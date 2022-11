Agenturní část Lafluence nově vede Martin Kyncl

Na pozici managing directora agenturní části Lafluence, české platformy na propojování firem a influencerů, nastoupil Martin Kyncl. V novém působišti bude zodpovědný za kompletní strategii a rozvoj agenturních služeb v oblasti influencer marketingu. Kyncl začínal na klientské straně, ve společnosti Hero Czech ze segmentu rychloobrátkového zboží. Následně působil v agentuře MEC a v agenturní skupině Publicis Groupe, kde měl postupně na starosti vedení digitálních oddělení všech mediálních agentur. Poté v TV Nova působil na pozici head of digital sales. Před nástupem do Lafluence se věnoval kryptoměnám.

Agenturní služby Lafluence, které zahrnují zahrnují vyhledání, doporučení a finální výběr konkrétních influencerů, komunikaci s nimi, exekuci kampaní a následné vyhodnocení, využívají Česká spořitelna, Yves Rocher, KFC, Nestlé nebo Oral B. „Agenturní část Lafluence, ve které kampaně pro klienty připravujeme od A do Z, rychle roste. To mě vedlo k rozhodnutí najít kolegu, který se vedení těchto služeb ujme, a umožní mi tak se plně soustředit na rozvoj technologické části Lafluence a expanzi do zahraničí,“ přibližuje Peter Varga, šéf Lafluence, který platformu založil v roce 2017.