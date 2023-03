Asociace online vydavatelů získala mocného člena: skupinu Prima

Asociace online vydavatelů se rozšiřuje o čtyři nové členy. Do oborového spolku v březnu vstoupila televizní skupina Prima, portál Investigace.cz, který provozuje České centrum pro investigativní žurnalistiku, nestátní neziskovka založená v roce 2013 skupinou novinářů, ABC Media (s řadou webů v čele s AutoŽivě.cz a Události247.cz) a Inregion.cz majitelky Šárky Konečné. Počet členů předloni založené asociace tak stoupl na 25.

„Všechny nás spojuje jediný cíl a tím je, aby se médiím dařilo lépe než doposud. Silná soukromá média jsou totiž zárukou silné demokratické společnosti,“ říká předseda AOV Libor Matoušek.

„Skupina Prima patří mezi přední české mediální domy a online segment je jedním z našich strategických pilířů, který chceme do budoucna rozvíjet. Dokládá to i nedávné uvedení nové streamovací služby Prima+ a současná akvizice Impression Media,“ uvedl ředitel online zpravodajství Primy Tomáš Večeřa. Právě čerstvá koupě obchodního zastupitelství Impression Media z Primy dělá z pohledu návštěvnosti jednoho ze tří hlavních hráčů tuzemského internetu (vedle Seznamu a Mafry). „Díky turbulentnímu online prostředí vnímáme, že je důležité mít nastavené standardy pro dodržení kvalitní žurnalistiky i pro budoucí rozvoj reklamního trhu v této oblasti. Zároveň věříme, že členství v Asociaci online vydavatelů nám přinese silnější hlas při vyjednávání se správními orgány a veřejnými institucemi,“ doplnil Večeřa. Průměrný měsíční zásah médií skupiny Prima televizními kanály, weby a tištěnými tituly je téměř 100 % ekonomicky aktivní populace v Česku.

Členové Asociace online vydavatelů V abecedním pořadí ABC Media

Barbar

Budlive

Česká tisková kancelář

Český Internet (České stavby, České reality)

Deník N

Deník Referendum

Drbna.cz

e-Deniky.cz

Economia

Echo 24

Ekonews

Extra Online Media

Forum 24

Hlídací pes

i60.cz

Info.cz

Inregion.cz

Investigace.cz

Krajské listy

New Look Media

Next Page Media

Prima

Reportér

Studentské listy

Asociace online vydavatelů se tak stává významnou protiváhou tradičnější Unie vydavatelů. Ta podle údajů na svém webu čítá 42 členů, patří mezi ně zavedené mediální domy Czech News Center, Economia, Mafra či Vltava Labe Media. Někteří vydavatelé (ČTK, Economia, New Look Media, Next Page Media, Šárka Konečná či Studentské listy) jsou členy obou spolků.

Obě organizace - společně ještě se Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) - se podílejí na vzniku takzvaného kolektivního správce, instituce, která by podle nového autorského zákona měla mezi tuzemská média rozdělovat peníze od globálních internetových platforem. Výsledná podoba loni přijaté novely nedopadla podle očekávání českých mediálních domů, americkým online platformám Google i Facebook v ní hrozí příliš riskantní pokuta, proto se normě dopředu prakticky vyhnuly omezením náhledů zpravodajských článků, takzvaných snippetů. Kýžená vyjednávání s místními vydavateli o licenčních poplatcích tak zůstávají nejistá.

