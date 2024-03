Agentura Story tlrs nabírá nový kreativní směr pod taktovkou Rada Jankoviče

Moderní storytelling – to je cesta, kterou se vypravěči ze skupiny Near & Dear vydávají pod vedením nového kreativního ředitele Rada Jankoviče. Původní člen Triad party přichází do Story tlrs z McCann/Momentum a přináší bohaté zkušenosti zpět do prostředí nezávislých agentur s těžištěm v digitálním prostředí.

Jankovič popisuje současný směr agentury jako staronový návrat ke kořenům. Moderní storytelling vnímá jako vyprávění, kterého je člověk součástí: „Spousta značek dělá zajímavé věci, ale neumí o tom mluvit. Ano, zdokumentují to, pověsí na sociální sítě a v lepších případech možná i zapromují. Jenže v té chvíli je to jen jedna informace z milionu. Doba je rychlá, pozornost vrtkavá a nejefektivnější způsob, jak zaujmout, vždycky byl a bude dobrý příběh, který vás dokáže vtáhnout do děje.“

Při práci v digitální komunikaci navíc poukazuje na problém zaspaných příležitostí. „Příběh, který se odehrává dost možná s vaší značkou v hlavní roli, se děje právě teď. Je potřeba být flexibilnější, rychlejší, vědět, kde se co šustne, co lidi zajímá, předvídat kroky konkurence… A to je přesně ten ‚future resistant‘ produkt, kterému věříme,” vysvětluje Jankovič přístup agentury ke komunikaci, která by podle něj měla vždy jít ruku v ruce s mediální strategií. „Když si spolu kreativa a mediální strategie povídají, tak je to teprve úplně jiný příběh,“ dodává.

„Rozpočty větší nebudou, zato očekávání ano“

Za směrodatnou Jankovič považuje například i opatrnost, s jakou značky ke komunikaci přistupují. „Nástroje už tu jsou, rozpočty větší nebudou, zato očekávání ano. Tak proč tuto skutečnost odmítat, když můžeme s klienty rovnou naskočit na společný vlak.“ Za nejsilnější stránky Story tlrs pak označuje nejen znalost sociálních sítí a analytiku digitálního trhu, ale také třeba trendující social listening, influencer marketing, nebo flexibilní produkci s vlastním ateliérem v rámci skupiny Near & Dear.

V neposlední řadě pak agentura neustále rozšiřuje inhouse capabilities jako jsou motion, 3D a AI, kterou nový kreativní ředitel vnímá jako akcelerátor zdostupnění vysoké produkční hodnoty i pro středně velké a menší klienty. „Věřím, že Radovy zkušenosti a energie nám pomohou rozvíjet nejen potenciál kreativního týmu, ale také další směřování Story tlrs prostřednictvím vyprávění funkčních příběhů našich klientů, které přizpůsobujeme aktuální době a potřebám,“ komentuje přístup nového kreativního ředitele CEO Adéla Marešová.

Kromě Jankoviče do nových rolí v agentuře nastupují také Dominika Opatřilová jako content director a Petr Němec, který od nového roku zastává pozici account directora.

Otevřeni k vyprávění velkých příběhů

Kam tedy Story tlrs v novém roce vlastně směřují? „Naším cílem je udělat z diváka spoluautora. Chceme vyprávět příběhy, které nebude sledovat, ale žít. Ať už na úrovni značky, prostřednictvím kampaně, influencerů či specifické aktivace, nebo jako leitmotiv always on obsahové strategie. Příběh je zkrátka alfou a omegou našeho vesmíru,” doplňuje Jankovič. Myšlenka uchopená jako příběh je pak podle něj daleko srozumitelnější nejen v komunikaci navenek, ale i dovnitř firmy.

Agentura se dle slov kreativního ředitele nebojí ani vyprávění příběhů velkých zadavatelů, kde může nabídnout své služby při konkrétních aktivacích, rozšiřovat ATL kampaně nebo dlouhodobě budovat komunikaci směrem k gen Z a nastupující generaci Alfa. Ale hlavní focus Story tlrs stále zůstává především u středně velkých klientů, kteří nejsou v hledáčku tradičních síťových agentur, ale potřebují budovat značku odspodu v duchu hesla „digital first“.

Klienti, jejichž příběh se ve spolupráci s agenturou nově rozjíždí, jsou od tohoto roku třeba globální Budvar, EY se svou recruitment kampaní a kreativním návrhem veletržního stánku nebo lokální prodejce krmiva pro mazlíčky Bezedná miska, kde si vzali Story tlrs na starost komplexní správu sociálních sítí. Kromě toho začínají vypravěči pracovat na komunikaci nového produktu Big Shock! Ice Tea pro stávajícího klienta Big Shock!, pomáhat budovat kategorii smart stravování značce FitKitchen a k několikaleté péči o sociálních sítě Yo sirupů přibyla také značka prémiových džusů Granini.

Story tlrs Digitální agentura Story tlrs působí na trhu více než devět let a poskytuje komplexní služby v oblasti digitální komunikace. Široká paleta služeb zahrnuje správu sociálních sítí, tvorbu kreativních kampaní, mediální nákupy, influencer marketing i produkci fotografií a videí. Mezi významné klienty se řadí Budvar, Orlen Unipetrol, mBank, BigShock, Puma, Karlovarské minerální vody a EY. Agentura je součástí komunikační skupiny Near & Dear, pod kterou spadá také vývojářské a designové studio, PR či produkce.

Text je součástí placené spolupráce se skupinou Near & Dear

