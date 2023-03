Better nově pracuje pro PSN, Renfield a Oxybag

Marketingová agentura Better začala pracovat pro tři nové klienty. Připravuje marketingové a komunikační strategie pro brněnský futuristický areál PSN, značku batohů, aktovek a školních potřeb Oxybag a projekt Smart Zone investiční skupiny Renfield.

V tendru PSN, jedné z předních společností působících na realitním trhu, která se dnes kromě prodeje a pronájmu bytů i kanceláří věnuje také výstavbě rezidenčních a velkých polyfunkčních projektů (Vanguard, přestavba Koh-i-nooru), agentura zvítězila v lednu. PSN nyní rozšiřuje své působení do Brna, kde koupila areál Innogy. Futuristický komplex o rozloze 45.000 metrů čtverečních má ambici stát se žádanou moderní brněnskou čtvrtí poskytující prostory pro práci, bydlení i trávení volného času. Better pro nový areál v centru Brna připravil nový název, logo a identitu, které v příštích měsících představí široké veřejnosti.

Značka batohů, aktovek a školních potřeb pro děti od předškolního věku až po vysokoškoláky Oxybag si od spolupráce s agenturou slibuje upevnění svého místa na trhu. „Naším cílem je posílit vnímání kvality,“ říká account managerka Irena Andrašková. „Primárně se zaměřujeme na výkonnostní kampaně s účelem rozšířit povědomí, že koupě fyzioterapeuty doporučovaných batohů Oxybag je investice, která se vyplatí.“

Společnost Renfield je investiční skupina architektů, projektantů a developerů, která víc než 15 let staví nemovitosti s cílem zhodnotit kapitál. Better se bude starat o kompletní komunikaci projektu Smart Zone Mikulov. „Pro Renfield aktuálně připravujeme kreativní koncept, který se promítne do veškeré komunikace. V následující fázi nás čeká příprava webu, kampaní, ale i printu,“ říká provozní ředitel agentury Vojtěch Šmíd.