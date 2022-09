„ABB stvořilo Michelangela budoucnosti.“ Titulka Forbesu od robota u katů vítězí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 38. týden 2022 Marketup: Obálka Forbesu namalovaná robotem (57 %)

značka: Kolaborativní robot GoFa, klient: ABB Vraťme Česku řád a klid / Společný prezident (54 %)

značka: Generál Pavel, klient: Petr Pavel Momentum: Doručujeme pěkný den (52 %)

značka: DPD, klient: Direct Parcel Distribution CZ

Heroes Prague, Hullabaloo: Moderní diskont Penny (46 %)

značka: Penny, klient: Penny Market FleishmanHillard: S tablety Lenovo dokážete cokoliv (30 %)

značka: Lenovo, klient: Lenovo Technology S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 10 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Obálku Forbesu maloval robot od ABB

Společnost ABB Robotika a agentura Marketup přišly s kreativním konceptem, jak rozšířit povědomí o potenciálu robotů pro malé a střední podniky. Obzvlášť tento segment pociťuje nedostatek pracovních sil a firmy hledají způsoby, jak problém co nejefektivněji vyřešit. „Pro firmy ze segmentu malých a středních podniků je ideální variantou kolaborativní robot. Jeho hlavní výhoda je v tom, že dokáže bezpečně spolupracovat bok po boku s člověkem a tím mu odlehčit od rutinní manuální činnosti. Starost o bezpečnost práce je však pro spoustu podnikatelů stále určitou bariérou a důvodem, proč s pořízením kolaborativního robota váhají. Proto bylo potřeba demonstrovat bezpečnost a spolehlivost kooperace člověka s robotem,“ uvádí agentura. ABB Robotika a kreativní tým agentury Marketup hledaly vhodné médium, přes které toto sdělení komunikovat ke specifické cílové skupině, výrazně omezenému segmentu v rámci B2B. Záměrem bylo vyhnout se běžnému celostránkovému inzerátu, který by nedokázal dostatečně zhmotnit myšlenku spolupráce člověka a robota. „Jako ideální médium pro cílení na malé a střední podniky jsme vybrali magazín Forbes, konkrétně jeho technologický speciál Forbes Next,“ popisuje Andrej Štuk, kreativní ředitel Marketupu. „Kromě tematické relevance pro daný segment jsme mohli ukázat konkrétní výsledek spolupráce člověka s robotem na poměrně malém prostoru a s maximálním dopadem na cílovku.“ Tak vznikl projekt tvorby titulní strany magazínu Forbes Next, který podnikatelům a firmám přibližuje inovativní způsoby využití technologií v různých oborech. A protože budoucnost spočívá ve spojení umělé inteligence, robota a člověka, při tvorbě coveru se spojily všechny tři elementy. Ty se na tvorbě podílely postupně. Umělá inteligence, konkrétně nástroj Dall-E 2, navrhl grafickou podobu vizuálu. Následně člověk, student ČVUT pod vedením technologického experta ABB, naučil robota pohyby potřebné k malování. A na závěr sám kolaborativní robot GoFa přenesl celé dílo do reality. „Ilustrací titulní strany nejrelevantnějšího byznysového média v Česku a na Slovensku demonstrujeme různorodé využití kolaborativního robota. Proto uzavíráme celý proces otázkou mířenou na malé a střední podnikatele: co budete tvořit s kolaborativním robotem vy?“ říká Miloš Stibal, marketingový manažer ABB Robotika. Projekt se skládá ze dvou komunikačních fází – tou první je magazín Forbes Next (náklad 32.000 výtisků), který obsahuje kromě zmíněné titulní strany také rozsáhlý článek o celém procesu tvorby obálky a schopnostech robota GoFa. Součástí této fáze je i technologická konference Next Big Thing uspořádaná 14. září, zaměřená na sektor SMB, kde robot GoFa podepisoval výtisky „svého“ vydání Forbes Next. Druhou linku pak představuje online kampaň složená z videoformátů a statických vizuálů z tvorby vizuálu. „Takhle blízká spolupráce se značkou je pro nás unikátní,“ říká Kristýna Tmejová, šéfredaktorka Forbes Next. „Dávalo nám smysl, abychom prostor na obálce časopisu o budoucnosti věnovali novým technologiím a prozkoumali možnosti spojení umělé inteligence a kolaborativního robota. Propojení úspěšných značek přes nativní reklamu je efektivní cesta komunikace.“

Že roboti malují, není novinka. Že ovšem i roboti malují tisíckráte viděný banál, to by mohla být. Vizte! Robot namaloval na titul něco, co zapomenete do pěti minut! Jak kdysi napsal básník Holub, čeština má jeden výstižný výraz: no a co?

