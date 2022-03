„Absolutní mazec!“ Westernový nábor budoucích strojařů získal prvenství

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 11. až 12. týden 2022 Idea Please: V hlavní roli strojař (64 %)

klient: Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Saatchi & Saatchi: Po generace v rodinách (43 %)

značka: Opavia, klient: Mondelez

Proboston Creative: Jupí Imunita - lahvinka plná úsměvů (43 %)

značka: Jupí, klient: Kofola ČeskoSlovensko Naše práce je věda (41 %)

značka, klient: Thermo Fisher Scientific

Džíny pro normální chlapy (34 %)

S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 7 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. V Ostravě znovu hledají strojaře. A strojařky

Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava spouští další ročník kampaně V hlavní roli strojař, která uchazeče oslovuje už třetím rokem skrze neotřelé filmové metafory. Tentokrát diváky zavádí do prostředí westernového saloonu a ze strojaře udělala nejhledanějšího člověka široko daleko. Spot se točil v kulisách Westernového městečka Boskovice. Kampaň pro univerzitu vytvořilo kreativní studio Idea Please, spoty natočila produkce Action Please. Ve druhém videu se fakulta rozhodla hledat strojařky: „Spot s hororovým nádechem ukazuje, že matika je sice velký strašák, ale s pomocí, které se studentům dostane na fakultě, ji zvládne každý.“

Letos se fakulta rozhodla držet především videoobsahu, což se jí v loňském roce vyplatilo. Hlavní spoty westernového a hororového žánru tak doplňují krátká videa, která fakulta zveřejňuje na čím dál populárnější platformě TikTok a prostřednictvím formátu Reels na Instagramu či YouTube Shorts. Ze sítí pak fakulta uchazeče vede na microsite vhlavniroli.cz, inspirovaná streamovacími platformami.

Tady cítím velké nadšení – kreativců i klienta. Líbí se mi hlavně westernový spot se strojařem. A klidně bych ještě trochu přitlačila na pilu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Dobře vy na VŠB. Mně se to líbí. Milý nápad. Produkce opravdu opulentní, až z toho na mne v některých chvílích vykukuje přílišné okouzlení vlastním nápadem. Doslovnost voiceoveru, kde se vysvětluje polopaticky ukázaná pointa, bych já tedy odpustil. Přesto fajn.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Já nevím, co vy?

Martin Hošek

Tak tenhle western mě pronásledoval nedávno na TikToku a už předtím jsem si říkala, že je to super. Konečně má nějaká vysoká škola fakt něco zajímavýho, co chcete dokoukat, a víte, že to nebude klasická přednáška o tom, proč tam studovat. Vystoupit z davu. To je ten správný recept.

Michaela Oulehla (Cognito)

Upřímně, je to jakž takž natočeno, Jako parodie to klouže po tisíckrát viděném. A jako marketingová komunikace? Už dlouho mi náborové spoty vysokých škol připomínají ruské bankovní commercialy z devadesátých let. Kdo tam měl jen sto bohatýrů na koních, je bankéř-žabař, kdo pět tisíc Čingischánových mongolů, to už je třída, a kdo deset tisíc jízdních a dvacet pěších Ivana Hrozného, to je král večera v luxusním bankéřském večeřadle. Lidem to bylo nějak šumák. Jako tady. Je ovšem hrůznou zprávou o stavu reklamy v roce 2022, že tohle je z dnešní várky jediná reklama, která má šanci pobavit a zaujmout. Aspoň to není NKP.

Vilém Rubeš

Absolutní mazec! Chci celovečerní film! A chci být strojařem!

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Hledá se strojař. Super myšlenka. Velkej insight. A ještě docela sranda. Beru to celé.

Ondřej Souček

2.-3. Opavia připomíná, že je v rodinách léta

Společnost Mondelez spouští za poslední tříleté období druhou televizní a online kampaň pro produktovou řadu sušenek Opavia. Kreativu navrhla agentura Saatchi & Saatchi. Spot, který v produkci Film Service režíroval Tomáš Mašín, bude s přestávkami vysílán do konce roku. Komunikačním cílem aktuální kampaně je připomenout spotřebitelům, že Opavia je už od roku 1840 sušenkou, která spojuje rodiny a pomáhá jim vytvářet jedinečné okamžiky rodinné sounáležitosti. „Ikonický brand, jakým je pro Čechy Opavia, nepotřebuje vysvětlovat, jak jeho výrobky chutnají, protože to každý ví. Kampaň jsme tedy postavili na silném emocionálním benefitu, který je pro Opavii typický – chuti být spolu a užít si hezké chvíle s těmi, které máme nejraději. A se sušenkami, které máme nejraději,“ popisuje Petr Roth, kreativní ředitel ze Saatchi & Saatchi.

