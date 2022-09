Andrea Dietlová přebírá marketing a komunikaci Rohlíku

Do týmu marketingu online supermarketu Rohlik.cz nastupuje Andrea Dietlová jako head of brand & communication. Bude zastřešovat brand marketing pro český Rohlík. Na pozici střídá Kristýnu Rakovskou, která z Rohlíku odešla. Dietlová bude mít na starosti hlavně komunikaci témat směrem ke spotřebitelům a nastavování dlouhodobých marketingových strategií. Obchodu a marketingu se věnuje 20 let, v minulosti pracovala pro značky Nike, Tesco a Bioderma. Má Ekonomickou univerzitu v Bratislavě.