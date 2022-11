Barbora Mikulášková se po pěti letech vrací do Dentsu

Síť Dentsu, do níž spadají agentury iProspect, Dentsu X či Carat, rozšířila svůj tým pro nový byznys. Na pozici client lead nastoupila Barbora Mikulášková. Má se soustředit na projektové vedení v tendrech a zaměří se i na výběrová řízení ve státní správě. To v době, kdy Dentsu pozoruje stále častější poptávku klientů po zastřešení celého komunikačního mixu, a to právě už v rámci tendrů. Mikulášková má úzce spolupracovat s Janem Míškem, který je v Dentsu od loňska jako head of business development.

Do Dentsu se Mikulášková vrací po pěti letech, naposledy tehdy působila v Caratu, kde měla na starost plánování mediálních strategií velkých společností (například Mondelez) v regionu střední a východní Evropy. Přichází z mediální agentury MediaCom konkurenční skupiny WPP, kde rovněž řídila mediální strategie napříč střední Evropou. Zkušenosti získala i během šesti let v agentuře PHD Media na pozici senior media consultant. Mikulášková vystudovala Technickou univerzitu v Ostravě, na její ekonomické fakultě inženýrský diplom v oboru Marketing a komunikace.