Acomware získala prestižní partnerství Gold Certified Partner Bloomreach

Agentura Acomware opět dokázala, že v oblasti zákaznických dat a marketingové automatizace patří mezi nejsilnější hráče na trhu. Stala se totiž Gold Certified Partner jedné z nejlépe hodnocených CDP platforem zákaznických dat Bloomreach Engagement (dříve Exponea). Toto prestižní partnerství získala jako jedna ze sedmi firem na světě.

„Před 20 lety jsme v Acomware začali v oblasti nákupu médií a výkonnostního marketingu. Díky naší skoro 15leté zkušenosti s e-mailingem jsme se také stali jedním z nejsilnějších hráčů v oblasti automatizované komunikace a jedním z největších integrátorů této CDP platformy. Toto partnerství je pro nás dalším důkazem, že v oblasti práce se zákaznickým daty a retence patříme na trhu marketingových agentur mezi špičkové experty,“ říká David Vurma, CEO marketingové agentury Acomware.

Díky partnerské spolupráci mají lidé z agenturního Customer Experience & Retention týmu přístup k celé řadě novinek, zajímavým datům či vzdělávacím programům. Úzká spolupráce nám umožňuje i vhled do vývoje platformy, můžeme sledovat vývoj trendů a mít tak náskok před konkurencí.

Automatizace marketingu? Bez silného nástroje dnes firmy neobstojí

Firmy si uvědomují, že práce se zákaznickými daty v reálném čase a automatizace marketingu je velkým trendem, ale bez silného nástroje na tomto poli dnes neobstojí. Často se lze setkat se situací, kdy firmy mají svá zákaznická data ponechána ladem na různých místech, málo využívají jejich potenciálu a nepracují s nimi v reálném čase.

CDP platforma Bloomreach Engagement (dříve Exponea) umožňuje práci se zákaznickými daty a následnou automatizovanou komunikaci s vašimi zákazníky (ať už přes e-mail, či SMS, weblayery a další) na základě jejich předchozího chování. A co je důležité, vše se děje v reálném čase, navíc do tohoto systému lze propojit publika ze sociálních sítí nebo zákaznická data z jiných datových platforem.

Je to otevřený systém, do něhož lze integrovat nové funkcionality. „Právě možnost vytvořit si vlastní napojení (integrace) je jednou z největších výhod této CDP platformy. Každá nová integrace komunikačního kanálu tak přináší nové byznys příležitosti a samozřejmě vyšší tržby z retence,“ říká Vurma.

“Rádi u našich klientů posouváme kampaně dál, proto jsme dostali nápad, že do nich vedle e-mailu, SMS, push notifikací a weblayerů zařadíme i klasické papírové dopisy. Chtěli jsme však celý proces distribuce zautomatizovat právě přes tuto platformu a komunikaci personalizovat na základě předcházejícího chování zákazníka. Zajistili jsme tedy integraci do platformy, vyladili grafický obsah tištěné komunikace, segmentovali zákazníky na základě jejich předchozího chování v online prostředí a zapojili automatizaci, načež komunikace putovala do tiskárny a odtud rovnou k zákazníkovi. V poštovní schránce tak na něj čekal personalizovaný tištěný dopis spolu se slevovým kupónem,“ popisuje Ivona Ševčíková, Head of Customer Experience & Retention týmu z Acomware.

Díky novým integracím až 30x vyšší tržby

„Překvapilo by vás, jak úspěšné může být v dnešní době fyzické psaní. Například pro klíčové zákazníky nebo v rámci welcome procesu těch nových,“ doplňuje Vurma.

Zařazení dopisů do retenčních kampaní zaměřených na neaktivních zákazníky přineslo až 30x vyšší tržby. Slevové kupóny, které byly součástí komunikace, současní zákazníci nejen hojně využívali, ale navíc je sdíleli dál mezi své známé. Celá tato komunikace zabodovala i v oblasti zákaznické loajality a vztahu ke značce a klient na ni obdržel celou řadu pozitivních reakcí.

“Díky různým integracím umíme přes tuto platformu zajistit i personalizovaný tisk a následnou distribuci katalogů, letáků či reklamních předmětů Chtěli byste, aby váš zákazník při dosažení určité úrovně v rámci věrnostního programu dostal personalizovaný předmět? Třeba se jménem dítěte nebo zvířátka? I to umíme přes Bloomreach vyřešit, a to včetně zajištění potisku a distribuce. Vše proběhne automaticky, jen spustíte scénář,“ popisuje Vurma.

Pro mnohé firmy jsme přes tuto platformu řešili i možnost odhlášení marketingových SMS. Úřad na ochranu osobních údajů vyžaduje, aby způsob odhlášení z marketingových SMS byl zdarma a nevyžadoval připojení k internetu. „Legálním řešením tedy není ani odkaz, ani hovor na placenou infolinku. I tohle umíme přes Bloomreach snadno vyřešit. Navíc pomocí této platformy dokážeme monitorovat i vztah se zákazníky s použitím metodiky NPS a průběžně tak automaticky ověřovat jejich spokojenost, zachytit včas ty nespokojené a pracovat s nimi,“ říká Vurma.

Push notifikace na mobil i bez mobilní apky

“Nejčerstvější novinkou, kterou jsme do CDP platformy integrovali, je Zákaznická karta do Apple a Google Wallet. Opakovaně jsme od klientů slýchali, že by rádi posílali zákazníkům push-notifikace na mobil, ale nemají vlastní mobilní aplikaci. Našli jsme na to řešení a implementovali novou integraci,” doplňuje Ivona Ševčíková.

Zákazníkům tak z Bloomreach můžete poslat kopii fyzické věrnostní karty, nebo rovnou i novou digitální kartu, kterou si pak mohou přidat do Peněženky ve svém mobilu. Na něj pak lze posílat různé push-notifikace stejně, jako kdyby měl zákazník v mobilu vaši aplikaci. Tyto notifikace se mohou zobrazovat i geolokačně. Pokud například zákazník prochází okolo vaší prodejny, můžete mu na mobil poslat nějakou speciální zvýhodněnou či slevovou nabídku. Přináší to užitek nejen obchodníkovi, ale hlavně i samotnému zákazníkovi, který díky tomu získá zajímavý bonus.

Díky této platformě pomáháme zvyšovat zisk nejen malým a středním, ale i velkým firmám, a to v různých odvětvích: fashion e-shopu Astratex, prodejci potřeb pro zvířecí mazlíčky Spokojenypes.cz, stavebninám DEK, společnosti Europapier, bance Creditas Bank, specialistovi na autodoplňky Auto Hotárek, firmě s outdoorovým vybavením Hudy, společnostem Fishmax a Sconto a mnoha dalším.

Text je placenou propagací agentury Acomware