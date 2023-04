„Bez ironie skvělé.“ V Reklamní katovně vítězí „pidiatr“ z pražské MHD

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 15.-16. týden 2023 Štěpán Zálešák: Pidikrůček pro lepší cestování v MHD (61 %)

značka: Pražská integrovaná doprava (PID), klient: ROPID Czech Promotion: Bota připravená na vše (52 %)

značka: Prabos, klient: Prabos Plus Leo Burnett: Tak chutná vydařený den (50 %)

značka: Granko, klient: Nestlé Made by Vaculik: Božkov Republica Solera (47 %)

značka: Božkov, klient: Stock Plzeň-Božkov Havas Prague: Banka výhodných nabídek (43 %)

značka: Moneta, klient: Moneta Money Bank Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 13 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Nový hlas z tramvají za lepší cestování MHD

Pro zlepšení vzájemného chování cestujících i řidičů v MHD vznikla kampaň Pidikrůček (Pid, respektive zkratka PID v názvu odkazuje na Pražskou integrovanou dopravu), volně navazující na sérii ilustrací od Kateřiny Perglové. V produkci Hofo Media Group pod taktovkou Štěpána Zálešáka vzniklo šest videí, v nichž jako „pidiatr“ Mh.D. Blaž Vršnik herec a dabér Jan Vondráček popisuje hlavní nešvary během cestování. Kromě Vondráčka ve spotech hrají Marie Švecová, Jakub Švec, Diana Švecová, Daniel Švec, Vladimír Sluka, Filip Stránsky, Josef Macek, Martin Zběžek, Jonáš Szkora, Roman Borovec, Jan Hanč, Roman Hájek a Marcela Hájková. Online kampaň běží od letošního 9. ledna, kdy Vondráček začal ohlašovat stanice veřejné dopravy a vystřídal tak Dagmar Hazdrovou, která byla hlasem autobusů a tramvají Pražské integrované dopravy skoro 30 let.

Tohle je bez ironie skvělé. Jsem dokonce ochoten odpustit i ty jazykové hříčky, jak mě to bavilo.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Čím viac titulov máš, tým lepším človekom si! A ja, pánu PIDiatrovi Mh.D Blaž Vršníkovi absolútne verím. Spot po spote hltám, vidím v ňom moju každodennú cestu do práce a z práce a bavím sa! Už len byť o ten PIDikrůček lepšia!

Alžbeta Gburíková

Vlastně asi nejlepší kampaň z dnešní série. A to říkám, přestože z duše nenávidím takové ty reklamní humory: pidiatr, Blaž Vršnik, dýmovnič popelavý.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Máte Hromadu Důvodů jezdit MHD každoročně v novém hávu. Videa si i přes svou útočnou formu udržují příjemnou atmosféru. Pro použití v online je začátek mluvící hlavy příliš dlouhý a akce v následujících záběrech přichází zbytečně pozdě.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Tohle mě baví! Kampaň má svůj půvab, lehkost (kterou podrthuje hudební podkres) a specifický rukopis. A kromě toho je dobře napsaná. Navíc jsem díky ní zjistila, že patřím do kategorie tzv. nedržičů! Mimochodem – mým favoritem je spot s týpkem, který ostatní obdaruje cigaretovým dýmem vyfouknutým z pusy... Herecké výkony jedna radost.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak já jsem si řikal, hmm, to je vcelku slušně napsaný a natočený, tak jsem si kladl otázku, jaká, že agoška za tim stojí. jaký lidi za tim sou. A von to má na svědomí jeden Zálešák. Slušná práce, bro.

Ondřej Souček

Vypadá to dobře, než vám dojde, že 40 vteřin je moc, nebo že témata jsou fakt haluz, páč vysvětlovat lidem, že se v zatáčkách mají držet a necpat se do dveří je přece hovadina. Hygiena spoluobčanů by možná sedla víc na letní sezonu, ale ani tam bych nečekal zlepšení. Takže z toho spíš nějak cítím, že má PID zbytečně moc peněz.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Já bych tak moc chtěl, aby se mi to líbilo, ale celou dobu si říkám: „Opravdu potřebují víc než 50 vteřin, aby lidem řekli, že nemají telefonovat v MHD?“ Poměr cena/výkon tady musí být hrozivý.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Účel chvályhodný. Zamýšlený žánr jasný. Má to i místa, která překvapí a pobaví. Ale když mám hodnotit upřímně, vnímám tam také dost míst, kdy to na mě působí těžkopádně.

