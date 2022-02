Álvaro Martínez šéfem mezinárodního marketingu online pojištění Mutumutu

Álvaro Martínez je novým globálním marketingovým ředitelem online pojištění Mutumutu. To loni na podzim expandovalo do Francie a letos se chystá vstoupit také do Německa, v dalších letech do Polska a do Itálie. „Už dávno není čeština dominantním jazykem v týmu Mutumutu. Dlouhodobě rozšiřujeme své aktivity v zahraničí, a tak se podíl Čechů a Slováků blíží k polovině,“ komentuje spoluzakladatel a šéf Mutumutu Jindřich Lenz.

Martínez do Mutumutu přichází z mezinárodního fintechového startupu B89 operujícího ve třech zemích včetně USA. Coby chief growth officer tam měl na starosti rozšiřování služby mezi uživatele v hispánsko-americkém světě. V Banco de Crédito del Perú několik let řídil digitální marketing, vedl marketing v aerolinkách Latam a působil v mediální skupině Havas.