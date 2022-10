Blue Events po 30 letech mění vizuální identitu, nová je dílem Studia Najbrt

Společnost Blue Events, která pořádá odborné konference v Čechách a na Slovensku, sjednotila všechny své značky pod novou vizuální identitu a zjednodušila je. Dosud organizátor odborných akcí používal různé styly jak pro firemní identitu, tak pro značky víc než desítky svých akcí. Samotné logo Blue Events bylo spíše v pozadí a prioritu měla propagace jednotlivých konferencí. Nyní je naopak firemní značka v popředí, protože je jednotícím prvkem pro všechny konference Blue Events.

Cílem rebrandingu bylo vytvořit silné poznávací prvky značky, zejména nový zastřešující symbol pro všechny konference a novou barevnost odlišující akce různého charakteru.

Období pandemie přineslo pro Blue Events řadu výzev, včetně posunu termínů konání některých akcí, nebo jejich proměnu na online přenosy. „Minulý i letošní rok byly pro nás náročné, ale umožnily nám se na chvíli zastavit a zamyslet nad vším, co děláme. Také nás jako tým ještě více semkly dohromady. Začali jsme přemýšlet, jak vnitřní jednotu promítnout i navenek, a tím posílit vnímání naší firmy. Jednotný vizuální styl pro všechny akce byl logickým rozhodnutím,“ říká Barbora Krásná, zakladatelka Blue Events.

Nová vizuální identita Blue Events je dílem Studia Najbrt. Podíleli se na ní Aleš Najbrt, Jakub Spurný, Marek Pistora a Michael Dolejš. „Uvědomovali jsme si, že takto významná změna se dělá jen jednou a s tím má právě Studio Najbrt bohaté zkušenosti. Přistoupili s velkým respektem k dosavadní podobě naší značky a postupovali pečlivě v dialogu s klíčovými lidmi z naší firmy,“ dodává Jan Patera, partner v Blue Events.

Samotný název Blue Events vznikl v roce 2007, navazuje však na aktivity poradenské skupiny Incoma, která se věnovala pořádání konferencí a společenských setkání od začátku 90. let. Od roku 1995 pak pořádá každoroční setkání klíčových hráčů obchodního trhu Retail Summit, který je dodnes největší událostí oboru s návštěvností přes tisíc lidí.

Postupně přibyly akce jako slovenský New Retail Summit, specializovaná série setkání Retail in Detail, marketingové konference Brand Management a Communication Summit, akce zaměřené na efektivní řízení firem jako CFO Congress, CIO Agenda, Procurement Forum nebo Lidský kapitál, či akce zaměřené na aktuální trendy jako Primetime for Business Data.