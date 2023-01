Babiš se před prezidentskou volbou zúčastní pouze debaty na Nově

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se před prvním kolem prezidentské volby zúčastní pouze televizní debaty na Nově. Sdělil to ve středu na dotaz ČTK. Odmítl tak Primu i Českou televizi. Nova naplánovala dvě debaty uchazečů o Hrad na čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer. Pokud by postoupil do druhého kola voleb, zúčastní se hlavních debat, doplnil Babiš. Ten se v úterý nezúčastnil debaty na webu deníku Blesk. Neúčast v diskusích podle Primy a Blesku zdůvodnil tím, že média chtějí dělat z prezidentské volby show. Babiš se nezúčastnil ani debat prezidentských kandidátů konaných před koncem loňského roku.

ČT v neděli, Prima pak ve středu, Nova ve čtvrtek

Nova uvedla, že předvolební debaty odvysílá ve čtvrtek 12. ledna v upraveném zpravodajském studiu bez diváků a pozve do nich osm nejsilnějších kandidátů z devíti. První debaty, která začne v 17.00 a bude ji moderovat Bára Divišová, se má zúčastnit pět kandidátů, kteří se v průzkumech neumístili mezi prvními třemi. Debata bude trvat hodinu a půl. Od 20.00 pak bude debata se třemi kandidáty s nejvyššími preferencemi v průzkumech veřejného mínění. Rovněž bude trvat hodinu a půl a moderovat ji bude Rey Koranteng.

Na Primě a CNN Prima News se měla ve středu 11. ledna konat debata tří nejsilnějších kandidátů podle průzkumů veřejného mínění - Petra Pavla, Danuše Nerudové a Babiše. Nerudová a Pavel účast potvrdili, Babiš se debaty neúčastní. Ve středu 4. ledna už na Primě proběhla debata šesti kandidátů s nižšími preferencemi podle průzkumů. Hosty od 20.15 byli Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Tomáš Zima. V novém studiu, ve kterém nechybělo hlediště s publikem, je přivítali moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň.

V neděli 8. ledna odvysílají od 20.00 předvolební superdebatu veřejnoprávní kanály ČT1 a ČT24, pozváno bylo všech devět uchazečů o prezidentský úřad. Večer vysílaný z prostor Národního muzea za přítomnosti příznivců a spolupracovníků kandidátů bude moderovat Martin Řezníček. Babiš je tak jediným kandidátem, který podle mluvčí České televize Karolíny Blinkové nepotvrdil účast.

První kolo od 13. ledna, případné druhé od 27. ledna

První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna a případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna. Na 26. ledna naplánovaly duely finalistů prezidentského klání Česká televize i Nova. Obě televize na termínu zatím trvají.