Vilém Rubeš

Cením si hezkého nápadu i energie vytvořit ambiciózní kampaň. Jenom... co když nám kolaborativní roboti časem vezmou práci?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tyyyy jo. A grafici nebudou mít co žrát... Zajímavý svěží nápad. Jen mi tam zatím chybí ten efekt sněhové koule, protože tu titulku beru jako starting point. Bude něco dál? (Na začátku jsem brblal, že to je verze kanadské kampaně Heinz. A není, takže potud dobře.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Super, konečně něco, co má od samého počátku skvělý insight, dobrou ideu i zpracování. Palec nahoru a díky za záchranu dnešní přehlídky!

Tomáš Vacek (Contexto)

Mno, Skynet byl, jak víme, spuštěn armádou 4. srpna 1997, aby kontroloval národní arzenál. Posléze 29. srpna ve 2:14 hodin si uvědomil sám sebe. Jeho operátoři zpanikařili, když si uvědomili rozsah schopností Skynetu a pokusili se jej vypnout. Program tento akt vyhodnotil jako útok a dospěl k závěru, že je potřeba lidstvo zničit.

Petr Laštovka

ABB stvořilo Michelangela budoucnosti. Líbí se mi to, ať už vizuálně, tak samotné fáze komunikace. Podle mě skvěle zpracovaná B2B kampaň.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Lidi z Marketupu měli těžké zadání, ale zvládli to na jedničku. A já se jdu mrknout do trafiky, jak to vypadá naživo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Už déle jsem čekal, kdy někdo i v tuzemsku využije umělou inteligenci pro generování vizuálu. Konečně to přišlo a navíc je to dotažené ještě o krok dál využitím robota. To celé pro přivlastnění speciální edice Forbesu s B2B čtenářskou základnou. Dobrá práce!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Asi jo, celkem hezký. Pro mě je tedy umělá inteligence spíše o algoritmu a datech za tím, tady je vztaženo na robotické rameno, což chápu vzhledem k zadání, ale proč ne.

Pavel Jechort (Axa Partners)

2. Petr Pavel točil svůj prezidentský spot na chalupě

Generál ve výslužbě Petr Pavel začátkem září na tiskové konferenci oficiálně ohlásil start své prezidentské volební kampaně. Představil zároveň nové vizuály a své volební heslo Vraťme Česku řád a klid. To má odkazovat k dodržování pravidel v politice, ke spolupráci a k mírnění vášní ve společnosti. Logo kampaně ve tvaru lva, který zdobí i uniformy českých vojáků na zahraničních misích, zase symbolizuje odvahu, čest a hrdost. Pro natáčení volebního spotu zvolil kreativní tým prostředí chalupy. „Když se neudělá generální úklid nahoře, těžko lze spolupráci a dodržování pravidel vyžadovat od ostatních politiků. Chalupu jsme jako lokaci pro natáčení spotu vybrali proto, že generálu Pavlovi je to prostředí blízké, ale také v něm lze dobře symbolicky ilustrovat témata opravy, úklidu a tvrdé práce, která Petra Pavla v případné roli prezidenta čeká,“ popisuje Martin Klčo, který vede Pavlův marketing. Spolu s ním kreativní tým kampaně tvoří Richard Kolbe, Martin Přikryl a Martyn Starý. „Lev v tomto konkrétním ztvárnění reprezentuje nejen odvahu a čest, je také dynamický. Mnozí v něm právem vidí inspiraci sportovní tematikou, je tak blízký osobnosti a životnímu stylu generála Pavla,“ říká Petr Štěpán, čerstvý držitel Red Dot Design Award a autor vizuální identity kampaně. Ta poběží v online prostředí, na sociálních sítích, v tisku a na venkovních nosičích. Její součástí bude i rozesílka volebních novin do domácností. Vizuály jsou vidět i na kontaktní road show, na níž bude Petr Pavel v následujících dvou měsících sbírat podpisy občanů ve všech regionech Česka. „Celkové náklady na tuto kampaň ze strategických důvodů komentovat nechceme, všechny odchozí platby budou ale samozřejmě průběžně zveřejňované na transparentním účtu,“ dodává mluvčí kampaně Eva Hromádková.

