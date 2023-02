Bóra, Dobro došli, Na vlnách Jadranu. TV Nova i TV Prima chystají seriály z Chorvatska

Frekventovanou lokalitou se pro nové tuzemské seriály stává chorvatské pobřeží. Právě tam chystají dvě největší české komerční televize Nova a Prima pro své diváky celkem hned tři nové série.

Televize Prima začne v květnu na ostrově Brač točit šestidílnou minisérii Na vlnách Jadranu, příběhy týmu chorvatské pobřežní policie, k němuž jsou v létě jako posila přiřazeni dva policisté z Česka. Televize Nova chystá rovněž šestidílnou komediální detektivku Bóra a také osmidílný detektivní seriál Dobro došli. I tyto dvě série se budou odehrávat na ostrovech.

Dva ze tří chystaných děl navíc dostanou silný slovenský vklad: hlavním koproducentem nového seriálu Primy je slovenská TV Joj, producentem seriálu Dobro došli pro Novu je slovenská DNA Production.

„Seriál Na vlnách Jadranu připravujeme už několik let, ale jeho realizace byla nejdřív odsunuta z důvodu změn na straně chorvatského koproducenta a pak další roky kvůli pandemii covidu. Teď se nám podařilo vše opětovně připravit a natáčení může v květnu začít,“ uvádí Lucia Kršáková, výrobní ředitelka Primy. Příběh hlavního hrdiny Honzy Zacha v podání Matěje Hádka volně navazuje na krimiseriál z prostředí české říční policie Pod hladinou, který se Prima chystá uvést letos v květnu na své čerstvě spuštěné videoplatformě Prima+. Vedle Hádka další ústřední postavu ztvární slovenská herečka Natalia Germani. „Zápletky jednotlivých dílů jsou inspirovány skutečnými případy, které se na Jadranu staly. Nebude chybět drama ani humorné situace,“ dodává Kršáková.

Rovněž nový cyklus televize Nova nazvaný Bóra (s podtitulem Dovolená, na kterou se nezapomíná) míří na streamovací platformu, v tomto případě to bude Voyo. Kreativním producentem seriálu za Voyo je Tomáš Grombíř, který je spolu s Davidem Musilem také autorem projektu a scenáristou Dobro došli (s podtitulem Moře neskryje všechna tajemství). „Lákalo nás vyzkoušet si společný projekt se slovenskou stranou a vytvořit kriminálku pro obě divácké skupiny. A tomu odpovídá nejen výběr lokace, kde se seriál odehrává a která je v podstatě oběma národům ‚společná‘, ale i dějové linky a herecké obsazení hlavních postav,“ říká Musil. Hlavní roli má Jakub Štáfek (stejně jako v dalším seriálu chystaném pro Voyo, šestidílném špionážním thrilleru z prostředí civilní rozvědky Extraktoři). Jeho protějškem je slovenská herečka Alžběta Ferencová, známá též jako Zea.

Rasťo Šesták za DNA Production k Dobro došli říká: „Kriminální případy zasazené do krásného přímořského prostředí mají výjimečnou atmosféru a díky humoru a energii hlavních představitelů spolu s atraktivními příběhy je to přesně to, co chceme přinést na televizní obrazovky – prázdninovou atmosféru s trochou napětí.“ DNA Production je podepsaná také pod seriály Novy Kriminálka Anděl, Specialisté či Anatomie života.