Andrea Hurychová prodala agenturu WeDigital, koupil ji startup Lafluence

Po osmi letech budování prodala Andrea Hurychová svou digitální agenturu WeDigital zaměřenou na influencer marketing. Kupcem se stal marketingový startup Lafluence, který rovněž firmám zprostředkovává propagaci péči jedinců vlivných na sociálních sítích. Lafluence získává 100 % ve firmě We Are Mobile, která agenturu provozuje, smlouva byla podepsána 13. října. Hodnota akvizice nebyla zveřejněna.

Lafluence nicméně uvádí, že spojením těchto dvou značek vzniká největší marketingová společnost se zaměřením na influencer marketing na českém a slovenském trhu s kompletním portfoliem influencerských služeb –⁠ kampaně, produkce, sociální sítě, digitální reklama i vlastní technologie. Startup začínal v roce 2017 s online tržištěm propojujícím influencery se značkami, dnes disponuje databází s 25.000 profilů na sítích Instagram, Tiktok a YouTube. Koupí WeDigital získává velkou síť klientů. Hurychová agenturu založila v roce 2015, mezi dlouhodobými klienty má Plzeňský Prazdroj, Google, Unilever, Mattoni či Abbott. Roční obrat agentury se blíží k 60 milionům Kč. Obě společnosti letos cílí na společný obrat 100 milionů.

„Akvizice WeDigital nám dává strategicky velký smysl. Spojujeme tím průkopníky našeho odvětví. Andrea s WeDigital stála při vzniku influencer marketing v Česku jako takového, s Lafluence jsme pak jako první začali toto odvětví digitalizovat,“ uvedl Peter Varga. Ten startup založil, vede a má v něm také většinový podíl. Dalšími podílníky jsou zakladatel e-shopu CZC.cz Josef Matějka, který skrz fond Nextech Ventures poskytl zásadní investici, Venture Club, jenž dodal investiční pobídku ve výši 20 milionů Kč, dále studio TopMonks, Luděk Motyčka, Petr Sadílek a od počátku také Hurychová, která si svůj drobný podíl ponechá i po aktuální akvizici.

Hurychová dosud šéfovala týmu o 13 lidech, spojením vznikne tým zhruba dvojnásobný, asi 25 lidí. Vedení převezme Martin Kyncl, který před rokem nastoupil na pozici managing directora agenturní činnosti Lafluence. Bude tak šéfem obou agentur. Celou skupinu Lafluence, včetně technologické divize, nadále jako CEO povede Varga. „V nejbližších měsících se zaměříme na seznámení obou týmů, klientů a harmonizaci vnitřních procesů. Začátkem příštího roku pak chceme přijít s jasnou a silnou vizí pro influencer marketing v Česku i na Slovensku,“ plánuje Kyncl.

Propojit vzdělávání a technologie

Zájemců o koupi bylo podle Andrey Hurychové víc, volba nakonec padla právě na Lafluence. Dosavadní majitelka agentury je ve startupu přítomná od začátku jednak vlastnicky, jednak ohledně nápadů na jeho technologii. „Už delší dobu jsem přemýšlela, kam WeDigital posunout dál. Agenturu jsem založila a řídila osm let, takže když se naskytla příležitost udělat tento krok a spojit WeDigital s Lafluence, která má podobné hodnoty a já jsem sama byla i u jejího založení, přišlo mi to jako krok správným směrem pro mě samotnou, tým i naše klienty,“ říká šéfka WeDigital.

Do konce letoška bude v agentuře činná, respektive bude předávat svému nástupci agendu. „I kvůli klientům a týmu chci pomoci s hladkým průběhem. V příštím roce se budu z agentury vzdalovat a budu pomáhat s klientskými záležitostmi. Sama mám spíš tendenci se vzdálit a od agenturního života si odpočinout.“ A kam se pak budou ubírat její další kroky? „Bavilo by mě propojit vzdělávání a technologie. Zajímá mě téma umělé inteligence a to, jak v novém prostředí budou vyrůstat naše děti a jaký to bude mít vliv na lidské interakce a komunikaci. Věnuje se teď improvozaci, koučinku a psychologii a myslím, že bude zajímavé to vše propojit právě s digitálním a technologickým světem.“

Sdílejte