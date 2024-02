BigTalk, Romancov & spol., Agáta s Ornellou, Klus, znova Štrunc. A svůj podcast má už i Babiš

„Jsem šťastný, že budu mít podcast! Teďka budu in,“ prohlásil bývalý premiér a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve svém novém pořadu Sorry jako. Jeho první díl vyšel v neděli. „Budu v rámci podcastu odpovídat a budu šířit i moje moudra,“ vymezil na úvod Babiš, který moderátora vlastního pořadu sháněl na Facebooku i na TikToku. „Mám rád podcasty, můžu se tam vykecat, můžu i komentovat, můžu říct svůj názor,“ říkal na sítích. Čtyřicet tisíc zhlédnutí úvodní epizody znamená pro Babišův počin úspěšný start – v prvních pár dnech nasbíral víc než polovinu views toho, co první díl podcastu prezidenta Petra Pavla téměř za rok. Politický marketing v uplynulých letech naplno využil sociální sítě a teď obsazuje další populární formát, na nějž se začala ve velkém spoléhat tradiční média. A nejen média. Své pořady – v drtivé většině pohodově vedené rozhovory – nabízí čím dál víc solitérních tvůrců i celebrit.

–––

Právě svůj status bulvárních celebrit nově pro vlastní pořad využívají Agáta Hanychová a Ornella Koktová. S podcastem Agata a Ornella startovaly před měsícem, na HeroHero chtějí standardních 6 eur měsíčně a epizody do půl hodiny jim stačí k tomu, aby se dostaly už před 900 předplatitelů – přesněji předplatitelek, soudě podle diskusních příspěvků. Právě pro ně byla dosavadní témata – svatby, partneři či výchova dětí.

–––

Uživatelsky jednoduchou předplatitelskou platformu HeroHero využil pro svůj nový počin i Deník N. Od prosince lze v rámci klubového abonmá deníku anebo právě na HeroHero poslouchat týdeník Romancov & spol. V něm politický geograf Michael Romancov s kolegy ze zahraniční redakce Deníku N vysvětluje složité děje, konflikty, problémy i výzvy na celosvětové mapě. O nich s Romancovem diskutují Petra Procházková, Jana Ciglerová, Magdalena Slezáková, Anita Haas Mejzrová, Dominika Píhová, Jan Kudláček nebo Filip Zajíček. Nový díl vychází každý pátek.

–––

Český rozhlas měsíčně produkuje 400 epizod svých podcastů a podle generálního ředitele Reného Zavorala by jich mohlo být míň. V posledních měsících nicméně veřejnoprávní rádio několik nových pořadů přidalo.

Odstartoval tak autorský podcast zpravodajů Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa (oba přišli z Economie – Pazderka vedl Aktuálně.cz a teď řídí Český rozhlas Plus, Soukup psal pro Hospodářské noviny) Na východ! Zaměřuje se na postsovětský prostor, nový díl vychází každý týden.

Český rozhlas Wave přišel s šestidílnou sérií Štěstí ASAP, hraným podcastem o tom, „jak vydělat na depkách“. V režii Pavla Soukupa účinkuje mimo řady jiných také Vojtěch Hrabák, známý teď hlavně jako Šmarda z právě vysílaného televizního seriálu Dobré ráno, Brno!

Český rozhlas Vltava přišel s novou podcastovou sérií s Terezou Hofovou Umění padělat, o výrobě výtvarných falz, a také představil pětidílný podcastový psychothriller Mizení, o záhadném zmizení čtrnáctiletého chlapce. Námět a scénář Matěj Samec (autor a dramaturg pražské Meetfactory), režie Bohdan Karásek, účinkují Matyáš Řezníček, David Prachař, Eliáš Vyskočil, Marie Švestková a Kateřina Suchánská.

–––

Další velký tuzemský producent podcastů Seznam.cz na podzim uvedl investigativní podcastovou minisérii Slopné: Kdo je vrah? Reportérka Seznam Zpráv Adéla Jelínková s fotografkou Christine Havranovou v ní zkoumaly případ, který se odehrál v září 2011, ve spisech i v terénu objevily dosud neznámé stopy. „Všech šest dílů patří k nejposlouchanějším epizodám, které jsme za rok a půl naší existence vydali,“ uvedla dva měsíce po nasazení Barbora Sochorová, editorka série a také ranního podcastu Seznamu 5:59, v rámci něhož série vycházela. Slopné v aplikacích a na webu Seznam Zpráv nasbíralo do prosince přes 380.000 přehrání a spolu s fotogaleriemi získaly články ke kauze víc než čtyři miliony zobrazení.

