Aukce frekvencí pro digitální rádia: za co se přihazovalo nejvíc?

O 74 milionů Kč víc, než byly vyvolávací ceny kmitočtů pro sítě určené digitálnímu rozhlasu, vydělal státu v aukci Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Startovací ceny u dvou celoplošných a 27 regionálních sítí činily dohromady 5,54 milionu, ČTÚ nakonec od operátorů vybere 79,325 milionu. To je víc než čtrnáctinásobek vyvolávací ceny.

Největší příhozy v absolutních částkách zaznamenal ČTÚ u celoplošných sítí, které vydražil za 25 a 26 milionů Kč místo požadovaného jednoho milionu. Pokud bychom ale hodnotili jednotlivé vysoutěžené částky z hlediska násobku vyvolávací ceny, největší „kauf“ zaznamenal ČTÚ v dražbě kmitočtů pro Regionální síť 11 pokrývající Jihočeský a Plzeňský kraj. Vyvolávací cena byla 110.000 Kč a společnost Play.cz ji vydražila za 3,32 milionu, tedy za více než třicetinásobek.

Právě Play.cz patřila mezi účastníky aukce, kteří přihazovali nejvíc a za získané kmitočty zaplatí největší násobky původních vyvolávacích cen. Vysoutěžila například Regionální síť 1 s pokrytím Prahy a Středočeského kraje za 6,66 milionu Kč, přičemž vyvolávací cena byla pouhých 230.000. Za Regionální síť 5 pokrývající Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj pak Play.cz zaplatí skoro desetinásobek vyvolávací ceny: 1,19 milionu oproti počáteční ceně 130.000. V příhozech se tomuto provozovateli online platformy pro streamování rádií přes internet vyrovnali pouze silní hráči z oblasti broadcastingu: České Radiokomunikace, které do aukce vyslaly dceřinou firmu Czech Digital Group, Digital Broadcasting zastupovaný dceřinou společností Broadcast Services a RTI cz.

Výsledky aukce kmitočtů pro digitální rozhlas

aukční blok pokrytí krajů vydražitel vyvolávací cena (Kč) vydražená cena (Kč) % vyvolávací ceny Vysílací síť B Česká republika Czech Digital Group 1.050.000 26.350.000 2.509 % Vysílací síť C Česká republika RTI cz 1.050.000 25.650.000 2.443 % Regionální síť 1 Praha

Středočeský kraj Play.cz 230.000 6.660.000 2.896 % Regionální síť 2 Praha

Středočeský kraj Broadcast Services 230.000 5.580.000 2.426 % Regionální síť 3 Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj Fiera Touch 230.000 230.000 100 % Regionální síť 4 Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj Czech Digital Group 130.000 1.020.000 785 % Regionální síť 5 Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj Play.cz 130.000 1.190.000 915 % Regionální síť 6 Liberecký kraj

Královéhradecký kraj Teleko Digital 90.000 360.000 400 % Regionální síť 7 Vysočina

Pardubický kraj

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj Teleko Digital 420.000 1.180.000 281 % Regionální síť 8 Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj Play.cz 220.000 580.000 263 % Regionální síť 9 Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj Broadcast Services 220.000 3.580.000 1.627 % Regionální síť 10 Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj Play.cz 160.000 340.000 213 % Regionální síť 11 Jihočeský kraj

Plzeňský kraj Play.cz 110.000 3.320.000 3.018 % Regionální síť 12 Jihočeský kraj

Sušicko Joe Media 70.000 70.000 100 % Regionální síť 13 Praha Fiera Touch 130.000 130.000 100 % Regionální síť 14 Praha Joe Media 130.000 130.000 100 % Regionální síť 15 Praha Czech Digital Group 130.000 1.060.000 815 % Regionální síť 16 Praha GG Omikron 130.000 130.000 100 % Regionální síť 17 Jihomoravský kraj Broadcast Services 110.000 200.000 182 % Regionální síť 18 Jihomoravský kraj GG Omikron 110.000 110.000 100 % Regionální síť 19 Moravskoslezský kraj GG Omikron 110.000 110.000 100 % Regionální síť 20 Jihočeský kraj Fiera Touch 60.000 60.000 100 % Regionální síť 21 Královéhradecký kraj Play.cz 50.000 140.000 280 % Regionální síť 22 Pardubický kraj Broadcast Services 50.000 50.000 100 % Regionální síť 23 Plzeňský kraj Czech Digital Group 50.000 910.000 1.820 % Regionální síť 24 Plzeňsko Joe Media 40.000 40.000 100 % Regionální síť 25 Vysočina Fiera Touch 40.000 45.000 113 % Regionální síť 26 Vysočina Broadcast Services 40.000 80.000 200 % Regionální síť 27 Karlovarský kraj Joe Media 20.000 20.000 100 % celkem 5.540.000 79.325.000

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Play.cz má „celoplošku“ za polovic oproti konkurenci

