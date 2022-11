Agentura Elite Solutions se změnila na Elite BTW

Česká pobočka slovenské agentury Elite upravuje svůj vzhled i název. Pražská pobočka, založená v roce 2014, se z dosavadního Elite Solutions přejmenovala na Elite BTW. „Řekněme si otevřeně, řešení, tedy solutions, dnes už zkrátka není dost. Každý chce něco speciálního, něco navíc, co jeho konkurenti nemají a zákazníci to budou milovat. A o to se v agentuře dlouhodobě a myslím, že vcelku úspěšně, snažíme. Říkáme našim klientům ‚tady máte řešení toho, co potřebujete, a tohle podivné a pestrobarevné navíc je to, co vás a vaše zákazníky bude bavit a budete o tom vyprávět‘. Proto Elite by the way,“ vysvětluje šéf agentury Jan Javornický.

„Nová identita nabízí široké pole drobných změn, které vždy mohou zdůraznit oblast, co Elite BTW řeší konkrétně. Místo zkratky BTW se tak za názvem Elite může objevovat kreativita, strategie, marketing, obsah, social media, design, video a tak různě. V tomto směru nemáme žádné omezení a zároveň zůstáváme ‚Eliťáci‘,“ doplnil Jan Foltýn, art director, který má nový vizuální podobu rebrandingu na svědomí.

Česká pobočka Elite novou identitou navazuje na rebranding stejnojmenné slovenské matky Elite Monday Lovers, která nově nese přídomek Monday Lovers. Jejich nejčerstvější spoluprací je kampaň k uvedení slovenského pracovního portálu Pretlak.sk na český trh. Česká Elite, se sídlem na pražském Žižkově, se zaměřuje na obsah, kreativitu a marketing a za osm let svého fungování pracovala pro Raiffeisenbank, Korunní, Hypoteční banku, Českou pojišťovnu, O2 či v poslední době pro E.On. Dlouhodobě pro bono podporuje neziskovou organizaci Klub cystické fibrózy.