–––

Poté, co někdejší týdeník Hrot změnil majitele, vznikl ekonomický podcast BigTalk (koresponduje s názvem skupiny BigBoard, která též z většiny vlastní Médiář), zatímco nový vlastník SPM Media pokračuje v Hrotcastu. V obou pořadech přitom vystupuje ekonom Miroslav Zámečník. V BigTalku, u jehož zrodu stál bývalý šéfredaktor Hrotu Tomáš Jeník, Zámečník diskutuje s hlavním ekonomem J&T Banky Petrem Sklenářem, v Hrotcastu s moderátorem Pavlem Štruncem. Štrunc do půli loňska vedl redakci zpravodajské televize CNN Prima News a předtím na Info.cz moderoval vlastní rozhovory pod značkou Štrunc! Nyní v SPM Media obsadil roli kreativního ředitele se zaměřením právě na audiovizuální obsah a k vystupování před kamerou se vrátil – kromě Hrotcastu točí nově Hrot Pavla Štrunce a společenské Echo Pavla Štrunce.

SPM Media chce teď podcasty Echa a Hrotu víc provázat se sesterským rádiem Prostor. Plánuje to nový ředitel Prostoru Petr Lutonský, který dřív působil v týmu podcastu Insider a od loňska v SPM Media zastával pozici multimediálního producenta, se zodpovědností právě za rozvoj podcastů.

Skupina, jež v novém sídle disponuje vlastním studiem, následně převedla audiopodcast Porada Echa do videoformátu Echo Porada, přidala podcasty Echo Salon s Jiřím Peňásem, Matrix Lenky Zlámalové (ta po 10 letech v Echu přešla do Czech News Center), Pravda neexistuje? filozofky Terezy Matějčkové i sérii Muži za pultem v čele s Ondřejem Štindlem. Nejnovějším podcastovým přírůstkem jsou Výpravy Jiřího Peňáse.

Politický komentátor Bohumil Pečinka, který přechází z Reflexu do Echa, říká, že s Echem i s Prostorem by se brzy mohl provázat úspěšný podcast Kecy a politika, jenž Pečinka uvádí s Petrosem Michopulosem.

–––

Propojení s televizí zase zkouší internetová videoplatforma DVTV. Ta má za sebou transformační rok, první samostatný po ukončení osmileté spolupráce s Aktuálně.cz, a jak uvedl Martin Veselovský, i bez podpory volně přístupného webu si DVTV v posledních měsících udržuje 20.000 předplatitelů. Na přelomu října a listopadu spustila kanál DVTV Extra, agregátor zhruba dvou desítek podcastů, který je ve formě kanálu IPTV dostupný v nabídce digitální televize Magenta TV, a to exkluzivně do konce května. „Náš plán je od 1. června být u všech dalších operátorů. A v průběhu roku 2024 budeme žádat o terestrickou licenci, s největší pravděpodobností tedy půjdeme i do velkých televizí,“ avizoval Veselovský.

Na webu se DVTV pozvolna posouvá do role vydavatelství, tedy také agregátoru i jiného obsahu než svého vlastního. Uvedla dvanáctidilný speciál podcastu Martina Gromana a Michala Stehlíka Přepište dějiny (dosud byl v audiu, speciál má formu videa), šestidílnou sérii rozhovorů s neurobiologem Jiřím Horáčkem, sérii stovek videí od společnosti LearnTube, videokurzy z českého jazyka a z matematiky, které mají pomoci s přijímacími zkouškami na střední školy, či první film ve spolupráci s distribucí KVIFF.TV, snímek Cesta do fantazie. To vše je obsah nad rámec standardních rozhovorů DVTV, platforma ho nabízí ke koupi zvlášť, přičemž její předplatitelé to mají vždy levnější. „Virtuální vydavatelství hodláme rozšiřovat, budou tam k dostání různě laděné jiné videoformáty,“ předeslal Veselovský. Nově je podle něj rozjednaná spolupráce s měsíčníkem Reportér. Televizní kanál DVTV Extra má místo dosavadních šestihodinových bloků dostat pevnější programové schéma, zohledňující špičky sledovanosti. Jak Veselovský zdůraznil, „alfou i omegou zůstane předplatitelský kmen, bez něj by nic z uvedeného nebylo možné“.

Po loňském odchodu Daniely Písařovicové teď DVTV místo ní nikoho do základního týmu nehledá, nicméně spolupracuje s různými moderátory na zmíněných speciálních sériích či projektech. Objevovat se tam tak budou Vladimír Kořen, Michaela Hergetová či Tereza Engelová. Ti všichni – stejně jako Písařovicová, Veselovský i Daniela Drtinová – jsou známí z vysílání veřejnoprávní České televize.

–––

Tváře z České televize táhnou také současnou vlastní produkci Aktuálně.cz, tedy videopořad Spotlight. Před rokem ho rozjížděly Světlana Witowská a Linda Bartošová. S Bartošovou se Aktuálně.cz na sklonku loňska rozloučilo a od března místo ní přijde Zuzana Tvarůžková. Vydavatelství Economia si Spotlight pochvaluje, podle nedávného sdělení mediálního domu v nejsilnějších měsících překračuje tři miliony zhlédnutí a poslechů a zatím nasbíral přes 21 milionů přehrání. „Nejsilnější rozhovory se svým dosahem blíží milionu přehrání, čímž pořad řadí mezi špičky českého internetu,“ prohlásila Economia. Spotlight si 14. února připomíná rok fungování a vedle interview Witowské a Tvarůžkové chystá kratší rozhovorové formáty Spotlight News a Spotlight Generace.

