Asociace online vydavatelů přibírá Ekonews a i60

Do Asociace online vydavatelů (AOV) přibyli dva noví členové, Jsou jimi web Ekonews, jehož hlavním tématem je udržitelnost v byznysu, a portál i60, který se zaměřuje na publikum nad 60 let. Ekonews řídí Martina Patočková, která vydavatelskou firmu Ekonews For Future Media vlastní napůl s Veronikou Němcovou. Společný podnik založily v létě 2020.

Portál pro aktivní seniory i60 vznikl už v roce 1991, dnes uvádí návštěvnost přes 300.000 lidí měsíčně a vydává ji firma i60 Publishers, kterou vlastní Jan Raška, Petra Orálková a Petr Dostál. „Spolupráce menších online vydavatelů a vytvoření společné platformy považuji za velmi užitečné. Vytváří to protiváhu velkým publisherům, ať už jde o aktivity směřující k nastavení mediálního prostředí, případně do budoucna i obchodní příležitosti. To jsou také hlavní důvody, proč jsme se do asociace vstoupili,“ říká jednatel vydavatelství Petr Orálek.

Loni založený vydavatelský spolek tak zastupuje už 14 médií s dosahem na víc než šest milionů uživatelů. „Příchod dalších dvou vydavatelů potvrzuje, že naše práce ve vydavatelské komunitě silně rezonuje – čelíme velkým výzvám, které by měly postupně změnit mediální trh a který se online vydavatelů bytostně týká,“ říká Libor Matoušek, předseda AOV.