Antonín Parma, Tomáš Poucha a David Seibert spustili portál Magnoli

Antonín Parma, Tomáš Poucha a David Seibert společnými silami spustili portál nazvaný Magnoli. Pod touto značkou už několik měsíců publikují podcasty, které distribuovali prostřednictvím newsletterů, teď k tomu přibyl i web. Cílem platformy je „provokovat a inspirovat, posouvat kupředu nebo otevírat dveře do místností, o jejichž existenci často ani nemusí lidé vědět“. Primární cílovou skupinou jsou přitom lidé od 50 let výš, na tu se témata osobního rozvoje, vztahů, práce či zdraví zaměřují.

„Ve finále to je vždy jenom na vás, ale už jen ta možnost tušit, co všechno je ještě možné, stojí za to. Nazvali jsme si to takovým osobním provokatérem. Téma rozmanitosti nás zasáhlo ve chvíli, kdy my sami začínáme druhé, třetí kariéry a chceme si to užít!“ komentuje záměr Magnoli Antonín Parma. Ten v minulosti působil jako jeden z manažerů a spolumajitelů ve firmě pořádající oborové konference Blue Events.

„Říká se, že nebude výjimkou, aby dnešní čtyřicátníci žili do sta let. Většina z nás má před sebou spoustu času, který můžeme naplnit testováním toho, co nového ještě zažijeme, co dokážeme, kam se podíváme nebo komu pomůžeme. A přesně tohle chceme lidem nabídnout,“ vysvětluje David Seibert, zakladatel firmy Expandist, zaměřené na marketing v e-commerce.

Součástí obsahové nabídky jsou rozhovory, hosty už byli režisér, scenárista a producent Václav Marhoul, autorka knihy Hořím Simona Bagárová, potomek nigerijského panovníka Obonete S. Ubam či terapeut Honza Vojtko. Interview, jež vycházejí jako audio i video, vede Tomáš Poucha, zakladatel Marketingového institutu a Institutu interní komunikace.

Obchodní model projektu spočívá v tom, nabízet partnerům z oblasti B2B na základě znalosti cílové skupiny 50+ tvorbu PR článků a obsahových projektů, respektive inzerci. Jedním z prvních zákazníků je Ketofit.