Best practices influencer marketingu podle WMC Grey

Ještě před třemi lety byl v Česku influencer marketing relativně neprobádaným územím. Segment ale kopíruje křivku vývoje nových sítí a společně s TikTokem nebo třeba Twitchem se rozvíjí rychlostí, která ovlivňuje podobu kampaní i influencerů samotných. Digitální tým WMC Grey představuje své best practices, které vám pomohou s influencery udržet krok.

Jak stíhat tempo influencer marketingu?

„Důležité je sledovat trendy a neusnout na vavřínech. TikTok ještě před rokem většina lidí nebrala vážně, a dnes je jednou z nejstahovanějších aplikací. Obdobně vidím budoucnost virtuálních influencerů, kteří se teprve začínají objevovat,“ předvídá Kristýna Osúchová, influencer manažerka agentury WMC Grey.

Právě rychlost a fluidita jsou dvěma z klíčových aspektů tohoto odvětví. Digitální tým WMC Grey má po dvou letech influencer marketingu na kontě přes 100 kampaní a z nástavby týmu se za tu dobu stal digitální standard. Zkušenosti s influencery agentura nasbírala napříč klientským spektrem, od kosmetiky až po CSR nebo třeba auto moto. Na základě těchto zkušeností tým definoval první zásadu svých best practices pro influencerské spolupráce: práci s multimediálním mixem.

Mediální mix ušitý značce na míru

Komunikace na sociálních sítích nyní musí stíhat tempo generace Z, která je zvyklá plynule přepínat mezi platformami. Proto je důležité zapojit influencery i jako samotné content creatory pro formáty TikToku a Reels a jejich selekci přizpůsobit cíli kampaně i positioningu značky. Tak se to digitálnímu týmu WMC Grey podařilo například při spolupráci značky Aussie s influencerkou Klárou Hulmákovou, která s devíti výstupy v rámci Instagramu a TikToku nasbírala 498.766 zobrazení. Volba toho správného influencera, který rezonuje se značkou, je v influencer marketingu klíčová. Selekci influencerů navíc určuje právě individuální mediální mix. Ideálním výsledkem jsou pak pro digitální tým dlouhodobé spolupráce ušité klientům na míru.

„Nehledáme influencery na jednorázovou akci, také se nechceme spojovat s těmi, kteří značky střídají. Naopak sázíme hlavně na dlouhodobou spolupráci,“ dodává Regina Netolická, head of marketing CZ/SK skupiny Gorenje/Hisense. „Považujeme za důležité, aby influenceři měli k našim značkám vztah a přirozeně jim fandili, aby měli naše produkty doma a sami je používali. Pak je i obsah, který tvoří, přirozený, autentický a především kontinuální.“

Riziko lidského faktoru

Přirozenost i autenticita patří podle WMC Grey mezi další best practices influencer marketingu, protože se v digitálních kampaních promítají do stoupající engagement rate. „Kampaně vyhodnocujeme podle míry zapojení publika, kde dbáme na minimum tří procent. Naší ambicí je, aby výsledné CPM a KPI odpovídaly cílům i výsledkům kampaně. U našich dosavadních spoluprací jsme se vždy pohybovali nad sto procenty,“ dodává Osúchová a vysvětluje, že úspěšnost komunikace ovlivňují i aktuální algoritmy a také lidský faktor. Ten je pro influencer marketing rizikem, a právě proto vidí Osúchová potenciál ve zmiňovaných virtuálních influencerech. Ti podle ní mohou značkám do budoucna přinést flexibilitu a také stoprocentní kontrolu nad výstupy, u kterých jdou případné chyby jednoduše opravit. Na rozdíl od globální scény, kde mají virtuální tváře jako Miquela Sousa nebo FNMeka miliony sledujících, se ale české značky stále učí spolupracovat s reálnými influencery.

„Influencer marketing v Česku je podle mě oblast, která v jednání mezi stranou influencera a firmy stále není ideální, a to především kvůli častému znevýhodnění jedné či druhé strany důsledkem neznalosti oboru,“ říká Petr Horálek z organizace We Love Fun, která influencery pravidelně vzdělává. Právě určitá míra nevědomosti ze strany klientů i influencerů přikládá větší váhu zodpovědnosti agentury, což potvrzuje i digitální tým WMC Grey. Mezi své best practices proto zařazuje kompletní servis od výběru influencerů až po vyjednávání podmínek, zasmluvnění a kontrolování výstupů. A ty díky celistvé strategii stojí za to.

Například spolupráce mezi značkou Mora a TikTok kuchařkou @varimeprochlapy už za první půlrok zaznamenala přes 1,1 milionu zhlédnutí a reakční kampaň pro Bageterii Boulevard, na které digitální tým WMC Grey spolupracoval s dceřinou agenturou Engine Room, dokonce překonala hranici 1,3 milionu napříč TikTokem, Instagramem a YouTube za první měsíc od spuštění. Výsledná čísla ukazují, že komplexní přístup se v influencer marketingu opravdu vyplácí.

Kromě instantních efektů totiž best practices digitálního týmu zajišťují i stabilní výsledky, které klienty WMC Grey dlouhodobě posouvají dopředu.

Text vychází v rámci placené spolupráce s agenturou WMC Grey