Petr Bucha (Accenture Song)

Je to skvělý a ucelený formát, co drží pohromadě. To, co spoty činí autentickými, je styl humoru s nepatrným náznakem pasivní agresivity u pana pidiatra, se kterým se každodenní cestující MHD určitě můžou ztotožnit. Pro mě vítěz týdne.

Amila Hrustić Batovanja (DDB)

Cestování pražskou tramvají je někdy výzva – setkávají se v ní lidé ze všech společenských vrstev, což může pro cestující někdy vést k nepříjemným, otravným až nebezpečným situacím. PID chce prostřednictvím informační kampaně lidi vést k větší zodpovědnosti a zdvořilosti při jízdě tramvají. Každý ze spotů jsem si užíval. Role jsou obsazeny lidmi, se kterými jsem se mohl ztotožnit. Stejně tak znám vyobrazené situace, kdy lidé v tramvaji mluví nahlas, kouří či cestují s domácími mazlíčky a kočárky atd. Hudba sahající do dob němých filmů, prostředí skutečných nenablýskaných tramvají a komediální prvky dělají ze spotů příjemné a poučné lekce. Jedno z mých dvou zklamání je, že se žádný ze spotů nevěnuje opilcům, kteří se zvláště v noci chovají vůči ostatním cestujícím agresivně. Tím druhým je to, že spoty jsou možná příliš dlouhé a plné monologů.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Tohle asi od PID čekal málokdo. Skvělá kampaň, na kterou se chcete dívat. Oceňuju, že se dopravní podnik nebojí vyjádřit postoj a hlavně, nebere se tak vážně - třeba si klidně dá do reklamy starou posprejovanou T3. Tímhle počinem se zase o pidikrůček přiblížil cestujícím. Palec hore.

Michal Novák (Czech Promotion)

Koncept slibný, už jsem se na začátek zaradoval, že někdo to konečně pojal vtipně s nadsázkou a ne mentorsky. Jen jak je ta stopáž trochu delší, tak těm spotům dost často padá řemen a místy zabrousí až do křeče a absurdní trapnosti. Zvlášť by mě zajímalo, jak se maminky vzadu ujistí, že je řidič opravdu vidí. Skoro jako by to psal někdo, kdo MHD nejezdí. Jako celek slušný nadprůměr a už jen za snahu a nápad si zaslouží body navíc.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

2. Boty Prabos jdou poprvé do televize

Marketingová agentura Czech Promotion rozšiřuje své klientské portfolio o značku Prabos, obuvnickou firmu ze zlínského Slavičína s víc než stoletou tradicí. Vedle komunikační strategie agentura pro značku zajišťuje také tvorbu obsahu na sociálních sítích, správu online kampaní a realizaci spotu. Tříměsíční televizní kampaň odstartovala koncem března, podpořena bude i v onlinu. Už od října 2022 má agentura na starost i správu sociálních sítích značky. Prabos obouvá profesionály, jako jsou hasiči, lesníci, stavaři či vojáci, od roku 1860. Firma se zaměřuje také na volnočasovou obuv do náročného terénu, kterou chce dostat do širšího povědomí veřejnosti. Spolupráce s Czech Promotion začala novou marketingovou a komunikační strategií vycházející z analýzy trhu, definováním hodnot značky a ideálního zákazníka. Na základě komunikační strategie vytvořila agentura jednotný vizuální styl. „Pro zvýšení znalosti značky jsme zvolili cestu propojení televizní a online kampaně, ve které budeme komunikovat jasné sdělení: Obouváme profesionály, obouváme dobrodruhy. Prabos plus – bota na vše. Našim cílem je obeznámit veřejnost s tím, že Prabos je vhodná bota i na pěší turistiku,“ říká Michal Novák, marketingový ředitel agentury Czech Promotion. „Důvěryhodnost kampaně jsme založili na unikátním faktu, že Prabos je světově respektovaný výrobce bot pro profesionální využití v těch nejnáročnějších podmínkách. Tyto jedinečné zkušenosti a know-how jsou nezpochybnitelným důkazem, že Prabos dokáže vyrobit i boty vhodné pro pěší turistiku, na které se může zákazník spolehnout.“

