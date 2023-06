Audiovizuální průmysl v Česku loni opět rekordní. Obrat stoupl o 30 %, byl dvakrát vyšší než v covidu

Uplynulý rok 2022 se do historie českého audiovizuálního průmyslu zapíše opět jako období s rekordním výsledkem. V roce 2021 obrat českých produkčních společností sdružených v Asociaci producentů v audiovizi (APA) vůbec poprvé pokořil desetimiliardovou hranici a dosáhl výše 11,9 miliardy Kč, loni dál výrazně rostl, přesáhl patnáctimiliardovou hranici a dostal se na 15,4 miliardy Kč. Meziročně tak narostl o 30 % a zároveň od roku 2020, kdy udeřila pandemie covidu, navýšil tržby na dvojnásobek.

Podle aktuálně zveřejněných čísel APA je růst patrný ve všech směrech – v reklamě, zahraniční produkci i české tvorbě. Nejvyšší podíl nadále tvoří zahraniční produkce (11,26 miliardy, tedy 73 % celkového obratu), nejvyšší meziroční nárůst však zaznamenala výroba reklamy (2,45 miliardy). Česká tvorba stoupla na 1,73 miliardy. „Český audiovizuální trh se po covidu stabilizoval, růst je vedle zahraničních investic tažen především investicemi domácích onlinových platforem a aktivitou nezávislých producentů,“ shrnuje APA. „Došlo k výrazné změně diváckých návyků a posílení digitální distribuce. I přesto trvá nebývalý podíl českého obsahu na návštěvnosti kin a sledovanosti televize a digitálních platforem.“

Objem filmové produkce v Česku za posledních 10 let, v milionech Kč

rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 český film 795 646 852 921 1040 1522 1241 919 1268 1732 zahraniční 2840 3354 3704 3575 3158 4926 6337 5746 8737 11256 reklamy 1392 1960 2203 2027 2131 1753 1886 1055 1866 2451 celkem 5027 5960 6759 6523 6329 8201 9464 7720 11871 15439

V milionech Kč. Zdroj: Asociace producentů v audiovizi, obraty členů asociace

Zájem cizinců o natáčení v Česku neklesal

„Česká audiovizuální produkce je tradičně rozkročena mezi divácké a umělecké projekty, drží si tak popularitu u českých diváků a současně se se zvyšující kvalitou úspěšně uplatňuje na zahraničních trzích. Díky zahraničním produkcím má silnou infrastrukturu a kvalitní štáby, díky filmovému vzdělávání zase silný tvůrčí potenciál v mladé filmařské generaci. Tato rovnováha mezi snahou o uměleckou kvalitu a diváckostí dává české audiovizi unikátní pozici ve střední Evropě a ve světě. To vše je možné díky silnému Státnímu fondu kinematografie, investicím na televizním a VOD trhu, ale zejména díky kvalitní práci nezávislých producentů a tvůrců,“ uvádí APA.

Česko se i vzhledem ke včasnému přijetí covidových pravidel umožňujících bezpečné natáčení stal podle APA magnetem pro světové filmaře. Zájem o natáčení tak v době covidu ani na závěr pandemie v roce 2022 neopadal. Do Česka se přesunuly i velké projekty, které se nemohly realizovat v původně zamýšlených lokalitách. Nejčastěji zde natáčely velké produkce z USA, jako MGM, Lionsgate a streamovací platformy Netflix či Apple TV+, tradičně filmaři z Německa či Skandinávie.

Pro český filmový průmysl jsou i nadále důležité velké tuzemské projekty, které i díky pobídkám preferují především české lokace. Největšími zahraničními produkcemi natáčenými v Česku byly v roce 2022 pokračovaní nejsledovanějšího původního filmu z dílny Netflixu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem, dále druhá řada sci-fi série Foundation podle knihy Isaaca Asimova pro Apple TV+ nebo spin-off hollywoodského blockbusteru John Wick s pracovním názvem Ballerina v hlavní roli s Keanu Reevesem.

