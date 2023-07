Albatros Media kupuje nakladatelství Baronet

Nakladatelská skupina Albatros Media Jaroslava a Silke Horákových se stává 100% vlastníkem nakladatelství Baronet, které třicet let přináší knihy zejména ze žánrů historických románů, science fiction, literatury faktu a čtení pro ženy. Baronet se k 1. červenci stalo 19. nakladatelstvím skupiny Albatros. Značka Baronet bude v rámci Albatros Media nadále zachována. Firma vydává kolem 90 titulů ročně, celkem jich má na kontě kolem 2.100. Od roku 2008 patří pod společnost Pavel Dobrovský – Beta, jejímž vlastníkem je Blanka Dobrovská, dcera Pavla Dobrovského.

Nakladatelství Baronet bylo založeno v roce 1993. Na začátku se soustředilo na vydávání překladů angloamerické literatury, později do jeho portfolia přibyly romány pro ženy, militaria (zejména životopisy známých vojevůdců), historický román, sci-fi, literaturu faktu i knihy pro děti v edici MagicBooks. Mezi kmenové autory Baronetu patří Amanda Quick, Jude Deveraux nebo Barbara Cartland, v minulosti to byli i Arthur C. Clarke, Ludvík Souček nebo V. P. Borovička. Do portfolia nakladatelství patří i série Duna od Briana Herberta a Kevina J. Andersona, kultovní sci-fi, které bylo zfilmováno. Knihy Baronetu vstupem do skupiny Albatros ožijí i v podobě e-booků a audioknih. „Zejména audioknihy namluvené známými herci a umělci nabývají na oblibě. Jejich prodej jak na Albatrosmedia.cz, tak na Palmknihy.cz neustále roste,“ doplňuje generální ředitel Albatros Media Václav Kadlec.

Produkce Albatros Media pokrývá téměř 20 % nakladatelského trhu v Česku. Každoročně uvede na trh zhruba tisícovku nových knih. Vedle 19 samostatných nakladatelství (Albatros, Baronet, BizBooks, ComputerPress, CooBoo, CPress, Domino, Edika, Egmont, Fragment, Garamond, Kniha Zlín, Management Press, Mladá fronta, Motto, Panteon, Valer, Vyšehrad a XYZ) vlastní vydavatelství audioknih Voxi, vydavatelství produkující knihy pro export B4U Publishing, službu pro začínající autory Pointa.cz nebo e-shop s papírovými a elektronickými knihami i audioknihami Palmknihy.cz. Nedávno Albatros Media také získala 90% podíl ve společnosti Yabyrinth a 30% podíl ve společnosti Elibro.