Jednoduché a stylové, proč ne. Míří to přímo na komoru. Jen to celé shazuje ten profláknutý hlas Aleše Procházky. Stačilo vybrat někoho originálnějšího a bylo by to kvalitativně o fous vejš.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Impresa Films v Katovni, tak to mám radosť! Nesklamali, a opäť prinášajú craft na výbornú.

Alžbeta Gburíková

Hmmm. Nedávno jsem četl výzkum, že slow motion záběry zvyšují vnímanou prémiovost produktu. Ale jinak, jinak je to klišé jako noha. Zase pozitivní je, že spot ani nepředstírá nějakou ideu.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Bomba sdělením i vizuálem.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Noha v botě. Noha, která jde různými prostředími. Rozumím, chápu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

No, kreativní plochost se snaží zachránit krutopřísnej hlas. Stačí to?

Ondřej Souček

Paráda. Deset vteřin! A je tam všechno, co je třeba. Dejte tam u vás někomu diplom!

Pavel Jechort (Axa Partners)

Super práce. Je to jednoduché, vidím produkt v akci, jasně chápu, co mi chtějí říct a ještě je to zabalené do vizuálně atraktivního balení. Za mě palec nahoru.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nabízí se napsat, že to je „walking brief“. A že když jdou poprvé do televize, mohly do toho prabosky zkusit šlápnout o kapku víc. Ovšem fér je dodat, že co vlastně víc říct v desetivteřinovém televizním spotu? Navíc na webu a socialu je televize vhodně doplněna povídáním o parametrech produktů. Inspirací. Zážitky. Myslím, že i nějakým UGC. Takže jako celek bude kampaň „v suchu“.

Petr Bucha (Accenture Song)

Říká to, co je potřeba říct. Nicméně velmi očekávaným způsobem. Matoucí je klíčový vizuál, kde se myšlenka úplně ztrácí a v návaznosti na televizní spot působí úplně random.

Amila Hrustić Batovanja (DDB)

Je zajímavé vidět, že značka jako Prabos využívá sílu televizní reklamy, aby oslovila širší publikum a rozšířila svůj dosah z B2B na B2C. Přestože má každá reklama pouhých 10 sekund, značka zvládá komunikovat: naše boty dobře slouží profesionálům i dobrodruhům. Podobně jako u Božkova tyto kratší formáty fungují jako upoutávka, která o značce vytváří povědomí a lidi povzbuzuje, aby se o společnosti Prabos a jejích produktech dozvěděli víc online. Zajímavé je, že spoty vytvářejí dojem, jako by boty byly jen pro muže – přitom je nosí i hasičky, vojáčky atd. A zajímalo by mě, zda by vedle sloganu Be ready fungovalo „od roku 1860“. Zdůraznilo by se tak, že značka ve zkoušce času obstála.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Na začátku bych si netipnul, že „pracovní“ boty takhle zabodují. Stručné, jasné a produkt i značka jsou tady skutečný hrdina. Žádné zbytečnosti a skvěle funguje. Pokud bych něco vytknul, tak jen že to na mě působí trochu moc studiově. Jsem zvědavý, co bude příště.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

