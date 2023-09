Agentura Lesensky.cz se stará o pět nových klientů

Brněnská PR a marketingová agentura Lesensky.cz od léta zajišťuje media relations na českém a slovenském trhu pojišťovně Youplus, která na trh vstoupila v roce 2019 a profiluje se především v oblasti životního a rizikového pojištění, a českému výrobci technologie Senzomatic, jenž svým řešením chrání stavební konstrukce před úniky vody nebo nahromaděním vlhkosti. „V oblasti PR aktivit navazujeme na naše dlouhodobé spolupráce v oblasti bydlení a technologií,“ podotkla Markéta Kohoutková, ředitelka PR oddělení Lesensky.cz.

Nové klienty hlásí i marketingové oddělení agentury, které zaštítí vznik nových webů pro stavebnické firmy Aquasys a Střechy Comax nebo společnost OR CZ. Aquasys se specializuje na provádění vodních, ekologických i dopravních staveb a výstavbu inženýrských sítí, Střechy Comaxna výrobu plechových střešních krytin. „V rámci webu pro OR CZ začíná vznikat i nová vizuální identita, která navazuje na původní brand a posouvá jej i v další komunikaci do prezentace technologické společnosti zaměřené na oblast zdravotnictví, služby a obchod či ICT technologie,“ přibližuje Jan Polzer, ředitel marketingového oddělení Lesensky.cz.