V součtu všech vydražených sítí ale Play.cz dosáhla výsledku, který z ní činí absolutního vítěze v poměru cena/výkon. Až na dva kraje (Pardubický a Vysočina) pokryje celou Českou republiku za cenu o polovinu nižší než úspěšní dražitelé celoplošných sítí. Zatímco České Radiokomunikace zaplatí za frekvence pro multiplex B částku 26,35 milionu Kč a společnost RTI cz za kmitočty pro multiplex C sumu 25,65 milionu, Play.cz získala pokrytí 12 ze 14 krajů za 12,23 milionu. A k tomu má mnohem měkčí podmínky pro zprovoznění sítí než držitelé celoplošných multiplexů: do dvou let má pokrýt signálem 40 % populace vysoutěžených regionů a do dalších dvou let alespoň 70 %. Oproti tomu celoplošné sítě DAB+ mají do 18 měsíců pokrýt 50 % všech obyvatel Česka a dálnic a do dvou let dokonce 80 % populace a dálnic.

České Radiokomunikace kromě celoplošné sítě B zabojovaly nejvíc o plzeňskou Regionální síť 23, za kterou nabídly osmnáctinásobek vyvolávací ceny (místo 50.000 korun 910.000), pražskou Regionální síť 15, u které zaplatí osminásobek vyvolávací ceny (1,06 milionu místo 130.000) a severočeskou Regionální síť 4, kde přihazovaly také téměř na osminásobek vyvolávací ceny (1,02 milionu místo 130.000). Broadcast Services se nejvíce „plácla přes kapsu“ u pražské a středočeské Regionální sítě 2, za kterou zaplatí čtyřiadvacetinásobek vyvolávací ceny (5,58 milionu místo 230.000), výrazně přihazovala ale také za severo- a středomoravskou Regionální síť 9, u které vystoupala na šestnáctinásobek vyvolávací ceny (3,58 milionu místo 220.000).

Vítězi s low-cost nabídkami: Joe Media a GG Omikron

Ostatní dražitelé se drželi celkem zkrátka. Přes milion korun za jeden kmitočtový příděl se dostala už jen společnost Teleko Digital u Regionální sítě 7 pokrývající celou Moravu, Vysočinu a Pardubický kraj, kde byla vyvolávací cena 420.000 Kč a operátor ji vydražil za 1,18 milionu. Naopak striktně za vyvolávací ceny dražila společnost Joe Media, která tak za 260.000 Kč získala čtyři regionální sítě s pokrytím Prahy, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje (ale nebude si moci ponechat současnou síť s pokrytím části středních Čech, již provozuje na základě individuálního oprávnění pro využívání kmitočtů platného do konce letoška).

Další zajímavý hráč, pelhřimovská společnost Fiera Touch, která stojí za televizním multiplexem 11 na Vysočině a v dalších regionech, vydražila za necelý půlmilion (přesně 465.000 Kč) čtyři regionální sítě s pokrytím celých Čech vyjma Středočeského kraje. Pouhých 350.000 Kč stačilo společnosti GG Omikron, za kterou stojí občasný herec televizních seriálů na Primě Jan Vyskočil, aby získala kmitočty pro pokrytí Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. V případě ostravského regionu ale získala kmitočet, který není zkoordinovaný na žádný vysílač.

Na vybudování celoplošky půjde víc než 100 milionů

Kombinatorická elektronická dražba, která začala loni v říjnu a završila se letos v prvním lednovém týdnu, neměla jednoduchý průběh: kupříkladu ohledně získání celoplošné sítě B, kterou vydražily České Radiokomunikace, proběhlo celkem 323 aukčních kol, v případě regionálních sítí, o které úspěšně usilovala stejná firma, víc než stovka.

Peníze zaplacené v dražbě za kmitočty navíc nejsou jediné, které bude nutné do DAB+ investovat. Ještě víc půjde do samotné výstavby sítí, upozornil Marcel Procházka, ředitel právního a regulatorního útvaru Českých Radiokomunikací. Jak řekl na dotaz Médiáře na dnešní tiskové konferenci, zbudování celoplošné sítě spolkne víc než 100 milionů Kč. Další desítky milionů korun pak mají stát regionální sítě. „Nyní vybíráme dodavatele technologií, výrobců je tady poměrně dost,“ podotkl Procházka. Při výběru se podle něj operátor bude řídit doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aby nebyly „dodavatelé ze zemí, ze kterých si je nepřeje stát“.

Do celoplošného multiplexu se má vejít 15 až 16 stanic. Radiokomunikace se zároveň budou snažit, aby komerční síť aspoň částečně kopírovala už existující celoplošnou síť Českého rozhlasu – tedy aby soukromá rádia byly k dispozici vesměs tam, kde už vysílají veřejnoprávní stanice.

Společně s budováním digitálních sítí pro komerční rádia lze očekávat také marketingové aktivity, které budou propagovat jak nový způsob příjmu, tak samotný obsah. Momentální penetraci přijímači digitálního rádia odhadl Procházka na 15 %. „Dokud ji nezvýšíme, lidi nebudou poslouchat reklamu [na nových stanicích] a rádia nebudou moci platit plnou cenu,“ shrnul manažer Radiokomunikací byznysový pohled operátora. „Obchodní potenciál v dalších dvou třech letech nebude žádná velká hitparáda.“

Sdílejte