3. Granko místo vzpomínek cílí na mladé rodiny

Agentura Leo Burnett ze skupiny Publicis Groupe připravila nový komunikační koncept pro značku Granko. Agentura zvítězila ve výběrovém řízení právě na aktuální kampaň. Kromě Granka agentura dlouhodobě spravuje pro Nestlé i komunikaci pro značky Garden Gourmet a Infant Nutrition. Vedle toho pak Publicis Groupe zajišťuje pro celé portfolio Nestlé také nákup a plánování médií. Kakaový nápoj Granko v nové kampani opouští dosavadní koncept založený na vzpomínkách na dětství, nově chce zaujmout mladé rodiny a inspirovat je ke společně stráveným snídaním a zážitkům. Nová kampaň odstartovala v dubnu a její základ tvoří reklamní spot. Ukazuje, že rodiny nemusí na společné snídaně a brunche chodit do kaváren, ale připravit si je i ve vlastní kuchyni. Značka chce novým kreativním konceptem oslovit mladé rodiny a ukázat jim, že Granko není jen o zdravém mléce pro jejich děti, ale také možnost, jak si zpříjemnit každodenní společné chvíle. Kromě televize běží kampaň také v online médiích. „Komunikační koncept pro tak ikonický brand jako je Granko byla docela výzva. Chtěli jsme ho ukázat v novém, modernějším stylu, současně ale zachovat vše, co na Granku máme všichni tak rádi. Do posledního puntíku! Věříme, že Grankočíno nebo Grankaši si každé ráno dopřeje stále více rodin,“ říká Nikola Foktová, kreativní ředitelka Leo Burnett. „Nový spot představuje Granko dnešní generaci mladých rodičů jako značku, na kterou se mohou každé ráno spolehnout, že nastartuje jejich den a pomůže jim zvládnout vše, co je čeká. Rodinám přináší inspiraci, jak si s porcí Granka vychutnat i hektické všední ráno,“ dodává Kateřina Zídková, brand manager Nestlé Česko.

Je ráno, všichni jsou vyžehlení, vypulírovaní, usměvaví a nastartovaní do nového dne. To jsem zatím viděl jen v reklamě... respektive ve spoustě reklam. Nuda omyvatelná jako zahradní plastový nábytek. A prsty u nohou kroutící humorně-kreativní prznění jazyka jako bonus.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Milé, vtipné a ladiace s brandom Granka. Mňa to baví a rozhodne si reklamu s Grankom vždy prepojím!

Alžbeta Gburíková

Walking brief: děti, kaše, dospělí, kakao a genderově usazený tatínek (asi jako že příprava je jednoduchá). A kde je kreativní idea? Že by to byla ta Kavárna u táty?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Rodinné, roztomilé, ukázka více využití Granka, ani vteřina navíc. Jdu nakupovat!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Značka touto kampaní nijak nevybočila ze své laskavé tonality, kterou doprovází ikonický baňatý hrníček s puntíky. Rodina na mě působí malinko sterilně a všichni se tam až příliš usmívají (viděl někdy někdo tak šťastné lidi hned po ránu?), ale grankočíno zní jako dobrý nápad.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Od Granka se třeskuté kreativy asi nedočkáme nikdy, ale nemusí pršet, aspoň, že kape, že?

Ondřej Souček

Moc nevím, jak takové bezčasí hodnotit. Asi jakože jsme si všichni odškrtli a můžem jít dělat něco pořádného.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Líbí se mi, jak všude drží puntikovaný design, který je s Grankem neodmyslitelně spojený, a ačkoliv nejsem moc velký fanoušek různých „kuřízků a grankočín,“ myslím, že tohle na cílovku může docela dobře zabrat.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Záměr cílit na mladé rodiny a extendovat užití produktu je z toho jasný. Příjemně natočené a zahrané. V patnácti vteřinách mise téměř grankiózní.

Petr Bucha (Accenture Song)

Neurazí, nepotěší. Je to hra na jistotu, ale proč ne. Škoda jen, že z toho není moc cítit žádný insight dnešní generace mladých rodičů, ale je hezké, že se vybral táta místo klasické maminky, co připravuje snídani pro rodinu.

