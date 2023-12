Asociace španělských médií zažalovala Metu kvůli reklamě o 550 milionů eur

Asociace španělských médií (Asociación de Medios de Información, AMI) zažalovala americkou společnost Meta Platforms o 550 milionů eur (přes 13 miliard Kč). Odvolává se přitom na nekalou soutěž na trhu s reklamou. Asociace, která zastupuje 83 španělských médií, žalobu podala v pátek a dnes o tom informovala. Meta se k žalobě bezprostředně nevyjádřila.

Společnost Meta podle uvedených španělských médií systematicky využívá osobní údaje uživatelů svých platforem Facebook, Instagram a WhatsApp, což jí umožňuje získat nespravedlivou výhodu při navrhování a nabízení personalizovaných reklam. Tato skutečnost podle AMI představuje nekalou konkurenci. Většina reklam zadávaných společností Meta využívá osobní údaje získané bez výslovného souhlasu klientů, a porušuje tak pravidla ochrany údajů, tvrdí žalující strana. Ta zahrnuje mimo jiné společnost Prisa, která vydává hlavní španělské noviny El País, skupinu Vocento, jíž patří list ABC, a další média včetně soukromých.

Je to podruhé, co se španělská média snaží chránit své území proti technologickým gigantům, připomíná agentura Reuters. V roce 2014 si španělská vláda vynutila uzavření služby Google News společnosti Alphabet až do roku 2022, kdy byla přijata nová právní norma umožňující médiím jednat přímo s technologickou firmou.

