Blesk slaví 30 let. Dnes jsme továrna na obsah, říká šéfredaktor Radek Lain

Radek Lain je dalším hostem nové éry podcastu Médiáře. Náš podcast k vám od začátku dubna přichází každou středu. Promlouváme v něm s výraznými aktéry českých médií, reklamy i marketingu.

V květnu to bude devět let, co deníku Blesk (a sesterskému bulváru Aha!) šéfuje Radek Lain. A právě dnes je to přesně 30 let, co Blesk v tehdejším Československu vyšel poprvé. První vydání na trh přišlo 13. dubna 1992.

Jak budou vypadat letošní oslavy třicetin Blesku a kdo na podzim vystoupí v O2 aréně jako hlavní host narozeninové show?

Kdo všechno v průběhu tří dekád deník Blesk řídil a jak?

Co funguje Blesku na titulní straně a co zaručeně prodává Aha?

Jak se v průběhu let mění symbióza českého bulváru s televizemi?

A co si šéfredaktor Blesku odnesl ze spolupráce s Karlem Gottem?

O tom všem i o mnohém dalším mluví Radek Lain v podcastu Médiáře.