Amila Hrustić Batovanja (DDB)

Zdá se, že rodina “Grankových” má spoustu času na to, aby se ráno v 6.50 sešla a užila si společnou snídani. U té příležitosti vidíme, že Granko každému členovi rodiny pomáhá začít den trochu jinak, že se nemusí konzumovat jen jako horký nápoj. Chybějí snad jen palačinky. Reklama není v ničem přelomová – ukazuje rodinu, kterou spojuje láska ke Granku. Zajímavé je, že snídani obstarává otec a ne matka, jak je obvykle zvykem. Ukázka nutriční hodnoty nakonec komunikuje zdravé vlastnosti Granka. Reklama pravděpodobně posiluje značku mezi stávajícími uživateli.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Připomnělo mi to tchibonauta ze seriálu Kosmo. Je to sice trochu na sílu, ale cítím z toho přiznanou nadsázku, tak proč ne. Víc by mě bavilo, kdyby Granko přišlo s výrazy, které mají reálnou šanci zlidovět, což se tady asi čekat nedá.

Michal Novák (Czech Promotion)

Mnohokrát ohraná klasika. Na jistotu a bez fantazie. Koncept šťastná rodinka, kde Granko můžete vyměnit za cokoliv jiného. Ale při dostatečném mediálním rozpočtu si to svoje odpracuje. P. S. Jsem zvědavý, jestli teď budou zákazníci hledat grankaši v regálech, skoro bych čekal, že jo.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

4. Božkov přidává dominikánský třtinový rum Solera

Božkov Republica odkazující na období první republiky uvádí na trh pravý třtinový rum původem z Dominikánské republiky, vyráběný metodou Solera dosud používanou zejména při výrobě prémiových rumů. Její podstatou je umístění rumů v dubových sudech nad sebou do pyramidového seskupení, každé patro obsahuje jinak starý rum, přičemž sudy jsou řazeny od nejstaršího po nejmladší, což zajišťuje optimální zrání. Kategorie rumů je druhou nejrychleji rostoucí kategorií lihovin na českém trhu, přičemž právě Božkov Republica je v této kategorii jedničkou. Značce se od jejího uvedení na trh v roce 2018 podařilo i díky inovacím vytvořit zcela nový segment lokálních rumů s obratem téměř tři miliardy korun. Uvedení novinky na trh bude podpořeno na sociálních sítích, v rámci PR a novým televizním spotem, který připravila agentura Made by Vaculik. Ten bude ke zhlédnutí na televizních obrazovkách v období od dubna do června. V témže termínu probíhá i online kampaň. Kromě mediální kampaně a PR se Božkov Republica zaměří i na podporu v místě prodeje. U retailu bude kladen důraz na sekundární vystavení, POS materiály a vizibilitu, v oblasti gastra se značka kromě vizibility a POS materiálů zaměří také na self runy.

Tedlecten obrat Božkovu od bramborových rumů k těm jakože pravým je takový úsměvný. Marketing napíná všechny své síly, ale pít se to stejně moc nedá. Ale reklama asi dobrá, řemeslu není co vytknout. Jen tam není nic, díky čemuž bych si to pamatoval déle než pár minut.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Produktovka hezká a jasná. Zábery sú lákavé a na alko segment pasujú výborne. Na prvé pozretie nepochopím tríček s „prejdením“ sudov, ale potom ma baví. Prelomová novinka v reklame to nie je, ale fungovať to bude.

Alžbeta Gburíková

Rozumím. Sudy, tekoucí rum. OK. Ale nějak nedokážu uvěřit tomu, že si někdo řekne: dobře my. To se nám povedl hezký kreativní spot, ten lidi určitě zaujme a bude je to bavit.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Vizuálně super. A vlastně se radši dozvím o vlastnostech produktu, než aby mi ho prodával Macháček. Přitlačil bych ale ve znázornění USP, že ke smísení rumů opravdu dojde v sudech samotných, a ne až v lahvích.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Úplně nevím, co na to říct. Udělané je to moc pěkně, ale když si položím otázku, jestli mi ze spotu něco utkvělo... tak nějak nevím.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

No tak zas tak moc lidí neví, co to ta Solera je, takže by to bylo dobrý ve spotu vysvětlit...