Je to takové všechno správně, jenom už jsme to viděli a slyšeli líp. Dřevorubecké scény vyvolávají vzpomínky na nesmrtelné Komando, muž, který si u sebe doma po sousedsku bere oblek se šlajfkou, zase jednu zapomenutelnou kampaň Johna Majora. K tomu předpokládané a nezapamatovatelné větičky plynou bez většího. Ovšem volební kampaně se nehodnotí v Katovnách, ale v urnách. Řemeslo dobré, minimálně za casting si tvůrci zaslouží cenu!

Vilém Rubeš

Profesionálně odvedená práce. Spot není hystericky vypjatý a generál v něm vlastně působí sympaticky – na mě trošku moc přísně, ale to byl jistě záměr. Vizuály jsou sebevědomé a logo lvíčka, který svou vizáží připomíná prezidentského kandidáta, mi přijde jako dobrý nápad.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

V rámci žánru dobrá práce. Hlavně to není upachtěné. Takže fajn. Jen tedy z claimu „řád a klid“ na mne trochu dýchá „klid na práci...“ Jsem boomer, no.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Je to klišé jako prase, ale na cílovou skupinu by to svou lidovostí mělo fungovat. Škoda, že nemám rád generáli...

Tomáš Vacek (Contexto)

A ještě to musí podepsat generál Attorney, žejo? Asi takhle: chápu, že po majoru Zemanovi musí přijít vyšší šajba, to generál je, což? Inu. Na vojně jsem nebyl, školy nemám, tak jdou některý hesla trochu mimo mě. Po revoluci se říkalo: Ať jsi Petr nebo Pavel, na Hrad musí Vašek Havel. Nešlo by použít něco znovu i ted? Nevím. Ale jedno vím určitě. Ten začátek! Ten začátek, přátelé. Úplný Komando!

Petr Laštovka

Už tomu chyběla jen tečka v podobě „život je hořký, bohudík“. Minimálně víme, u toho se autoři kampaně inspirovali!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Generál je borec a začíná tomu odpovídat i jeho politický marketing. Pozitivní, srozumitelné a zasahující co nejširší publikum. Jak propastný rozdíl oproti smrádku a nenávisti vycházející z úřadu současného prezidenta.

Filip Huněk (Actum Digital)

Je velkou otázkou, jestli to všechno hrát na tu vojenskou kartu, protože řád a klid mi úplně neevokuje aktivního prezidenta, který se bude snažit táhnout zemi kupředu. Subjektivně jsem taky velmi opatrný, když mi někdo slibuje, že udělá někde pořádky, protože to ne vždy dopadne úplně dobře. Na druhou stranu ale z řemeslného hlediska je to hezky zpracované, generální úklid je bezva nápad a to posunutí uniformy na konci je perfektní třešnička. Budu vám držet palce, pane generále.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Těžko v Katovně hodnotit politický spot oproti těm komerčním. Když to ale porovnám s tím, co většinou politici a politické strany vyplodí, je tohle důstojné, srozumitelné a postavené na všech symbolech, se kterými generál Pavel do voleb jde.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jako jo, beru, vnímanou esenci pana generála jste opravdu obtiskli do kreativy. Za mě tam bylo pár momentů, kde jsem měl pocit nepatřičnosti a kašírování, je taky vidět, že hercem se každý nerodí, ale celkově důstojná práce, když si vybavím ten zvěřinec kolem.

Pavel Jechort (Axa Partners)

