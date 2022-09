300 znaků a 10% míra prokliku. Bez clickbaitu

Pomocí SMS najdete i ztracené zvíře. A stovky lidí budou hledat s vámi

Výhodou esemesek je okamžité doručení sdělení i bez internetového připojení. To lze využít v mimořádných situacích. Jednou z nich může být ztracení domácího mazlíčka. Cílené SMS se ve spolupráci se Psím detektivem, prvním národním pátracím systémem, staly významným nástrojem při hledání zaběhnutých zvířat.

A jak to funguje? Ztraceného mazlíčka jednoduše zadáte do databáze Psího detektiva a hromadně oslovíte všechny důležité organizace a lidi v místě ztráty. Právě i pomocí SMS. Vylepování plakátů s kontakty zabere spoustu času, který můžete využít k hledání v terénu. Do pár minut přitom můžete nechat rozeslat až dva tisíce SMS a získat celý pátrací tým. Zprávu si přečte až 97 % oslovených. Sdělení obsahují také odkaz na fotku zvířátka, kterou lze zobrazit i bez internetu v mobilu. Zprávy spolehlivě nahradí papírové letáky s fotkou a kontaktem.

Více než 120.000 pátracích zpráv a 10% míra prokliku

Proč jsou SMS tak efektivním nástrojem? „Nejen, že se mnohdy zobrazí už na zamčené obrazovce, ale více než polovina lidí si zprávu přečte ihned po doručení. Od roku 2020 jsme ve spolupráci se Psím detektivem rozeslali více než 120 000 pátracích SMS. U takto urgentního sdělení běžně dosahujeme míry prokliku okolo 10 %,“ říká Radovan Oprendek, manažer O2 Media.

Psí detektiv využívá ve spolupráci s O2 Media dvě varianty rozesílky. Uveďte lokalitu ztráty a my odešleme SMS jednorázově na všechny její obyvatele. Je v místě vysoká fluktuace lidí? Nastavíme lokalizační SMS, kterou obdrží lidé, kteří se v reálném čase na místě pohybují. Zpráva dorazí při vstupu do místa. Mohou se tak zapojit i turisté nebo projíždějící.

Pátrací SMS jsou nedocenitelným pomocníkem

I tým Psího detektiva si neobvyklou komunikaci chválí: „U Psího detektiva pracuji ž víc než sedm let a za tu dobu jsme i díky spolupráci s O2 vrátili domů spoustu ztracených mazlíčků. Pátrací SMS jsou nedocenitelným pomocníkem, pokud se majitel rozhodne jednat do několika hodin po ztrátě, jelikož dokážeme velmi přesně a efektivně oslovit lidi jak v blízkém, tak širším okolí,“ říká Aneta Sobotková z Psího detektiva.

Pohotová sdělení s vysokým výkonem

Cílené SMS nejsou pouze marketingovým nástrojem. Třeba Psí detektiv naše služby využívá pro pátrání po ztracených zvířatech. Je vidět, že vlastnosti SMS zpráv se dají dobře využít pro specifické situace. U pátracích SMS je to hlavně doručení bez internetu nebo místní rozesílka v reálném čase.

Máte také důležité sdělení pro lidi v určité lokalitě? Zprávy umíme doručit přesně podle vašich potřeb. Do sdělení můžete přiložit i obrázek nebo internetový odkaz. Vaši SMS si navíc až 55 % oslovených přečte ihned po doručení (STEM/Mark, 2020). Ale dokáže tak krátký text říct vše důležité? I s tím vám pomůžeme.

Text je součástí placené spolupráce se společností O2 Media