Ondřej Souček

Ale tak jo, si ještě pamatuju, jak jsme Amundsen dotlačili do hlav jako zaručeně severskou vodku, takže tady vidím jasný obrazec úspěchu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

To je to kouzlo, co my (v marketingu) dokážeme: „Mladší a starší rumy zrají v patrech nad sebou.“ Jakože kdyby ty sudy ležely vedle sebe, byla by chuť jiná? A značka, co odkazuje na dědictví první republiky, teď přináší metodu z Dominikánské republiky. Ale bez legrace a s respektem: Božkovu se podařilo ovládnout nový segment rumů. Tak musí něco dělat dobře.

Petr Bucha (Accenture Song)

Božkov v poslední době používá stejné záběry a jen je mění podle konkrétního produktu. Sdělení je většinou celkem jasné - je tu Božkov s medem, s kafem atd. Benefit metody Solera mi ale přijde poněkud složitý na pochopení. Třeba tomu ale cílovka rozumí mnohem víc, než předpokládám.

Amila Hrustić Batovanja (DDB)

Božkov rozšiřuje svou nabídku prémiových rumů o další řadu Solera. Solera je proces zrání rumu postupným mísením rumů různého stáří. Vyvinuli ho španělští výrobci sherry, přičemž hlavními producenty rumů solera jsou bývalé španělské kolonie, jako je Kolumbie, Venezuela a Dominikánská republika. Spot navozuje dojem řemeslné výroby rumů, aniž by proces vysvětlil. K tomu mu logicky 15 sekund nestačí. Nicméně to funguje jako upoutávka, která nabádá k tomu se o produktu dozvědět více. Podrobnosti ale na webu nenajdete, nenacházím ani zmínku o stáří rumů, z nichž se Božkov Solera skládá. To by pro znalce rumu, na které se značka snaží cílit, mohlo být důležité.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Řemeslně, tedy vizuálně i textařsky dobře udělaná reklama, která ale trochu postrádá kreativitu. Nenadchne, neurazí. Prostě sázka na jistotu. S dostatečným mediálním zásahem to bude fungovat.

Michal Novák (Czech Promotion)

Dobře odvedená klasika budiž pochválena. Vizuálně mám okamžitě chuť se napít, jen trošku bojuji s voiceoverem. Chtělo by to trochu zvolnit, ale chápu, že do té stopáže se holt museli vejít. Já si jdu dát rum.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

5. Spot Monety namluvil David Novotný

Živnostníkům a malým firmám Moneta Money Bank nově vrací na účet 5 % z každé platby za tankování pohonných hmot. Komerční klientela banky tím může ušetři za naftu a benzín do aut či jiné provozní techniky, ale například i za elektřinu při nabíjení elektrovozidel. Kampaň na podporu podnikatelské komerční kreditní karty spouští Moneta na televizních obrazovkách, venkovních reklamních nosičích i v prostředí sociálních sítí a dalších online médií. Jedná se o v pořadí druhou kampaň pod novým komunikačním konceptem Banka výhodných nabídek, kterou Moneta představila letos v únoru. Kreativu vytvořila reklamní agentura Havas v čele s Petrem Čechem a Jakubem Kolaříkem, produkce se ujalo studio Eallin v režii Martina Dudy. „I v této kampani je hlavním hrdinou zosobněné číslo, které reprezentuje výhodnou nabídku pro zákazníky. Tentokrát nám číslo namluvil herec David Novotný, který je známý z filmů Okresní přebor nebo Vlastníci,“ popsala manažerka týmu marketingové komunikace Lenka Schmiedhammer. Až dosud vracela banka držitelům podnikatelské kreditní karty Moneta Business na účet 1 % z každé platby, uskutečněné u obchodníka nebo na internetu. Odměna se týkala jak domácích, tak zahraničních plateb. „Ke standardní odměně 1 % nyní přidáváme 4 % na pohonné hmoty, včetně elektrodobíjení, a to po dobu šesti měsíců do jednoho tisíce korun za měsíc. Klient tak může ušetřit až 6.000 Kč,“ dodala Schmiedhammer.

