Atmedia zdraží příští rok televizní reklamu o 15 %

Mediální zastupitelství Atmedia, které prodává reklamu na 29 tematických televizních stanic, představilo obchodní politiku pro příští rok. Vzhledem k vysoké míře inflace a převisu poptávky po televizní reklamě nad nabídkou zdraží reklamní prostor na zastupovaných kanálech v průměru o 15 %. Zastupitelství Media Club, který obchoduje Primu, Óčko i třeba Barrandov, už minulý týden oznámilo, že příští rok zdraží televizní reklamu v průměru o 14 %, televize Nova zvýší ceny v průměru o 12 %.

„Poptávka po televizní reklamě je v posledním roce extrémní. Reklamní prostor na televizních stanicích v našem portfoliu je ze 100 % vyprodaný, proto musíme řadu klientů bohužel odmítat,“ vysvětluje Michaela Suráková, managing director Atmedia. Slibuje přitom – zatím bez podrobností – brzké rozšíření portfolia tematických televizních stanic a tím víc prostoru pro reklamu: „Jednáme s několika klienty, kteří mají v plánu vstoupit na český trh s novými televizními projekty.“

Z 29 televizních stanic zastupovaných společností Atmedia je 21 zapojeno do oficiálního měření sledovanosti. V portfoliu jsou lokální i mezinárodní kanály z televizních skupin AMC Networks, Warner Bros Discovery, The Walt Disney Company, Sony Pictures Television nebo slovenské Joj. Největší zastoupení mají v portfoliu Atmedia filmové a seriálové stanice, následují dokumentární, sportovní, rodinné či dětské kanály.

Stanice zastupované společností Atmedia AMC

Arena Sport

AXN

Cartoon Network

CS Film

CS History

CS Horror

CS Mystery

Discovery Channel

Disney Channel

Eurosport 1

Film+

FilmBox

FilmBox Stars

Joj Cinema

Joj Family

Minimax

National Geographic

Rebel

Relax

Seznam TV

Spektrum

Sport 1

Sport 2

TLC

TV Brno 1

TV Osem

TV Paprika

V1 - Východočeská televize

Stejně jako Media Club bude i Atmedia dál cílit na dospělé diváky v cílové skupině 15 až 69 let (balíčky Atmax, Atadults a Atchoice) a na děti od 4 do 14 let (balíček Atkids). Ve skupině 15-69 měla Atmedia za první tři čtvrtletí letoška průměrný podíl na sledovanosti 5 %, ve skupině 4-14 to bylo 4,9 %.

Vedle klasické televizní reklamy, kterou už od roku 2010 prodává právě formou balíčků sdružujících řadu stanic, nabízí Atmedia další reklamní formáty, jako jsou sponzorské vzkazy, product placement či teleshopping.

Zadavatelům televizní reklamy též umožňuje spojit svou značku se světovými sportovními eventy, z nichž většinu vysílají televizní stanice z portfolia Atmedia exkluzivně (Formule 1 na Sport 1 a Sport 2, cyklistické závody Giro d’Italia, Tour de France a La Vuelta, grandslamové turnaje Australian Open, Roland Garros a US Open na Eurosport 1). „Sportovní eventy přináší klientům možnost oslovit atraktivní cílové skupiny diváků – převážně muže mladšího věku s vyššími příjmy,“ doplňuje Suráková.