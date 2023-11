Agentura MSL se stará o PR komunikaci Živiny

Český výrobce kvalitních potravin Živina si pro lifestylovou a korporátní komunikaci vybral agenturu MSL Czech Republic. Do komunikace agentura naskočila v exponovaném předvánočním období, po Novém roce plánuje pokračovat v posilování povědomí o značce i v produktové komunikaci.

Prvním impulsem pro založení vlastní značky bylo pro Martina Kuderu to, že chtěl mít zdravé potraviny dostupné sám pro sebe. Teď chce Živina se svými produkty zdravou a kvalitní světovou gastronomii dostat do všech domácností, a to bez zbytečného balastu. S tím jim má komunikačně pomoci i MSL. „V rámci našeho managementu jsme se nedávno rozhodli posílit komunikaci v médiích,“ uvedl Kudera. O klienta se stará junior consultant Jiří Šolc, a to ve spolupráci se seniorní Veronikou Schieblovou.

Živina se letos na jaře prezentovala také formou sponzorských vzkazů v televizi, ve spolupráci s agenturou Brainz a produkcí WeTrust.

