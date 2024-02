Aetna posiluje online kreativu a buduje oddělení pro umělou inteligenci

Brněnská strategicko-kreativní agentura Aetna, jejíž řízení začátkem loňska převzal Jakub Žirovnický, rozšiřuje tým. Posílila tak online kreativu, založila a dál rozvíjí oddělení pro umělou inteligenci a čím dál víc pracuje na zadáních, která propojují marketingovou komunikaci a HR.

V čele digitálního oddělení Žirovnického nahradila Linda Dufková, přišla z brněnského Centra bydlení a designu. Pozici creative (video) maker obsadil Patrick Neumann, který dřív působil v agentuře Media Age. Po třech letech v agentuře Business Factory přišel do Aetny David Kaválek. Na pozice accountů nastoupili Martin Pleyer a Jan Láznický. Oba jsou úspěšnými absolventy stážového programu agentury.

Celkově tým agentury čítá 27 lidí. Majoritním vlastníkem Aetny je Pavel Doležal, ředitel Žirovnický je jedním ze čtyř menšinových podílníků. Firma funguje 32 let, je zisková a předloni vykázala obrat téměř 90 milionů Kč.

Roste fokus na HR, zkouší se umělá inteligence

Šéf agentury Aetna Jakub Žirovnický v souvislosti s ekonomickou situací pozoruje posun v zadáních od klientů. „Minulý rok byl pro firmy velmi složitý, leckde se ustupovalo z marketingových cílů. Co ale roste, je množství komunikačních projektů orientovaných na HR. Sledujeme, že když někde dlouhodobě nestíhají budovat značku, dohání je to při náboru lidí, protože uchazeči neví, jaká firma je a co zosobňuje,“ popisuje trend, na němž se podle něj ani letos nic nezmění.

Konkrétně pro brněnskou fullservisovou agenturu bylo období 2023 rokem upgradů a také sbližování jednotlivých týmů, v zájmu hladší spolupráce. To má nově na starost traffic manažerka Zuzana Kouřilová Fialová.

Sjednocování částí agentury podle šéfa Aetny napomáhá také umělá inteligence. „Budování AI oddělení pro nás není jen přihlášení se k módní vlně,“ přesvědčuje Žirovnický. „Hlavně velké agentury narážejí na to, že zadání dominantně zpracovává jedna část firmy a to už nemusí dobře propadnout do jiné. My se v posledních měsících snažíme dělat všechno proto, aby na každém zadání ukázaly všechno, co umí, naše různé týmy – aby se nad kampaněmi přemýšlelo ještě komplexněji, za využití přístupu digital a mobile first. A aby tak zákazník získal opravdu celistvou službu a práci na brandu. Byť to třeba znamená, že některé zakázky nemůžeme přijmout.“

Rozvoj nově vybudovaného oddělení pro umělou inteligenci a o implementaci jeho výstupů do veškeré práce agentury dostal na starost zmíněný dosavadní stážista Jan Láznický, student Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. „Umělá inteligence nám v marketingu a kreativě nabízí neuvěřitelné možnosti a my je chceme ve prospěch našich klientů co nejvíc využívat. V běhu každodenních úkolů je ale těžké, aby trendy a novinky sledovali všichni naši zaměstnanci, proto jich máme několik speciálně vyčleněných,“ vysvětluje Jakub Žirovnický.

Vizuály generované umělou inteligencí Aetna už loni využila při práci pro brněnský Honeywell nebo otrokovický Continental Barum. Letos na nich mají stát kampaně pro technologický gigant Aricoma nebo brněnskou nákupní Galerii Vaňkovka.