Kromě thrillerů nebo historických filmů se tu v roce 2022 natáčela i štědrovečerní pohádka Žabí král a zlatá koule pro televizi ZDF či pokračování Kriminálky Curych. V ČR probíhaly i postprodukční práce na filmu pro Netflix podle skutečné události Záchrana v thajské jeskyni nebo projektu Kingswood natáčeném pro ABC Signature Studios, součást společnosti Disney. O některé filmové projekty kvůli pozastaveným pobídkám Česko přišlo, jako například o akční film Breakout v hlavní roli s Arnoldem Schwarzeneggerem s plánovanou útratou 500 milionů Kč z velké části v Severomoravském kraji, kdy projekt skončil v Maďarsku. Tam odešel i štáb seriálů HBO Duna, který v Česku podle APA mohl utratit dvě miliardy.

Za 31% meziroční růst reklamní produkce částečně může nárůst cen, především ale množství a typ zakázek, které se do Česka dostávají. Objem domácí reklamy spíše stagnoval či klesl, nejčastěji z důvodu nejistoty způsobené celkovou geopolitickou situací. „Česko se řadí mezi dražší země pro reklamní výrobu, přitahuje projekty s velkým rozpočtem, jejichž produkce jsou ochotné si za kvalitní servis připlatit a znovu se vrátit,“ uvádí producentská asociace.

Nejsledovanějším v kinech byl loni Vyšehrad: Fylm

Tržby kin v roce 2022 činily 2,11 miliardy Kč, meziročně jde o nárůst téměř o 100 %, hlavně kvůli tomu, že v předchozím roce 2021 hrála kina od 1. ledna do 13. března kvůli covidu ještě podle hygienických opatření a podmínek. Počet diváků se zvýšil z 7,14 milionu na 13,49 milionu. „Rok 2022 znamenal pro českou kinematografii částečný návrat do normálu jak z hlediska návštěvnosti v českých kinech, tak z pohledu účasti na zahraničních filmových festivalech,“ zhodnotila APA.

V kinech bodovaly podobně jako v minulých letech spíše komedie, romantické filmy a pohádky. První příčku návštěvnosti mezi tuzemskými snímky obsadila komedie z fotbalového prostředí Vyšehrad: Fylm s více než 690.000 diváků, následovaná pohádkou Tajemství staré bambitky 2 se 460.000 diváků a historickým velkofilmem Jan Žižka, na který přišlo přes 350.000 diváků. Celkově bylo do kin nebo na festivalech uvedeno včetně minoritních koprodukcí 96 celovečerních českých filmů, což je výrazně více než v minulých letech, z části i s ohledem na řadu odložených premiér ze dvou předchozích pandemických let.

„Opět máme zavřeno“

Loni APA predikovala odliv především zahraničních projektů, pokud bude podfinancovaný či uzavřený systém filmových pobídek. Díky argumentaci producentské asociace, Státního fondu kinematografie a díky pochopení ministerstva kultury a financí došlo k rekordnímu navýšení pobídek pro rok 2022 o 570 milionů Kč na celkovou částku 1,37 miliardy, v letošním roce 2023 pak vláda alokovala v rozpočtu Fondu kinematografie na pobídky historicky nejvyšší částku 1,4 miliardy.

„Je patrné, že v návaznosti na navýšení finančních prostředků pro filmové pobídky narostl i obrat zahraničních produkcí a tím i jejich ekonomický přínos pro Česko, kdy z každé utracené koruny zůstává v českých veřejných rozpočtech 40 haléřů, tedy 40 % ze zde utracených finančních prostředků. O to více je alarmující, že systém filmových pobídek je od ledna letošního roku uzavřený,“ kritizuje APA. „Po úspěšném období přichází znovu nejistota.“

„Po českých službách je rekordní poptávka a máme historicky nejvyšší částku podpory, přesto ‚máme zavřeno‘. Je to paradox a mezinárodní ostuda. Nikdy jsme na tom nebyli lépe, pro zahraničí ale působíme nedůvěryhodně. Důvodem je zastaralý a nepřehledný systém registrace a evidence pobídek, který na základě nerealistických odhadů generuje neplatná data a systém se pak jeví jako přetížený a ucpaný. To ale podle reálné kapacity trhu není pravda,“ tvrdí předseda APA Vratislav Šlajer.