3. Balíková přeprava DPD doručuje pěkný den

České zastoupení největší sítě balíkové přepravy v Evropě DPD si po letech bez nadlinkové kampaně vybralo ve vícekolovém výběrovém řízení agenturu Momentum ze skupiny McCann. „Pro televizní a outdoorovou kampaň jsme se rozhodli, protože jsme poměrně výrazně navýšili počet výdejních míst a boxů a už nejsme jen ‚ten kurýr, co přiveze balík domů‘. Navíc i z našich výzkumů vyplývá, že služba doručení do boxů a na výdejní místa je v Česku na vzestupu,“ říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD pro Česko. „Momentum jsme si vybrali, protože jejich koncept byl nejen kreativně výrazný, ale i strategicky a především mediálně inovativní.“ První nadlinková kampaň české pobočky zásilkového giganta volí netradiční mediální strategii. Ta se opírá nejen o nutnost komunikace racionálního sdělení o nových možnostech doručení, ale také o potřebu budovat značku DPD v dlouhodobějším horizontu – Česko patří mezi nejvíce konkurenční trh pro e-commerce v Evropské unii a cena už není jediný rozhodující faktor pro výběr dopravce. „Značce DPD jsme chtěli dodat i emoční náboj. Proto jsme nejdřív vytvořili komunikační platformu značky Doručujeme pěkný den, která zhmotňuje mezinárodní vizi a lokální ambice značky – expertní doručení zásilek, které nejen ulehčí, ale i zlepší den. Nové služby, inovace a zaměření na zákaznickou zkušenost pak budou v budoucnu naplňovat tuhle roli,“ říká Martina Ďurčanská, stratég agentury. „Moderní ideamaking boří hranice mezi strategií, kreativou a mediálním plánováním. Naše první kampaň pro DPD je toho příkladem. Už ani nedokážeme říct, co vzniklo první. Na začátku byla prostě idea, která obsáhla všechno najednou,“ podotýká Rado Jankovič, kreativní ředitel agentury Momentum. Kreativa samotná je pak založená na minipříbězích. „Každé doručení je příležitostí pro malý příběh. Ať už si rádi objednáváte online elektroniku, módu, nebo třeba i hračky pro dospělé, v kampani ukazujeme, že s DPD prostě doručujeme pěkný den, jak se vám to hodí,“ dodává Jindřich Jinoch, creative leader agenturního týmu. Kampaň vyhrála i kvůli netradičnímu a finančně efektivnímu pojetí mediální strategie. „V televizi reagují naše sponzoringy na situaci, kdy se na spotřebitele valí velké množství reklam na produkty, které DPD dokáže doručit. Vhodným napojením relevantních motivů kreativy se tak divákovi vytváří podvědomá vazba mezi těmito produkty a naším dodáním, a dokonce to i otevírá větší prostor pro vyprávění v jinak relativně krátkém formátu,“ vysvětluje Jan Suda, mediální stratég McCannu. Kampaň poběží v televizi (TV Prima, Prima Max, Prima Cool) i online: na YouTube, na kanálech influencerů a třeba i v navigační aplikaci Waze, kde se řidičům objevují upozornění na boxy a výdejní místa, kolem kterých projíždějí. Podstatnou součástí kampaně jsou lokalizované citylighty, upozorňující na výdejny a boxy DPD poblíž.

Doručit pěkný den je pěkná větička. A tam někde kreativní momentum ustrnulo, a dostavil se Názorný Banál, aby nám oznámil, že mi to doručej domů, do výdejen i boxů. Tak blbě, abych o tom pochyboval, na tom DPD s reputací není, takže nevím, proč mi to povídají. Jak si tak čtu nářky spotřebitelstva, spíš jde o to, že co mělo být v boxu, jde o mnoho verst jinam do výdejny, a co doma, to zase v... boxu. Ale jinak ve hlásání samozřejmostí vítěz týdne.

Vilém Rubeš

Jednoduché, srozumitelné, na komoru. Troufám si říct, že tahle kampaň splní účel, k jakému byla vytvořena.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Že cílem kampaně je zafixovat v hlavách DPD, jsem pochopil, ale až z popisu kampaně. Po trojím zhlédnutí spotů mi to nedoteklo. Celou dobu jsem se ptal, proč vysvětlují, že doručovací firma doručuje.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tak žádná velká sláva, ale v dnešní přehlídce to vyčnívá jako dobře odvedené práce.

Tomáš Vacek (Contexto)

„Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do pr..., to je mi smutno,“ jak by pravil klasik. A já jsem rád, že konečně vím, co ta zkratka DPD znamená. Pěkný, náhodou!

Petr Laštovka

Jednoduše, stručně a rychle... aneb jak DPD stačí 10 sekund na sdělení všeho důležitého. Nic víc, nic míň není potřeba.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Dostatečně podprahové dobrodružství. Dotáhni první dojem. Dlátem proti depresi. Musím přiznat, že jsem se u téhle reklamy zaseknul a postupně jsem začal doceňovat její drobné nuance, které z ní nakonec udělají dobrou a funkční kampaň. Ale ten slogan, to je jako co? Nechci si ani představovat, jak kreativní wording by mohl vzniknout na DHL, PPL nebo nedej bože GLS...

