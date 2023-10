Adam Špina po 11 letech v Triadu přešel do Ogilvy

Do agentury Ogilvy na začátku října nastoupil Adam Špina, který předtím 11 let působil v agentuře Triad, kde se jako strategy & media director staral o strategii pro klíčové klienty a rozvíjel strategický tým. V Ogilvy jako strategy director vystřídal Zuzanu Kabelkovou, která pozici obsazovala loni v únoru, a pod vedením head of strategy & consulting Ogilvy Jiřího Jóna bude dohlížet na přípravu i exekuci strategií pro stávající klienty a pomůže také s rozvojem nových obchodních příležitostí.

„Za těch jedenáct let jsme s týmem stáli u mnoha počátků. Od éry nastavování digitálních strategií značek v dobách digitálního temna přes integrovaný přístup ke kampaním napříč agenturami až po nástup ESG nebo vypořádávání se se současnou permakrizí,“ shrnul Špina éru v Triadu. Po celou dobu se tam věnoval značce Velkopopovický Kozel – měl na starosti nastavení její strategie pro 10 zahraničních trhů, od Německa po Jižní Koreu. Pracoval i na regionálních projektech pro značku Ikea. Je podepsaný pod kampaněmi pro Seznam.cz, Decathlon nebo nastavením značek pro světové (Newsmatics) i české firmy (Prague Residences).