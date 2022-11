Agentura Dotcom.cz se mění na Oh My DOT

Digitální agentura Dotcom.cz prošla zásadní změnou. Změnila název i vizuální identitu a ještě víc spojuje síly se svou slovenskou matkou. Z digitální agentury se zároveň stala fullservisová marketingová firma. Nově se nazývá Oh My DOT, přičemž DOT je zkratka z Director of Taste, každoroční průzkum slovenských a českých postojů ke světovým trendům prováděný s výzkumnou agenturou Ipsos. Ten je nově veřejně dostupný.

„Název evokuje používanou frázi ‚Oh My God!‘, kterou slýcháme v pozitivním i negativním vztahu k realitě. A tato dualita odráží skutečný svět, který chceme reflektovat. Ale naším ‚bohem‘ je DOT, každoroční průzkum Director Of Taste, který je pohledem do života skutečných lidí, komunit, kolem nichž se točí naše práce. Protože nejen naše zkušenosti, ale především chování spotřebitelů nám ukazuje směr a naznačuje, jakou strategii, a tedy i kreativní uchopení, máme zvolit. Zároveň jsme chtěli zachovat něco ze starého názvu, protože když se chcete někam posunout, nemůžete zapomenout na to, odkud jste přišli,“ uvádí agentura.

Geneze agentury se odvíjí od vzniku mateřské slovenské firmy Dotcom.sk, založené v roce 2012. V roce 2018 byla v Praze otevřena její česká pobočka Dotcom.cz. Zakladatelem a šéfem slovenské agentury je Roman Beličák, pražské pobočce od loňska šéfuje Barbora Baránková, která v čele firmy vystřídala Petera Podolinského. Kreativními řediteli v Česku jsou Roman Roj a Juraj Dvorecký, jako associate creative director v Praze působí Marek Uličný, jako account director Vít Molnár, strategy director je Peter Urbanec a associate strategy director Monika Farkašová.

S loňským příchodem nové výkonné ředitelky začal zmíněný proces rozšiřování kompetencí agentury. „Věřím, že pod vedením zkušené kreativní dvojice Roj & Dvorecký, s insighty data-driven stratégů Petera Urbance a Moniky Farkašové a s pomocí mladých talentů Marka Uličného a Víti Zavadila dokážeme velké věci. Získaná data, která odrážejí klíčové aspekty chování spotřebitelů, se stávají základním kamenem kreativních výstupů,“ říká šéfka české pobočky Baránková.

Mezi čerstvé úspěchy agentury patří vyhraný tendr společnosti Vafo na značku Carnilove. Dalšími klienty v protfoliu jsou středoevropská divize maloobchodního řetězce Tesco, Slovnaft, J&T Real Estate či Stavební spořitelna České spořitelny.