Je to takové milé a na nic si to nehraje. A holčička je prostě... k sežrání.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Milý blonďatý andílek. Kde už jsem to viděl? Ještě chyběla bělovlasá chápající babička. Klišé jaké fík.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Závidím takovým krásným šťastným rodinám, kdy táta je v garáži, máma má svou jóga chvilku, bráška je na YouTubu a malá dcerka kreslí krásné obrázky...

Martin Hošek

Tradice, rodina, dítě hlavní postavou... recept na příjemný spot s fajn atmosférou. Proč ne.

Michaela Oulehla (Cognito)

Vždycky může být hůř. Pachole s nástrojem a jakože vtipným aha momentem. Jak do té historky zamontovali ty celé generace, to je mistrovská škola oslích mostů. NKP - a hodně.

Vilém Rubeš

Naprosto generickej koncept, ale nutno říct, že ta exekuce je milá. Jo, správně nakástovaný dítě otevře peněženky naivních otců nejlépe.

Ondřej Souček

2.-3. Sirupy Jupí pokračují s dětskými hláškami

Kampaň pro sirupy Jupí Imunita pokračuje v nastaveném konceptu z roku 2021. Zachycuje nové situace ze známé rodiny: dcera znovu bezelstně zatápí svým rodičům a vrací jim jejich průpovídky v nečekaných momentech. „Znovu jsme se inspirovali v běžném rodinném životě a ztvárnili situace a hlášky, které mohou nastat v každé rodině,“ uvádí agentura Proboston, která opět zajistila kreativu kampaně. Kampaň je zaměřená na novou řadu sirupů Jupí, které svým složením s obsahem byliny echinacea, kyseliny listové, niacinu a zinku podporují imunitu a chrání tak celou rodinu. Televizní kampaň běží v Česku a na Slovensku. Nejdelší nasazená stopáž má 20 sekund. Zkrácená, desetivteřinová verze bude k vidění jako klasický spot i jako sponzorovaný vzkaz.

Dětské hlášky fungují.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Baví. Drží to v konceptu. Jednoduché, jasné, zábavné, svižné. Přesný insight.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ale jo, proč ne. Jen nechápu, proč ta maminka leze do sudu v nějaké temné díře, když by mohla být venku... na panelák to totiž nevypadá...

Martin Hošek

Komentář k holčičce: Go, girl!

Michaela Oulehla (Cognito)

Titěrná situace, titěrná historka, titěrné naučení. Pachole zahláškuje, a to je celý. NKP.

Vilém Rubeš

Já vlastně nemám problém s reklamou. Je docela vtipná. Že se podařilo děj vměstnat do dvaceti vteřin, je skoro zázračný. Chápu správně, že holčička se nemusí otužovat, protože se posiluje sirupem Jupí? Zkuste s tím konfrontovat Wima Hoffa. Jestli náhodou ta jeho metoda otužování neni úplná blbost, když stačí pít sirup Jupí. Myslim, že vás přetáhne ledovou krou přes hlavu.

Ondřej Souček

4. Brněnský výrobce mikroskopů láká nové pracovníky

Brněnský výrobce elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific spustil novou náborovou kampaň Naše práce je věda. Cílí především na technicky vzdělané kandidáty se specializacemi v oborech jako je fyzika, elektronika, mechanická konstrukce nebo vývoj softwaru. Společnost zaměstnává přes 1.500 lidí a dlouhodobě vítězí v anketách o nejžádanějšího zaměstnavatele v Jihomoravském kraji. Jen loni se rozrostla o víc než 400 nových zaměstnanců, letos má v plánu přijmout podobný počet. Kreativní koncept kampaně vznikl inhouse, scénáře a produkce videa se chopila agentura Filmondo, grafiku připravil Artax a online zajišťuje Proficio. Tvářemi kampaně jsou samotní zaměstnanci Thermo Fisheru. Kampaň je k vidění od začátku března v online prostoru, na sociálních sítích, ale také v outdooru, kde jsou využity bigboardy, polepy tramvají nebo plakáty na vybraných vysokoškolských fakultách. Ústřední videospot je v březnu vidět i v brněnském univerzitním kině Scala.

