydání každoročního přehledu Future 100: 2023 na webu Wunderman Thompson.

Text je placenou propagací agentury Wunderman Thompson