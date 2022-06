Art directorkou Cognita se stala Petra Kašparová

Art directorkou brněnské agentury Cognito je od května Petra Kašparová. V agentuře působí od loňska, začínala na pozici grafické designérky v týmu vedeném marketingovou ředitelkou Michaelou Oulehla. Je podepsaná pod vizuály pro Rádio Z či Chytrou lékárnu a držela dohled nad průběhem tvorby letní kampaně pro Emco. Od května v agentuře Cognito řídí vizuální stránku veškerých projektů. V pozici vystřídala Michala Šollera.

Kašparová vystudovala Fakultu umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, poté řídila kreativní projekty v brněnském animačním studiu Motionhouse. V rámci studia zamířila do zahraničí, konkrétně do Londýna do designového studia 3 Fish in a Tree.

Po absolutoriu vedla její cesta do Bruselu, kde pracovala jako grafická designérka v reklamním studiu Purebrand se zaměřením na digitální design a packaging. Po návratu ze zahraničí přes rok působila jako grafická designérka ve společnosti Timepress a jako designérka na volné noze. Je autorkou i nové vizuální identity brněnského festivalu Prototyp.