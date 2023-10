BBC bude vyžadovat střídmější chování na sociálních sítích i mimo zpravodajství

Britská veřejnoprávní stanice BBC bude požadovat střídmější chování na sociálních sítích i po některých svých zaměstnancích mimo zpravodajství. Počítají s tím nová pravidla, o kterých informoval britský tisk. Je to reakce na březnovou kauzu týkající se bývalého kapitána anglické reprezentace a moderátora fotbalového pořadu BBC Match of the Day Garyho Linekera. Ten na sociálních sítích přirovnal nový britský imigrační zákon s politikou Německa ve 30. letech.

Nová regulace, jejímž cílem je zachovat vnímání BBC jako nestranného vysílatele, se bude týkat moderátorů nezpravodajských pořadů, které jsou „vlajkovými loděmi“ vysílání BBC. Tito moderátoři budou mít zakázáno vést na sociálních sítích „politické kampaně“. Během vysílání programu a dva týdny před a po vysílání tito moderátoři nebudou moci vyjadřovat podporu politickým stranám či je kritizovat. Nebudou smět také komentovat osobnostní rysy politiků či se vyjadřovat k politickým záležitostem během předvolební kampaně. Zapovězeno budou mít také angažmá v kampani nějaké politické strany, píší BBC News.

Podle BBC nová omezení představují rovnováhu mezi právem na svobodný projev moderátorů a potřebou zajistit vyrovnanost vysílání. „Vysoce postavení moderátoři mimo zpravodajství musí mít možnost se vyjádřit k problémům a politickým otázkám, včetně těch, o kterých se vede politický zápas, ale musí se zastavit před vedením kampaně pro politické strany či aktivistické organizace,“ uvedl John Hardie, který dohlížel na tvorbu nových pravidel.

Na zaměstnance ve zpravodajství se budou nadále vztahovat přísná pravidla pro zaručení nestrannosti BBC, zatímco na ostatní zaměstnance, mimo nově určený okruh moderátorů vlajkových pořadů, se tato ani jiná pravidla nevztahují.

Nová pravidla pro moderátory mimo zpravodajství reagují na případ fotbalového moderátora a komentátora Linekera, který na sociálních sítích ostře kritizoval novou britskou imigrační politiku. To vyvolalo pobouření a někteří vládní představitelé a poslanci vyzvali k propuštění moderátora. Dvaašedesátiletý Lineker je v Británii známou osobností, kterou na Twitteru sleduje 8,7 milionu lidí. Byl nejlepším střelcem na mistrovství světa v roce 1986 a svou mezinárodní kariéru ukončil se 48 góly za Anglii. Od zahájení komentátorské kariéry otevřeně vyjadřuje své politické názory, zejména proti brexitu a na podporu migrantů.