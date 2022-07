Best Communications se stává součástí sítě SEC Newgate ve střední a východní Evropě

Po roce a půl neformální spolupráce na projektové bázi uzavřelo vedení SEC Newgate CEE a Best Communications dohodu o partnerství. Komunikační agentura Best Communications se na základě této dohody stává exkluzivním partnerem sítě SEC Newgate pro český a slovenský trh. Vzájemná spolupráce momentálně znamená, že Best Communications tu zajišťuje servis pro trojici mezinárodních klientů.

Nově uzavřené partnerství se bude vztahovat právě na spolupráci při poskytování služeb mezinárodním klientům působícím v Polsku, Česku a na Slovensku, dál na sdílení regionálních výzkumných zpráv a tržních analýz z hlediska ekonomických, politických a kulturních aspektů, sdílení know-how, včetně například poznatků ze studie SEC Newgate Monitor, či spolupráci na rozvojových aktivitách na lokálních trzích. Dohoda nemá vliv na majetkovou strukturu ani jedné z partnerských stran.

Česko-anglickou komunikační agenturu Best Communications založil v roce 1995 skotský podnikatel Euan Edworthy. Dnes ve svojí pražské kanceláři zaměstnává dvacítku expertů zaměřených na public relations, reklamu a online. K jejím významným klientům se řadí Bell, Emirates, Kiwi.com, Marriott, Německý vinařský institut, Prologis či Rheinmetall.

SEC Newgate CEE je public affairs, public relations a kreativní agentura založená v prosinci 2020. S více než 30 zaměstnanci a rychle rostoucím obratem se řadí mezi 10 největších polských PR firem a patří k předním regionálním hráčům. Centrálou pro oblast střední a východní Evropy je kancelář SEC Newgate ve Varšavě. Hlavním akcionářem je skupina SEC Newgate, jejíž síť sestává ze 43 poboček na šesti kontinentech.