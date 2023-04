Agentura Dialog Media se rozrostla o čtyři ženy

Česká kreativní a mediální agentura Dialog Media posílila svůj tým o čtveřici nových kolegyň. Na pozici traffic manager nastoupila Veronika Kühn Mixová, obchodní manažerkou se stala Gabriela Galetková, manažerkou pro marketingové strategie Ludmila Procházková a Michaela Kuklová bude mít na starost marketingový support pro klienty (kreativu, komunikační strategie, mediální plánování, tvorbu mediamixu).

Kühn Mixová předtím působila v agenturách Médea Creativity a YYY Agency, respektive v e-shopu CZC.cz. V Dialog Media má zajišťovat efektivní procesy, zlepšovat systémy i interní nastavení týmu a celé firmy a také zajišťovat veškerou produkci a eventy.

Galetková má téměř 20 let zkušeností z rádií. Deset let pracovala na pozici mediální konzultantky rádia Kiss, dalších šest let na téže pozici pro sedm značek v Radio United Services a poslední čtyři roky jako key account manager pro 14 značek rádií v Media Clubu.

Procházková v předchozích čtyřech letech pracovala v obchodní společnosti jako marketingová manažerka, dřív zastávala pozici marketing specialist pro český marketingový nástroj Collabim.

Kuklová dřív dělala na postu creative account manager v mediální agentuře nebo marketing specialist v oddělení creative sales v rozhlase.