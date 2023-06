Asociace komunikačních agentur doplnila prezidium, dozorčí i smírčí komisi

Asociace komunikačních agentur (AKA) na valné hromadě minulou středu plně obsadila všechny potřebné mandáty. Valná hromada AKA byla tentokrát volební a podle sdělení asociace také strategická, zahrnula tak diskuse a vytyčení nových činností na nejbližší nadcházející období.

Za účasti všech členů byli jednomyslně, 39 hlasy zvoleni navržení kandidáti do prezidia, do dozorčí komise i do smírčí komise. V prezidiu byla obsazena tři místa vyplývající z rotace. Znovuzvoleni byli Jan Binar (McCann Prague) a Jaroslav Malina (Publicis Groupe), na poslední volné místo byla zvolena Eva Mullerová (Triad). V dozorčí komisi byl na jedno volné místo zvolen Martin Katkovčin (World of Online). Čtyři volná místa ve smírčí komisi obsadili Tomáš Varga (Publicis Groupe), Miroslav Král (Marketup), Rostislav Starý (Konektor Digital) a Jan Binar (McCann Prague).

V dopoledním bloku rovněž členové schválili hospodářské výsledky AKA za rok 2022, zástupci sekcí a pracovních skupiny představili aktivity a závěry a věnovali se i tomu, jak se AKA prezentuje navenek. Odpolední blok byl zaměřen na tvůrčí skupiny, jejichž kompetentní členové stanovili cíle činnosti pro nejbližší období. Nejvýznamnějšími tématy, na něž se AKA zaměří, jsou udržitelnost (ESG), hodnota oboru komunikace, vzdělávání a umělá inteligence. Další valná hromada AKA proběhne na konci roku.