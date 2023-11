Agenturní značka H1.cz po 18 letech mizí, přechází pod GroupM Nexus

Značka H1.cz po 18 letech mizí z tuzemského agenturního trhu, a to 10 let poté, co českou „Hájedničku“ zaměřenou na výkonnostní marketing koupila skupina mediálních agentur GroupM z koncernu WPP. Ta ji nyní začleňuje pod svou značku GroupM Nexus. Vzniká tak tým o 110 lidech, přičemž H1.cz tvořilo 50 lidí a Nexus 60 lidí. Ředitelkou nového týmu bude Veronika Burešová, která v „Hájedničce“ pracuje 15 let a od roku 2019 ji vedla. Agentura obsluhuje přes 200 klientů, mezi nimi jsou Electro World a Nay.sk, Koberce Breno, Specialized, Provident, Česká spořitelna či Tesco.

GroupM Nexus je globální brand koncernu WPP, vznikl teprve loni. Aktuálně spojuje 12.000 odborníků z 80 zemí. Specialisté na brand marketing i performance marketing budou nyní v Česku vystupovat směrem ke klientům právě pod tímto sjednoceným brandem.

„Snažili jsme se najít nejlepší řešení pro GroupM, GroupM Nexus i Hájedničku, a to i na základě globálních trendů, které monitorujeme, a zkušeností ze zahraničí. Dlouhodobě nás trápilo tříštění brandů, které komplikovalo i pochopení nabídky našich služeb ze strany klientů,” vysvětluje Jiří Svoboda, šéf GroupM Czech Republic. „Dlouhodobě nám dává smysl budovat jeden silný brand, jeden silný tým, který má potenciál stát se lídrem na trhu v oblasti digitálního marketingu,“ doplňuje Burešová.