Filip Huněk (Actum Digital)

Říct lidem „fajn, koukněte na všechny reklamy z bloku, a pokud se vám nějaký produkt zalíbí, my vám ho doručíme“, je super nápad. Samotné spoty sice nejsou nějak extra mega hyper kreativní, ale jsou hezké, jasné a řemeslně dobře zpracované. Bezva práce.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Hodně dobré! Krátké, úderné, navázané na značku. Založené na pocitu radosti při přebrání zásilky, na kterou jsme se těšili. Super!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Doručujeme pěkný den? Ne, prodáváte službu, která má být šikovná. Tedy něco, co se mihne leda kolem emoce dobrý / špatný. Tady zas někdo chce dělat umění a emoce. Chtělo by to spíš pěkně postaru dobrý brief s realistickou propozicí značky, která je ještě navíc B2B a ne B2C. Koncovému zákazníkovi je šumák, kdo balík doveze. Hlavně ať je to rychle, ve stanovený čas, nebo do boxu, který mám blízko. Čistá logistika, kterou ale dokážu prodat.

Pavel Jechort (Axa Partners)

4. Michal David pro Penny přezpíval Decibely lásky

Maloobchodní řetězec Penny spouští novou reklamní kampaň s Michalem Davidem v hlavní roli. Jejím hlavním cílem je propagace nízkých cen, na které se zákazníci i v současné ekonomické situaci mohou spolehnout. Ústřední melodii spotu tvoří známý hit Decibely lásky z roku 1986 „v moderní funky úpravě“, jak uvádí firma, s novým textem. S Michalem Davidem uvedlo Penny spot už na jaře, na melodii Non stop, ke svému 25. výročí na českém trhu. Nový třicetisekundový spot Moderní diskont se natáčel v prodejně Penny v Praze-Uhříněvsi v noci na 30. srpna. „První spot s Michalem Davidem se zařadil mezi nejúspěšnější české reklamy posledních let. Jen na YouTube vidělo spot do dnešního dne více než 1,3 milionu uživatelů a inspiroval také naší konkurenci. Proto jsme se i v další komunikační kampani rozhodli využít spojení se známým českým hitmakerem,“ uvedl Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny. „V nové kampani chceme zákazníkům ukázat, že Penny je moderní diskont, tedy že nabízíme kvalitní produkty za nejvýhodnější ceny na trhu. Spojení s Michalem Davidem přímo vybízelo ke slovní hříčce se slovy disko a diskont. Není třeba se brát tak vážně, a to je to, co se nám podle mého názoru v tomto spotu podařilo – zábavnou retro formou prezentovat naše výhody a přednosti. Věříme proto, že nový spot diváky zaujme a pobaví.“ Nová kampaň Penny je připravena pro televizi, online a sociální sítě. Na sítích odstartovala v neděli 11. září. Do televize šla ve čtvrtek 15. září, a to zejména na televizních kanálech Novy, Primy a Barrandova.

I ve šmíře jsou diskonty. NKP.

Vilém Rubeš

Jinak než s nadsázkou se tento spot snad ani brát nedá. Když si odpustíme posměšky a kroucení hlavou, možná zjistíme, že jde o podařenou a nepřehlédnutelnou kampaň, kde si všichni dělají legraci sami ze sebe. Včetně Michala Davida.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

První kampaň s Michalem Davidem byla rána na solar. Tahle druhá už na mne tak nepůsobí.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ufff, hrůzo, Michal zpět. Šel jsem strčit hlavu do mísy a do Penny za dlouho nepůjdu. Pardon, ale toto nedokáži hodnotit s odstupem bez emoce...

Tomáš Vacek (Contexto)

O, o, o, o. To je ale re-kla-ma! O, o, o, o. Garantuju vám, že to budete mít v kebuli celý vodpoledne!

Petr Laštovka

Je to prostě na první pohled úplně blbý a otravný... a je to Michal David. Ale ať hodí kamenem ten, kdo si nepamatuje kompot! Ale jak by řekla cílovka, moji prarodiče: Michal David prostě válí! Tak teda válí, a Penny s ním.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Retro formou komunikujeme moderní diskont. Ale vážně, Penny zná svoji cílovou skupinu a její kampaň přesně odpovídá jejímu vkusu a očekáváním. Vítěz kola to asi nebude, ale úspěšná marketingová kampaň ano.

Filip Huněk (Actum Digital)

Spojení disko(nt) je docela dobrý vtip, jinak je to celé prostě divné. Ale jestli jim to funguje, proč ne.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale vzhledem k pozici Penny na trhu tohle prostě funguje a navazuje to na úspěch kroužkování s Jiřinkou.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jako smál jsem se, ale ne takovým tím dobrým smíchem. Možná, opravdu možná z toho vymáčknete nějaké TOM, když utratíte dost za frekvenci, ale jinak je to naprosto prázdné.

