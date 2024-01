ADC Czech Creative Awards se letos víc otevřou designu

Ode dneška 3. ledna až do 29. února je možné přihlašovat původní reklamní projekty do letošního ročníku ADC Czech Creative Awards, hlavní soutěže kreativity v komerční komunikaci, kterou pořádá český Art Directors Club. Hlásit je možné práce zveřejněné v období od 1. ledna 2023 až do 31. ledna 2024. Slavnostní ceremoniál s vyhlášením potom proběhne 16. května v pražském Divadle Archa.

Soutěž letos reflektuje novou klubovou vizi Kreativita má cenu. „V duchu této vize jsme pro letošní ročník upravili soutěžní kategorie a mnohem větší prostor dáváme pracím z oblasti designového myšlení, pro které vznikl samostatný soutěžní blok Design. ADC Awards tak chceme více otevřít nejen přihlašovatelům z řad reklamních agentur, ale i designovým studiím nebo jednotlivcům, kteří mají co dočinění s kreativitou jako takovou. Posláním soutěže zůstává oceňovat ty nejkreativnější práce a vyzdvihovat jejich hodnotu,“ přibližuje předseda ADC Miky Karas.

ADC Awards pro nadcházející ročník zavádí dvě poroty –⁠ Advertising Jury a nově vzniklou Art Jury. Ta bude hodnotit kategorie Craft a Design a zasednou v ní odborníci na design a vizuální umění. Celkem má práce přihlášené do letošní ročníku hodnotit rekordních 23 porotců v čele se zahraničním předsedou. Soutěžní kategorie Campaign bude pro přihlašovatele levnější a zároveň bude mít největší bodovou váhu v hodnocení Agentury večera, kterou ADC Awards budou nově vyhlašovat.

„Další novinkou 31. ročníku je osobní prezentace prací, které porota posune na shortlist v kategorii Campaign. Osobní prezentace dají přihlašovatelům větší prostor pro obhajobu své práce a zároveň budou otevřené veřejnosti,“ doplňuje výkonná ředitelka ADC Jana Pokorná Valenčíková. „Od tohoto kroku si slibujeme, že takto dokážeme oslovit mladé kreativce i klienty, kteří dostanou jedinečnou možnost odhalit, proč a jak vznikaly nejkreativnější kampaně v daném roce.“

