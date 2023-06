BigMedia podpořila premiérové WPP Expo – ⁠Worlds of Marketing

Na konferenci WPP Expo, která se konala 21. června v prostorách WPP Campusu v Praze, zavítalo na 750 účastníků, kteří měli možnost vydat se – podle motta konference – za hranice všedního marketingu a inspirovat se přednáškami pozoruhodných řečníků a zmapovat mediální a technologické novinky napříč všemi formáty mediálního trhu.

Společnost BigMedia se do dění zapojila umístěním kompletně digitálního stánku, kde prezentovala technologické novinky a téměř neomezené možnosti digitální venkovní reklamy, mezi něž patří i dynamické nasazování spotů podle počasí, real-time zobrazení aktuálních informací nebo úplně nový způsob prezentace produktů a značek třeba i skrze trojrozměrné digitální spoty.

Prezentace digitálního OOH, jako nové dimenze venkovní reklamy, bylo i hlavním bodem – podle ohlasů – jedné z nejzajímavějších a nejužitečnějších přednášek konference, ve které Michal Tichý, obchodní ředitel MetroZoom, detailně popsal, jak propojení venkovní reklamy, dat a technologií nabízí klientům zcela nové možnosti pro plánování, cílení, nasazení a kreativní řešení jejich kampaní.

„Digitalizace, automatizace a data jsou všudypřítomnou realitou, která se samozřejmě promítá i do venkovní reklamy. To co bylo dříve možné jen u online reklamy, je dnes již běžnou součástí i venkovní komunikace. Digitální venkovní plochy jsou dnes tak spíše online reklamou, jen ve venkovním prostředí,“ doplňuje k prezentaci a k možnostem venkovních digitálních ploch Michal Tichý.

Mezi další řečníky se zařadili například Monika Hovorková, brand lead z České spořitelny, Ladislav Báča, director of brand & marketing Communication T-Mobile CZ, Ondřej Krátký, CEO Liftago, Jakub Strýček, marketingový ředitel TV Nova a mnozí další z významných společností působících na českém trhu, kteří jsou lídry marketingového světa.

Objevnou misi napříč devíti světy marketingu zhodnotil za pořádající WPP David Lhota, country manager Czech Republic: „Před pár měsíci jsme přišli s vizí vytvořit event, který bude kombinací 1:1 interakce, přednášek a networkingu. Věnovali jsme přípravě obrovské množství času a energie a společně jsme vytvořili, podle pozitivních reakci zúčastněných, velmi podařenou akci. Jsem přesvědčen, že jsme se svým způsobem zapsali do historie komunikačního byznysu v Čechách. Mám upřímnou radost.“