Agentura Newlogic hlásí čtyři nové klienty

Digitální agentura Newlogic se začátkem letošního roku přidala do svého portfolia hned čtyři nové klienty, pro které zajišťuje online kampaně a marketing na sociálních sítích.

Agentura konkrétně uspěla v tendrech pro spořitelní družstvo Ney a zprostředkovatele dluhopisů do českých firem Zainvestuj.to, kde se stala hlavní dodavatelem online marketingu - v obou případech se jedná především o správu výkonnostních a brandových kampaní v Googlu, Skliku, Meta Ads a dalších kanálech.

Další nové akvizice pocházejí z hotelového segmentu. Prvním je The Julius Prague patřící do skupiny Julius Meinl Living. Druhým klientem je Luma Terra, která spadá do kategorie moderních hostelů nabízejících jak klasické hostelové služby, tak prémiovější ubytování apartmánového typu. Pro oba projekty agentura spravuje výkonnostní kampaně v několika evropských zemí a social media marketing od produkce až po tvorbu obsahu.

Agentura byla zároveň oceněna a certifikována jako Google Premier Partner 2023.