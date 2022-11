Ať už horší, nebo lepší, staronový Twitter nebude masový

Na Twitteru to vypadá trochu jako po neúspěšných volbách: nemálo lidí ohlašuje emigraci. Rodnou zemi ani návykovou aplikaci ale bezprostředně skoro nikdo neopustí. Výzev jako #deleteFacebook jsme už viděli hodně, vždy ale měly performativní efekt. Sloužily k vyjádření krajní nespokojenosti, která se ovšem nepřehoupne ve skutečné prásknutí dveřmi. To přichází po osobním osvícení – „tahle síť mě ničí“ – nebo postupně, spolu s tím, jak nenápadně mizí i ostatní. Nový majitel a šéf Elon Musk může pomoci obojímu. Taky může udělat Twitter lepší. Ani tak ho ale patrně nezvládne prodat širokým masám.

Nepředvídatelné dopady může mít propouštění. Musk hovořil o vyhazovu až tří čtvrtin zaměstnanců, Bloomberg naposledy psal o chystaném konci 3.700 z 7.500 lidí. Někteří tvrdí, že technologické firmy trpí chronickou přezaměstnaností, rozsáhlé škrty proto nemusí mít kdovíjaký dopad. Část komentátorů naproti tomu věští, že síti s 200 miliony aktivních uživatelů denně hrozí až ochromení. Problém vidí hlavně v bezpečnosti.

Twitter má velký kulturní a politický vliv, neustále proto čelí různým útokům hackerů. Technologický reportér Charlie Wartzel jmenuje následující hrozby, které může přinést osekání týmu:

Nedokáže adekvátně reagovat na útoky, výsledkem budou technologické výpadky a ztráty osobních informací.

Neobstojí v právních sporech s vládami, a tak bude muset například autoritářům identifikovat anonymní disidenty.

Nezvládne potírat drobné podvody, spam, porušování autorských práv, zasahovat proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Některé funkce přestanou fungovat, starý pecař dostal padáka a mladý to opravit neumí.

Musk sliboval hlavně rozvolnění pravidel toho, co se na Twitteru smí. Šlo ale o populistické výkřiky outsidera, které utichají s příchodem do vlády. Absence moderace, jak víme z nespočtu případů, vede k menšímu zapojování lidí. Když se vám pod tweety pravidelně schází trollové a výhružky, raději budete přispívat jinde. Nakonec proto moderaci zavádí úplně všechny sítě, včetně těch původně rebelantských. Twitter pod Muskem nebude nejspíš jiný případ, i protože firmě stále půjde o inzerenty.

Reklama zároveň na Twitteru nikdy úplně nefrčela. Není to kvůli neschopnému managmentu. Twitter zkrátka není Instagram. Nikdo na něm není zvědavý na #spolupráce a vybírání oděvů. Lidé na něj přichází kvůli informacím – a boji. To je ale také důvod, proč se přes svůj nezpochybnitelný vliv krčí na konci desítky nejpoužívanějších sociálních sítí světa, s desetinou uživatelů oproti Instagramu.

Většina sítí nabízí ohraničené komůrky, kde se člověk může schovat mezi svými. Můj a kamarádčin Instagram či TikTok budou mít styčné plochy, do velké míry se ale budou lišit a zůstane to tak napořád. Twitter je oproti tomu kolbiště, kde vyletí jiskra a za půl dne ví o požáru úplně každý. Stačí jeden quote-tweet, co přenese sdělení mimo původní publikum a kontext. Nikdo – až na masochisty – se proto nechce stát hlavní postavou dne. Některé to z pochopitelných důvodů odrazuje od jakéhokoliv tweetování. Tuhle tendenci žádné šoupání s moderací patrně nevyřeší. Uštěkanost je základní vlastnost Twitteru, která od něj ovšem odrazuje.

Musk může přijít s řadou menších či větších vylepšení. Zatím sice spíš podceňoval snahy předchozích vedení a komplikovanost celého ekosystému, ale třeba se svými poradci skutečně vymyslí něco šikovného. Nedokážu si ale příliš představit, že by síť nově zajímala někoho, kdo na ni kdysi zanevřel nebo ho nikdy nezkoušel.

Nepřeje tomu ani doba. Jestliže jsme se během předchozí dekády měli všichni potkat na velkých digitálních náměstích, nejpozději od jejího konce hledáme stinnější místa. Odpovídají tomu i statistiky a celková atmosféra. Počty tweetujících klesají, Instagram hledá svou novou roli, Facebook… (k čemu je ještě Facebook?). To přitom neznamená, že bychom jako společnost na sociální sítě zanevřeli. Naopak jich používáme stále víc, žádná jedna proto už není stěžejní. Lidé se rozprchávají do všech stran a architekt staronového rynku Musk s tím těžko něco udělá.