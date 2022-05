AppParade 34 hlásí rekordní účast. Přijďte na finálový večer do Pražské tržnice!

Po dvouleté pauze zaviněné covidem proběhne další AppParade, nejnovější kolo soutěže a přehlídky mobilních aplikací. AppParade 34 už zná desítku finalistů. O přízeň odborné poroty a publika se tento výběr z rekordního počtu přihlášených bude ucházet v pondělí 2. května v Hale 13 v Pražské tržnici. Soutěžní večer začíná v 19.30. Večer tentokrát není tematicky zaměřen a půjde o prezentaci různorodých aplikací, které v poslední době na tuzemské scéně vznikly. Už účast v úvodním online kole byla rekordní a přihlásilo se úctyhodných 27 projektů.

Finalisté AppParade 34 Fireball - fantasy role-playing (typu Dračí doupě), mobilní hra

- fantasy role-playing (typu Dračí doupě), mobilní hra Gay Map - aplikace pro gaye v Praze zahrnující bary, kluby a místa, kde se seznámit

- aplikace pro gaye v Praze zahrnující bary, kluby a místa, kde se seznámit GP tom - umožňuje přijímat bankovní karty nebo kryptoměny v telefonu

- umožňuje přijímat bankovní karty nebo kryptoměny v telefonu Placehunter - aplikace plná tipů na výlety

- aplikace plná tipů na výlety Praha.online - poskytuje důležité informace ve vybraných částech metropole

- poskytuje důležité informace ve vybraných částech metropole Readmio - generuje zvuky ke čtení pohádek

- generuje zvuky ke čtení pohádek Univerzita - aplikace pro 125 tisíc studentů z 12 vysokých škol v Česku

- aplikace pro 125 tisíc studentů z 12 vysokých škol v Česku Vivents - online tržiště pro nákup a prodej umění a luxusního a sběratelského zboží

- online tržiště pro nákup a prodej umění a luxusního a sběratelského zboží Skychatters.com - umožňuje spojit se s cestujícími na stejném letu

- umožňuje spojit se s cestujícími na stejném letu VOS.Health - aplikace pomáhající s péčí o duševní zdraví

Kompletní seznam i detailní info je na AppParade.cz

Jak je na AppParade obvyklé, o aplikacích bude rozhodovat nejen odborná porota, kterou tentokrát tvoří Tomáš Havryluk (místopředseda představenstva společnosti Alza.cz), Vojta Roček (kovaný startupista s úspěšnými exity, investor, partner v Presto Ventures), Anh Phung (product manager v Productboardu), Filip Kirschner (COO a spoluzakladatel studia Applifting) a jako už tradičně majitel AppParade, CEO studia Synetech a spoluzakladatel Asociace softwarových agentur Vratislav Zima, ale také diváci v sále, z nichž jeden vyhraje zbrusu nový smartphone. Ten také tradičně čeká na autory vítězné aplikace, stejně jako balíček od partnera AppParade MSD a k tomu rozpočet 5.000 Kč od studia Synetech pro propagaci aplikace na sociálních sítích.

AppParade bude přínosná i pro ty, kteří by rádi v současné ukrajinské krizi pomohli mobilní aplikací. Jak to udělat co nejefektivněji, aby se netříštily síly? O tom povypráví jakožto řečnice zástupkyně Iniciativy Hlavák a také Česko Digital.

Nenechte si AppParade 34, po dvou letech a v novém prostoru, ujít. Vstup bude jako vždy zdarma a míst k sezení dost. Jen vzhledem k situaci prosíme o registraci dopředu.

Registrujte se ke vstupu zdarma

Médiář akci podporuje jako tradiční mediální partner