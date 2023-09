Agentura Story tlrs posiluje oddělení mediálního nákupu

Kreativní agentura Story tlrs posiluje specializovaný tým pro mediální nákup, který má nově na starosti Vojtěch Karvánek v pozici media director. Rozšíření oddělení médií má umožnit poskytnout klientům kompletní odbavení kampaně od návrhu kreativy po mediální strategii pod jednou střechou. Karvánek přišel do Story tlrs začátkem letoška, předtím sedm let působil v mediálce MediaCom. Z MediaComu nedávno do Story tlrs jako seniorní posila mediálního týmu přišla i Barbora Kubešová.

Tým pro mediální nákup se zaměřuje konkrétně na kampaně na internetu –⁠ na webu i na sociálních sítích. Mezi klíčové klienty, kterým oddělení spravuje mediální kampaně, patří Big Shock!, mBank či Unipetrol. Tým momentálně čítá šest lidí, celá agentura Story tlrs pak přes čtyřicet.