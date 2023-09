Alex Ruzek programovou ředitelkou Primy, Roman Mrázek po 10 letech končí

Novou programovou ředitelkou skupiny Prima bude 13. září stává Alex Ruzek, dlouholetá programová ředitelka konkurenční TV Nova, která poslední dobou působila na Primě jako externí konzultantka programu. Střídá Romana Mrázka, který byl programovým ředitelem 10 let a jeden měsíc, od 13. srpna 2013. „O jeho dalším působení na Primě se aktuálně jedná,“ oznámila televize. „Aktuálně s Romanem diskutujeme o jeho nové pozici, kde by zúročil své dlouholeté zkušenosti, a zároveň by se věnoval novým oblastem mediálního prostředí,“ doplnil šéf Primy Marek Singer.

„V dnešní dynamické době, kdy se svět lineární televize úzce prolíná se streamovacími platformami, nastal čas pro nastavení nové programové strategie,“ řekl. „Těším se, že přispěji k jasnější programové strategii, která bude ještě lépe akcentovat obsah a témata, jež chtějí dnešní diváci vidět, nehledě na způsob, jakým videoobsah konzumují,“ plánuje Ruzek.

Ruzek byla programovou ředitelkou TV Nova rovněž deset let, z Novy odešla začátkem ledna 2021, kdy ji vystřídala Silvia Majeská. Než se Ruzek koncem roku 2010 ujala řízení celého programu Novy, zastávala pozici ředitelky české verze mezinárodní televize MTV, od května 2009. Pro skupinu CME začala pracovat v roce 2005 v Londýně jako manažerka v oblasti finančního plánování a analýz. Předtím absolventka oboru ekonomie na Princeton University působila v New Yorku, nejdřív ve společnosti Credit Suisse First Boston a poté v Tailwind Capital Partners, společnosti zabývající se investičními příležitostmi v mediálním průmyslu.