Poskakující číslice, která se vtipně snaží prodat slevu. Samozřejmě nechybí ani slovní hříčka, kdy číslice hlásí „zasadím“ a u toho se zavrtává do květináče. Stejně originální jako moje černé ponožky, kterých mám asi deset párů.

Martin Šinkovský (Elite BTW)

Nie som si úplne istá, či je táto personalizácia čísel krok správnym smerom. 5 % si asi zapamätám, ale kvôli reklame by som si zvuk nezapla. Chýba mi trochu viac vizuálna a kreatívy.

Alžbeta Gburíková

V Monetě se toho nebojí. Umístit informaci, že to je ve skutečnosti kreditka, jen do legal lajny v packshotu... Ale jinak konceptu rozumím, 3D číslice s nabídkou. Vždy jinak, pokaždé úplně stejně.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Mluvící nafukující se 3D balónky, které dodržují barevnost Monety, mi na dnešním trhu připadají jako daleko zapamatovatelnější symbol než kočka, chameleon a další zvířata. Jen tak dál!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Na spotu se mi nejvíc líbí ztvárnění číslovky. Voiceover mi přijde lehce vlezlý. Celé mě to nijak nevzrušuje, ale ani neuráží: myslím si, že to celkem jasně doručuje to, co má.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Já bych k tomu pustil píseň Ne, pětku ne, já jsem v tom nevinně a přišlo by mi docela dobrý.

Ondřej Souček

Fajné, žádné umění, žádný kocour, ale jasná propozice a číslovka, co se propálí do šišky. Od toho tady reklama tak nějak je, aby se člověk jasně dozvěděl, co je na krámu.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Musím říct, že claim Za nás mluví čísla je docela povedený, ale jinak je ta pětka na můj vkus ukecaná trošku moc. Zajímalo by mě, jestli je za tím zahrádkařením i nějaký reálný insight, nebo je to jen „protože jaro“.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Když lidi lákáte, že jste „banka výhodných nabídek“, měli byste to – z mého pohledu – dělat férověji. Ani tahle nabídka pro živnostníky mi nepřijde moc výhodná. Ale zarazilo mě to hlavně u spotu před tím, který tisková zpráva zmiňuje hned v první větě. Naparuje se v něm cifra 5,3 % ze spořicího účtu. Implikuje superioritu slovy jako „Kdo je na světě nejkrásnější? Přeci já!“, „Jsem prostě výjimečná“. Přitom tak to není. Na trhu je docela dost nabídek i výhodnějších. Je fajn stanovit si koncept Banka výhodných nabídek. Ale podporovat ho takto?

Petr Bucha (Accenture Song)

Je těžké dát číslům osobnost a emoce - obzvlášť v B2B komunikaci, takže chápu, že to nebyl lehký úkol. Řemeslně nenadchne, ale věřím, že nikomu neunikne, že může s Monetou ušetřit 5 % za každou platbu tankování.

Amila Hrustić Batovanja (DDB)

Moneta je značka, kterou si stále spojuji s nevrlou kočkou. V reklamě vystupuje ale jiná mluvící postava – tentokrát je mluvčím číslovka 5 %, která zdůrazňuje benefit nového cashbacku za paliva pořízená platební kartou pro živnostníky. Diváci vidí oněch 5 % celou dobu trvání spotu, takže své poselství jasně komunikované cílové skupině doufejme předá. Přesto by mě zajímalo, zda je spot dostatečně zapamatovatelný a inspirativní, aby přitáhl pozornost lidí. Má dostatečně výrazný branding? Moneta není jediná banka, která komunikuje sazby a nabídky.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Utilitární, pragmatické, přesto celkem kreativně pojaté. Ale neměla by tam být ta kočka?

Michal Novák (Czech Promotion)

V téhle pozitivní poloze mi David Novotný úplně nesedí. Navíc na můj vkus příliš mnoho vjemů a až moc ukecaný. Skeptický a pomalý kocour Marek Taclík mě přece jen u Monety bavil víc. Méně je holt někdy více, ale hlavní sdělení tam je.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