„Státní fond kinematografie může pobídky otevřít, kvůli složité legislativě je však vázán povinností vycházet z těchto zavádějících čísel,“ argumentuje dál asociace. Situaci by měla řešit novela zákona o audiovizi, která ale bude platit až od roku 2025. „Do té doby systém, tentokrát z čistě technických důvodů, zkolabuje a pověst Česka jako perspektivní destinace pro zahraniční natáčení bude definitivně zničena. Asociace producentů proto apeluje na ministerstvo kultury a Státní fond kinematografie, aby společně nalezli cestu k odblokování jinak zdravého systému,“ dodává Šlajer.

Nad novelou se producenti neshodují s televizemi

Zmíněnou novelu zákona o audiovizi má ministerstvo kultury předložit v nejbližších týdnech do meziresortního připomínkového řízení. Nový zákon má přinést právě velké změny ve fungování Státního fondu kinematografie. Jednou z nejdůležitějších změn vedle reformy pobídkového systému je, že transformovaný fond bude nově podporovat i televizní a online projekty, přičemž stávající podpora kinematografických projektů, distribuce a vzdělávání zůstane zachována. „Státní fond audiovize se tím adaptuje na změnu diváckých návyků a posílí tak kvalitu tvorby i v nově se rozvíjejících oblastech audiovize,“ dovozuje APA.

Novela také navýší zdroje fondu. Polovina prostředků fondu je tradičně financována z takzvaných parafiskálů, to znamená procentního odvodu z příjmů kin, televize, platforem videa na vyžádání (VOD) a převzatého vysílání. Stát pak přispívá takzvaným zrcadlem, tedy částkou rovnající se výši výběru z těchto parafiskálů. Systém financování fondu je tak dlouhodobě nastaven se spoluzodpovědností všech, kdo z něj mohou čerpat. V současné době ale procento příjmů do fondu odvádějí pouze VOD platformy se sídlem v České republice, zahraniční platformy typu Netflix do systému nijak nepřispívají. Výše parafiskálů je navíc nastavena nevyrovnaně, kdy kina a televize odvádějí větší procento než aktuálně dynamicky se rozvíjející VOD. V souladu s evropskou audiovizuální směrnicí, kterou Česká republika transponovala v loňském roce, je v návrhu novely i takzvaná přímá investice, která dává VOD platformám povinnost investovat malé procento tržeb do českého obsahu, ale dává jim plnou svobodu při výběru projektů.

Podle APA budou mít z nového audiovizuálního fondu výhody všichni hráči na trhu, včetně televizí a streamingových platforem. Po letech, kdy část přispěvatelů do fondu neměla na podporu nárok, se tato situace narovná. Situaci, kdy na globalizovaném trhu budou do systému přispívat i zahraniční platformy generující zisk z českého trhu, považují zástupci APA za naprostý základ: „A to včetně návrhu ministerstva, aby do systému přispívali všichni rovným procentem, to znamená 2 % z kin, televize, převzatého vysílání a streamingu, čímž by opět došlo k narovnání nerovnovážného stavu, kdy kina a televize přispívají víc než VOD.“

„Tento férový návrh ale překvapivě naráží na odpor jak zahraničních streamerů, tak bohužel i domácích televizí a platforem. Bohužel tak opět hrozí opakování situace z roku 2006, kdy tehdejší novela zákona spadla kvůli tlaku komerčních televizí pod stůl. Když se jí pak podařilo později prosadit, vznikl stávající systém, který dostal českou audiovizi do silné mezinárodní pozice, v jaké je dnes. Pokud by současná novela neprošla, vedle porušení financování české audiovize by se definitivně zablokoval i systém pobídek,“ je přesvědčen předseda APA Šlajer. Nyní přispívají odvodem 0,5 % jen platformy se sídlem v Česku, například v sousedním Německu odvádějí všichni 2,5 % a ve Francii 5 %, doplnil.