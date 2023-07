Air Bank po 12 letech změní komunikaci, ze dvou bankéřů zůstane jen Měcháček

Air Bank, banka patřící do skupiny PPF, po 12 letech své existence mění svou dosavadní komunikaci. Opouští tak dosavadní koncept Dva světy, který zdůrazňoval její hlavní rozdíly oproti ostatním bankám na trhu a stál na konverzacích zlého a hodného bankéře. Ty představovali herci Tomáš Jeřábek a Tomáš Měcháček. V novém komunikačním konceptu se bude dál objevovat už jen Měcháček a namísto nešvarů bankovního prostředí se Air Bank hodlá nově zaměřovat na kreativní ztvárnění toho, jak svým přístupem pomáhá klientům líp pracovat s penězi.

„Během následujících let se chceme stát přirozenou a první volbou pro všechny, kteří chtějí bankovat jednoduše a bez starostí, ať už se v jejich životě děje cokoliv,“ vytyčil Michal Strcula, generální ředitel Air Bank. „Pomohou nám k tomu další inovace, kterými chceme měnit svět českého bankovnictví, a také změna našeho dlouholetého komunikačního konceptu,“ věří. „Původní reklamní koncept Air Bank naplnil své cíle, před námi jsou ale nyní nové výzvy, na které už nestačí. Nově se chceme soustředit na to, jak se mohou mít klienti ve svém každodenním životě lépe, když je má jejich banka opravdu ráda a zjednodušuje jim vše okolo peněz,“ dodal Oldřich Dostál, marketingový ředitel Air Bank.

Novou reklamu představí Air Bank během srpna. Už 10. července přitom nasadila na kanálech skupin Nova a Prima televizní spot, kterým se s dosavadním konceptem loučí. Ve spotu též zdůrazňuje, že překonala hranici milionu klientů.

Oldřich Dostál a Jakub Petřina o změně reklamy

Jak bude nový komunikační koncept Air Bank vypadat, co přinese, kdo na jeho kreativě bude pracovat i jaké mediatypy využije, to nastiňují Oldřich Dostál, ředitel marketingu Air Bank, a Jakub Petřina, group head of brand strategy PPF Group. Poslechněte si první díl nové série o marketingu Brandy, briefy, budgety.