–––

Loni založená podcastová líheň Datarun Michala Půra a Vladimíra Piskáčka dosud uvedla 13 vlastních pořadů. Jde o podcasty 9 let natvrdo, Česko hledá elektrárnu, Fakta X, Chuť moci (moderuje Thomas Kulidakis), Jak se dělá..., KO Podcast (moderuje Oto Klempíř), Nový svět, Padouch, nebo hrdina? (moderují Pavlína Wolfová a Pawlusha Novotný), Soirée (moderuje Bára Nesvadbová), Všechno má cenu, Vysoké napětí, Život v gymu a nejnověji Půrův a Piskáčkův Datarun.

–––

Další pořad své loni spuštěné podcastové divize uvedla CNN Prima News. Nazývá se Generace deprese a má nahlížet „do bolavých dětských duší“.

–––

„O velkých starostech malých lidí“ je i podcast Hitrádií Poslouchej mě! Moderují ho psycholožka a spisovatelka Iva Hadj Moussa – též svědomitá porotkyně naší Reklamní katovny – a nově zpěvák Tomáš Klus. Pořad se zabývá otázkami ohledně dětské psychiky. „S Tomášem Klusem jako novým moderátorem očekáváme ještě hlubší a emotivnější rozhovory s experty na dětskou duši,“ podotkl Michal Merenda, programový ředitel Hitrádií, „Iva Hadj Moussa je excelentní odbornicí s naprosto profesionálním vhledem, zatímco Tomáš Klus do podcastu zase vnáší autentické emoce a pohledy běžného otce z rodinné perspektivy.“ Mediální skupina Media Bohemia, která síť stanic provozuje, v novém formátu vidí zajímavý prostor pro zadavatele reklamy: „Pro Hitrádia představuje podcastová série velký obchodní potenciál, který chce využít nové digitální oddělení.“

–––

Tuzemské scény se dotkl americký technologický gigant Apple. Na sklonku loňska uvedl osmidílnou sérii o Viktoru Koženém, jedné z hlavních tváří kuponové privatizace v porevolučním Československu ze začátku 90. let. Příběh Koženého, který byl po rozpadu federace později v Česku odsouzen k deseti letům vězení za podvod v souvislosti s převody majetku akcionářů a roky už se skrývá na Bahamách před vydáním do Spojených států amerických, přibližuje cyklus The Pirate of Prague, tedy Pirát z Prahy.

–––

Na platformě Applu je v Česku – a dalších 165 zemích – od listopadu dostupná služba BBC Podcasts Premium, s pořady britské veřejnoprávní korporace. Za 79 Kč měsíčně tak lze poslouchat série Americast, BBC Global News Podcast, BBC Global Story, Business Daily, Dua Lipa: At Your Service, Football Daily, Good, Bad, Billionaire, Infinite Monkey Cage, Intrigue: Million Dollar Lover, Just One Thing with Michael Mosley, Lady Killers With Lucy Worsley, People Who Knew Me, Vishal a World of Secrets: The Abercrombie Guys.

–––

A činí se nejen média a platformy: své podcasty nedávno dostaly pražská Winternitzova vila od architekta Adolfa Loose (pořad o výtvarném umění MišMaš Art moderují Míša Vrchotová a Máša Pivovarová), Letiště Praha (pořad Runway Talks chce přibližovat osobnosti, jejich příběhy a zákulisí pražského letiště, moderují jej mluvčí Klára Divíšková a Michal Procházka) nebo taky Nemocnice sv. Kříže Žižkov, jedna z pěti církevních nemocnic v Česku (edukačně-publicistický pořad Křižník Žižkov má informovat širokou veřejnost o tématech, která rezonují ve zdravotnictví).

–––

Hudební streamingová služba Spotify přinesla na sklonku loňska tradiční výroční přehledy nejpřehrávanějších umělců, skladeb, alb a podcastů. Zaznamenala vzestup mluveného slova. Ve stovce nejstreamovanějších podcastů v Česku přitom bylo 99 % podcastů v češtině nebo slovenštině. Jediný ze zahraničí byl v top 100 Joe Rogan, který obsadil 26. příčku.

Nejen Spotify, ale i další přední poslechové platformy už konkrétní podcastové show propagují podobně jako hollywoodská studia filmové trháky, všiml si nedávno americký deník The Wall Street Journal.

–––

Tipy na další nové podcasty uvítám na ondrej@aust.cz

–––

Jak se dělá úspěšný podcast