Nějak v tom nevidím nic, co by podle mě dobrá reklamní kampaň měla mít - výrazný nápad nebo originální zpracování. Je to jen voiceover doprovázený obrázky. Nebo naopak.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zase ta agentura Inhouse. To nekončí dobře, když firemní PR manager, nejen v Brně, začne páchat kampaň. Je to placaté, nudné. Ani 3D grafika a zduřelý voiceover z toho zajímavý kousek neudělá. A přitom je to super firma se super produkty.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Na náborovou kampaň velkoryse dobrý. Jen nevím, zda to bude fungovat. Ale vypadá to hezky. A dobrej voiceover.

Martin Hošek

Z pohledu cílovky by se to mohlo uchytit. Líbí se mi ten náboj „super powers“. No, najít kvalitní zaměstnance je věda. Tak přeji hodně štěstí!

Michaela Oulehla (Cognito)

Zavalili banálem a frázemi ve stylu ‚prosťáčku, smekni, jede okolo pokrok‘. Za celou dobu jsme se nedozvěděli, co dělají, koho hledají, a natož co nabízejí a jaký příslib dávají. A ne, není to věda, je to jen NKP na druhou.

Vilém Rubeš

Líbí se mi myšlenka, ještě více forma. Za mě povedené a věřím, že to bude fungovat.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Víte, já nic proti Brnu nemám, to nemohu říct, ale přátelé, taková krásná příležitost, no mohli jste tímhle spotem cílovou skupinu změnit v nadšené kandidáty na práci u Thermo Fishera, ale měli jste takové ambice?

Ondřej Souček

5. Džíny Celio propaguje Matěj Ruppert

Původem francouzská značka pánského oblečení Celio spustila svou první lokální kampaň, jejíž tváří se stal zpěvák Matěj Ruppert. Ten českým spotřebitelům představuje „džíny pro normální chlapy“, kampaň se nese v duchu komunikačního konceptu Be Normal, jímž značka propaguje „normální módu“ za dostupné ceny pro „normální muže“. Cílem kampaně je posílit značku a zvýšit návštěvnost nedávno spuštěného e-shopu a také podpořit nabídku džín. „V aktuální komunikaci čerpáme z hravosti a humoru naší značky. Ukazujeme, že naše džíny může nosit opravdu každý chlap, a to bez ohledu na to, jak vypadá nebo co dělá. Důležité je, že si umí sám ze sebe udělat legraci, což je přesně případ Matěje Rupperta,“ uvádí Josef Hanus, brand manažer Celia. Kampaň vznikla inhouse, za kamerou byl Dominik Žižka, fotografie pořídila Tereza Havlínková. Kampaň staví na půlminutovém reklamním spotu a sérii vizuálů, které budou k vidění v online médiích a na sociálních sítích. Do komunikace budou zapojeni také vybraní influenceři, včetně Rupperta, který bude od března do května o značce mluvit na svém Instagramu. Komunikace bude probíhat také ve všech 13 českých prodejnách.

Nevím. Kdyby ten nebyl Matěj Ruppert, asi by mě to vůbec nezaujalo. Je to takové nijaké, přestože záměr prodávat módu pro normální postavy je jistě chvályhodný. Obávám se, že toto je ale spíše reklama na průměrnost.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Je to marný, je to marný, je to marný. „Džíny, co vydrží“... Jako boomerovi mi to připomíná štěpné veršovánky Haliny Pawlowské v Banánových rybičkách z minulého století. To fakt nechceš.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Ten Matěj musel kvůli té kampani zhubnout, že jo?

Martin Hošek

Vodka došla? Nová komunikace mě baví, bohužel nemůžu říct to samé o protagonistovi.

Michaela Oulehla (Cognito)

Hahadvojsmysle tečou proudem, když je to pro chlapy, co vyhrávají, má v ruce jakousi balalajku, když má snít, tak na hromadě džínů a bund. Hudební podkres jede těžkopádně jak nákladní vlak s cementem, celebrita rozdává šarmu po lžičkách, více nemaje, a celý to říká, máme džíny pro každýho mantáka. Tak to dík. NKP.

Vilém Rubeš

Značka Celio je mi osobně delší dobu sympatická. Nebo spíš byla. To opravdu neumíme překročit hranice klasické lokální trapnosti a vytvořit něco kreativního? V nejhorším případě dokonce tematického a s příběhem? Hele, máme muzikanta, co kdybychom rezignovali na muziku, vykašlali se na příběh nebo humor a prostě ho tam chudáka nechali trapně hopsat před kamerou s extrémně inspirativními rekvizitami z tábora mladých skautů? Jo, to bude francouzské značce po česku fakt slušet.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Celio, ty mam právě na sobě. Asi je svlíknu, protože s timhle zpařenym huhulou se fakt netotožňuju.

Ondřej Souček