Pavel Jechort (Axa Partners)

5. Richard Genzer propaguje tablety Lenovo

Výrobce elektroniky Lenovo spouští novou kampaň zaměřenou na segment prémiových tabletů. Za účelem propagace vznikla sada spotů, jejichž protagonistou je známý komik Richard Genzer. Právě s ním se Lenovo se rozhodlo spojit svůj segment tabletů. Jednotlivé gagy zobrazují komika v zapeklitých situacích, které díky tabletům s přehledem vyřeší: díky tabletu se stane profesionálním foodblogerem, ohromí dámu romantickou večeří nebo vyzraje nad ranní kocovinou. Cílem kampaně je přiblížit nové tablety řady P širokému publiku a ukázat, že využít je lze kdekoliv. Lenovo uvádí, že v průzkumech se mu opakovaně potvrdilo, že levným kouskům odzvonilo a český zákazník preferuje kvalitu. „Nároky na tablety se za poslední roky opravdu zvýšily. Rozhodujícími aspekty pro koupi produktu je především kvalita provedení, displej, výdrž baterie a výkon než samotná cena produktu,“ říká Kateřina Bryndová, marketingová specialistka pro Lenovo Consumer. Období hybridní práce z domova tento trend umocnilo. Kampaň vznikla pod křídly agentury FleishmanHillard ve spolupráci s produkcí Fame Factory agentury DDB a diváci ji budou mít možnost vidět online a na komunikačních kanálech Lenova.

Další ne moc vipná groteska typu „dej vohráblovi náš bazmek, lépe se mu povede“. Vtipy a pointy, co by za ně autory vyhodil i švarný personal assistant Bennyho Hilla. NKP.

Vilém Rubeš

Osamělý muž a jeho tablet. Asi to mělo být vtipné, ale mně je toho člověka chvílemi spíš líto. Focení jídla ze štaflí a posouvání talířů nohou mě ale pobavilo, to zase jo.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já jsem se v tom ztratil. Pokud bylo cílem sdělit, že tablety Lenovo mají foťák, přehrávají audio a mohou se připojit k internetu, tak ok. To jsem pochopil. Dosud jsem ale předpokládal, že to je normální úplně u všech tabletů. Asi jsem se pletl. Pak herecké etudy pana Genzera. Hmmm. Nedokážu říci, že to je tak blbé, až je to dobré.

Míla Knepr (Contagious CZ)

No to je dnes nářez, to je přehlídka špatného vkusu. Já vím, že reklama je umění hovna, jak říká Josef H., ale musí být až tak velké?

Tomáš Vacek (Contexto)

No. Podobný videa jsem natáčel na svou videokameru, kterou jsem dostal od rodičů, v devadesátkách. Sice nebyly o tabletech Lenovo, ale přitroublý byly úplně stejně.

Petr Laštovka

Geňa vás buď baví, nebo nebaví. Tato kampaň mě nenadchla, ale ani neurazila. Rozhodně si ji nevybavím za 10 let jako ta-ble-ty s Pavláskem.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Ono se zde nedá řemeslně zas až tak moc vytknout a Geňa je zkrátka úkaz. Ale pochopili jste z toho, že reklama, v níž lidový bavič svačí gothaj s cibulí, má ve skutečnosti propagovat segment prémiových tabletů?

Filip Huněk (Actum Digital)

Kdyby mi u toho focení řekli, že i obyčejné věci budou na Instagramu vypadat líp díky tabletu od Lenova, uznal bych to. Kdyby mi řekli, že díky kvalitnějšímu zvuku od Lenova budu mít noční pohádku téměř jako živou, zasmál bych se. Ale říkat lidem, ať si koupí prémiový tablet, protože si na něm můžou objednat jídlo, nebo prostě „vyřešit cokoliv“ to mi nepřijde úplně šťastné. Celé to navíc působí trošku levně, takže sorry, Lenovo, tohle ode mě vysoké hodnocení nedostane.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Claim mi přijde dobrý a pravdivý (zrovna sedím u tabletu). Akorát ve všech scénkách Richard stejně nakonec musí šáhnout po žebříku, hasicím přístroji nebo zeleném plátně.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Dával jsem bedlivý pozor a fakt jsem nenašel jedinou věc, která by promovanou značku odlišovala od jakékoliv jiné. Což je svým způsobem umění. Ale nejspíš ne takové, za které by měl klient platit.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Chcete-li nechat ohodnotit svou novou reklamní produkci, vyplňte rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odešlete na ondrej@aust.cz.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy