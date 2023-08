8 chyb, kvůli kterým vaše B2B kampaně nefungují

Při přebírání online B2B kampaní často narážím na chyby, které klienty stojí statisíce. Neděláte je i vy? Pojďme to spolu prověřit.

Chyba #1: Měříte jen finální konverze

Jak vznikají výdělečné online kampaně? Optimalizací. Jenže na optimalizaci potřebujete spoustu dat. Jak je získat, když máte měsíčně jen 10 poptávek, i když pořádně velkých? Přestaňte měřit jen odeslání poptávky.

Najděte na webu mikrokonverze, které značí zájem uživatele. Například vytvořte v Google Tag Manageru konverzi Prohlížel si obsah, kterou nastavíte jako průnik událostí: „doscrolloval do 50 % stránky“ a „strávil na stránce alespoň 30 vteřin“. Tak odlišíte potenciálního zákazníka od uživatele, který se proklikl omylem. Získáte násobně víc dat – a můžete optimalizovat.

Chyba #2: Ve vyhledávání cílíte na špatná klíčová slova

Že vám na web chodí tisíce lidí? To neznamená, že vám kampaně vydělávají. B2B firmy často vyhazují 90 % rozpočtu z okna. Například B2B implementátor Microsoftu nepotřebuje lákat na web tisíce uživatelů, kteří chtějí Office do nového notebooku. Potřebuje oslovit pár IT administrátorů.

Jak oslovit relevantní lidi? Využijte vyhledávací dotazy, které jsou sice vzdálené podstatě vašeho produktu, ale identifikují cílovou skupinu. Například HR manažeři hledají „školení pro zaměstnance“. Vy ho sice nemáte, ale máte HR systém, který by je mohl zajímat.

Chyba #3: Nebudujete vlastní publikum

Kvalitní remarketingové publikum je vaše nefér výhoda vůči konkurenci. Firmy s ním pracují jen okrajově, a přitom dokáže nakopnout efektivitu B2B kampaní.

Jak publikum tvořit? Začněte od obsahu. Například pro HR manažery, kteří hledají školení pro zaměstnance, napište užitečný článek. Představte možnosti školení a to, jak je spravovat přes váš HR systém.

My jsme podobně vybudovali publikum pro klienta, který nabízí CRM. Zatímco ostatní v reklamě jen prodávali svůj systém, my jsme se zaměřili na to, co zákazník vážně potřebuje. Potřebuje poradit s výběrem. Napsali jsme článek, který nám nasbíral relevantní publikum. Cena za proklik klesla ze 72 Kč na 17 Kč.

Chyba #4: Čekáte, až vám byznys spadne do klína

Tuto chybu vídám na LinkedIn. Založíte si profil, publikujete příspěvky – a byznys nikde. Proč? Protože čekáte, až vám spadne do klína. A to se v B2B neděje.

Máte v síti relevantního člověka, který reaguje na vaše příspěvky a diskutuje v komentářích? Nečekejte, jestli vám pošle poptávku. Ozvěte se mu. Napište mu na míru osobní zprávu, nabídněte nezávazný hovor. Díky příspěvkům vás zná, věří vám.

Chyba #5: Soustředíte se na své výhody, ne na potřeby zákazníků

Co chce každá firma na sociálních sítích? Prodat. Jenže lidé na Facebooku zrovna teď nenakupují CRM systém. Proto na chvíli potlačte ego a zaměřte se na potřeby a frustrace zákazníků. Sdílejte třeba článek o propojení dat ze senzorů výrobních linek, který zaujme výrobní ředitele a programátory PLC.

Na základě pár desítek prokliků najdou algoritmy další uživatele, kteří problematiku řeší.

Chyba #6: Tvoříte jen ucházející obsah

Taky jste se dočetli, že máte tvořit webináře, e-booky a případovky? Že vám za ně zákazníci rádi dají kontakt a pustí se s vámi do obchodování? Ano, to je pravda. Ale…

Zákazníci jsou přehlcení, nestačí je lákat na jakýs-takýs webinář a ucházející e-book. Podívejte se, co nabízí konkurence, a vytvořte něco ještě lepšího.

Jestli vaše značka není dost silná na to, aby zákazníky přilákala, opřete se o jinou autoritu. Třeba přizvěte odborníka nebo známou tvář z řad klientů a dodavatelů.

Chyba #7: Slepě věříte v data

Slepá důvěra v data vám může zlikvidovat byznys. Zažil jsem to několikrát: Klient z čísel vyčetl, že brandové reklamy nepřináší výsledky. Vydělává remarketing a kampaně ve vyhledávání. Přesunul peníze do „výdělečných“ kampaní a pak už jen sledoval, jak jeho byznys padá. Cesta zpátky na vrchol trvala několik měsíců.

Doměřené metriky k jednotlivým kanálům berte jako relativní čísla k poměřování mezi sebou. Nejsou to absolutní hodnoty, které vypovídají o efektu kanálů.

Chyba #8: Necílíte na konkrétní firmy

Cílení reklamy v B2B je vyšší dívčí. Jak oslovit správného zákazníka, když do zájmu „automotive“ spadají dva miliony běžných Čechů?

Jde to.

Ve Fraternity používáme vlastní nástroj B2Base. Cílíme s ním na konkrétní firmy, které vás zajímají.

Vaše zadání může vypadat třeba takto:

Zajímají mě všechny firmy z potravinářství, které mají nad 500 zaměstnanců.

Chci oslovit firmy ve středních Čechách s obratem do 10 milionů.

Ukažte reklamu těmto konkrétním firmám: ...

Reklamu pak na internetu zobrazujeme lidem v kancelářích firem, které jste si vybrali. Přesnější cílení v B2B neexistuje. Cena za zobrazení je přitom 5× nižší než na LinkedIn.

Jak B2Base funguje, jsme popsali na B2Base.cz. Najdete tam i příběh našeho B2B klienta ACO.

Mimochodem, tento článek byl původně podstatně delší a nabušenější. Chcete si ho přečíst celý?

Text je placenou propagací agentury Fraternity