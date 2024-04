Ostravské Advisio nově řídí Lada Pěgřimková, střídá zakladatele agentury

Novou CEO ostravské marketingové agentury Advisio se stala Lada Pěgřimková. Z řízení agentury se po deseti letech stahují její zakladatelé Radim Vašíček a Jiří Komár. Oba v Advisiu zůstanou dál. Předávají exekutivu a každodenní kontaktu se zaměstnanci i klienty a budou dohlížet na agenturní strategické směřování a finanční vedení. „Slibujeme si od toho rychlejší komunikaci směrem k našim lidem, lepší ‚dozor‘ nad fungováním jednotlivých oddělení a firmy obecně. Zároveň také pružnější odbavování úkolů, které by jinak byly na nás,” vysvětluje Vašíček.

Pěgřimková v Advisiu působí sedm let – začínala jako specialistka na PPC a sociální sítě, pak se přesunula do týmu account manažerů, který následně vedla. Teď říká: „Máme jasně dané, co se musí změnit. Letos se zaměřím na efektivitu lidskou i finanční. Měli jsme se dobře, ale teď je turbulentní doba a my musíme minimalizovat její případné dopady.“ Mezi další cíle agentury řadí využití umělé inteligence, rozvoj a růst zaměstnanců i expanzi do zahraničí. Firma má nyní 70 pracovníků.

