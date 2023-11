Antonín Parma posílí tým Rock for People v Ameba Production

Do pořadatelské společnosti Ameba Production v listopadu nastoupil Antonín Parma, expert na event management a strategický sponsorship. Ten v letech 2003 až 2016 působil jako jednatel a spolumajitel eventové firmy Blue Events, která pořádá řadu oborových konferencí, včetně tradičního Retail Summitu. Tři roky se podílel na diskusním fóru Meltingpot v rámci festivalu Colours of Ostrava a od loňska je supervisorem nové eventové divize týdeníku Euro a vydavatelství New Look Media. Spoluzaložil web o aktivním životě Magnoli, od podzimu moderuje sérii podcastů se známými osobnostmi Magnoli Universe.

Realizátor zhruba dvou tisícovek komerčních partnerství a spoluprací se v Ameba Production bude věnovat strategickému partnerství v obchodním týmu, zaměří se speciálně na hudební festival Rock for People. Jeho letošní 27. ročník přivítal v Parku 360 na 37.000 návštěvníků.

Pořadatelskou agenturu Ameba Production založil a vlastní Michal Thomes, v hudebním oboru funguje 25 let. Kromě festivalu Rock for People pořádá desítky klubových až halových koncertů ročně, stojí za bejbypunkovým rodinným festivalem Kefír či spolupořádá hudební konferenci Prague Music Week.

